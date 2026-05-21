Comviva、「2026 Gartner（R）Market Guide for Digital Commerce Payment Platforms」において評価される





ニューデリー, 2026年5月21日 /PRNewswire/ -- 顧客体験管理、データの収益化、およびデジタル金融サービスを専門とするデジタルトランスフォーメーションソリューションのグローバルリーダーであるComvivaは本日、mobiquity® Payおよびmobiquity® Oneで構成される決済プラットフォームが、「2026 Gartner Market Guide for Digital Commerce Payment Platforms」において「代表的なベンダー」として評価されたと発表しました。

Comvivaの見解では、このMarket Guideへの掲載は、これらの新たな要件に対応する同社の能力を反映しています。同社のmobiquity® Payソリューションはデジタルウォレットの作成と管理をサポートし、企業が多様でローカライズされた決済体験を提供することを可能にします。mobiquity® Oneは、デジタルマーチャント向けのAI主導の組み込み型決済機能を備えています。同プラットフォームは、最適化されたトランザクションルーティング、堅牢な顧客体験レイヤー、およびクローズドループウォレット機能を提供し、企業のコスト削減と決済コンバージョンの成果向上を支援します。

この評価について、Comvivaの社長兼COOであるManish Agrawal氏は次のように述べています。「デジタルコマース決済の状況は、インテリジェントで相互運用性があり、拡張性の高いプラットフォームへのニーズを背景に、構造的な転換を迎えています。Gartner Market Guideで評価されたことは、モバイルマネーの重要性の高まりと組み込み型決済の出現を反映していると感じています。これらは、企業がシームレスな顧客体験を提供しながら増大する複雑さに対応することを可能にするものです。」

Market Guideでは、すべての地域で決済サービスを提供しているデジタルコマース決済プラットフォームは存在しないとも述べられています。加盟店がビジネスをグローバルに拡大するにつれて、複数の決済ベンダーのサービスを利用せざるを得なくなることが多く、その結果、複数の決済ベンダーと連携しなければならないことによる複雑さやコストの非効率性が生じています。

エージェント型コマースとステーブルコインの出現は、従来のデジタルコマース決済体験を変えつつあります。オンライン決済やモバイル決済を担当するデジタルコマースのリーダーは、この複雑で急速に進化する市場と、関連するベンダープラットフォームの状況を理解するために、このMarket Guideを活用すべきです。

デジタル決済の次の時代に向けて構築されたComvivaのフィンテックプラットフォームは、多様な金融エコシステムにおいて、安全でスケーラブル、かつ摩擦のない、AI主導のクラウドネイティブな体験を提供します。大規模な運用において、これらのプラットフォームは年間75億件以上のトランザクションを処理し、総額4,000億米ドル以上を取り扱い、1日のトランザクション処理能力は10億米ドルを超え、55カ国以上の5億人以上のユーザーにサービスを提供しています。

Gartner、デジタルコマース決済プラットフォーム市場ガイド、Debbie Buckland、Peter Ryan、2026年1月12日。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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