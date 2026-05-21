プレシャスデイズ、補助金でAI導入コストを圧縮する無料セミナーを6月4日開催。小規模企業が対象
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349976/images/bodyimage1】
プレシャスデイズ株式会社（東京都中央区、代表取締役：増山 順一）は、株式会社ウィルリンクスと共催で「従業員10名以下でも使える！AIと補助金の最新活用術」と題した無料オンラインセミナーを2026年6月4日（木）14:00より開催します。
生成AIの活用方法を実演デモで体験しながら、ものづくり補助金・省力化投資補助金を活用したDX投資戦略を1時間で丸ごと解説。
「AIは大企業のもの」という思い込みを覆す内容で、中小・小規模事業者の経営者や責任者を対象に参加を募集しています。
【背景】
中小企業のデジタル化への関心は年々高まる一方、「コストが見えない」「何から始めればいいかわからない」という声が依然として多く聞かれます。
とりわけ従業員10名以下の小規模事業者にとって、生成AIは「大企業向けの技術」と捉えられがちであり、導入への第一歩を踏み出せないケースが少なくありません。
一方、国はものづくり補助金・省力化投資補助金など、AI・IT投資に活用できる支援策を拡充しており、適切に活用すれば導入コストを大幅に圧縮できます。
しかし「補助金の種類が多すぎてどれを使えばいいかわからない」「申請が複雑で手が出せない」という声も後を絶ちません。
本セミナーは、こうした中小・小規模事業者が抱えるリアルな課題を「AI活用」と「補助金活用」の両面から同時に解決することを目的として企画されました。
【詳細】
■ 開催概要
開催日時：2026年6月4日（木）14:00～15:00
実施方法：オンライン（Google Meet）
参加費：無料
対象：中小企業・小規模事業者の経営者、役員
■ プログラム内容
・AIとは何か？仕組みをわかりやすく解説
・現場で使えるAI活用術【実演デモあり】― チャットAI・AIエージェントを実際に操作して解説
・補助金を活用したDX戦略【事例紹介】― AI導入・DXに活用できる補助金の最新情報と採択事例を紹介
■ こんな方におすすめ
・AIに興味はあるが「導入コストが高そう」と感じて動けていない方
・補助金制度に興味はあるが、どれを使えばいいか迷っている方
・「AIって結局何ができるの？」をまだ腑に落ちていない方
・少ない予算で最大の業務改善効果を出したい方
【申込・詳細ページ】
https://precious-days.jp/seminar260604_pd
【代表者コメント】
2022年末にChatGPTが登場して以来、生成AIへの関心は急速に高まりましたが、現場では依然として"興味はあるが動けない"という経営者の方が多い状況です。
特に従業員10名以下の小規模事業者にとっては、コスト面の不安が導入の壁になっているケースがほとんどです。
今回のセミナーでは、補助金という既存の支援制度とAI活用を組み合わせることで、その壁を一気に取り除く内容をお届けします。
『うちの規模では無理』と思っていた方ほど、ぜひ参加していただきたいと考えています。
プレシャスデイズ株式会社 代表取締役 増山 順一
【今後の展開・ビジョン】
プレシャスデイズ株式会社は、大手企業から従業員数30名未満の中小企業まで、法人向けAI活用研修・支援事業を展開してきました。
今後は、補助金活用支援に強みを持つパートナー企業との連携を深めながら、日本全国の中小・小規模事業者が生成AIを「自分ごと」として活用できる環境づくりを推進していきます。
全国どこからでも参加できるオンラインセミナーの定期開催や、業種・規模別に特化した研修コンテンツの拡充を通じ、「AIを使いこなせる中小企業を日本中に増やす」ことを目指します。
【会社概要】
企業名：プレシャスデイズ株式会社
所在地：東京都中央区日本橋馬喰町1-12-1-2F
代表者：代表取締役 増山 順一
事業内容：生成AI活用支援事業・営業支援事業・広告制作事業
公式サイト：https://precious-days.jp/
配信元企業：プレシャスデイズ株式会社
プレシャスデイズ株式会社（東京都中央区、代表取締役：増山 順一）は、株式会社ウィルリンクスと共催で「従業員10名以下でも使える！AIと補助金の最新活用術」と題した無料オンラインセミナーを2026年6月4日（木）14:00より開催します。
生成AIの活用方法を実演デモで体験しながら、ものづくり補助金・省力化投資補助金を活用したDX投資戦略を1時間で丸ごと解説。
「AIは大企業のもの」という思い込みを覆す内容で、中小・小規模事業者の経営者や責任者を対象に参加を募集しています。
【背景】
中小企業のデジタル化への関心は年々高まる一方、「コストが見えない」「何から始めればいいかわからない」という声が依然として多く聞かれます。
とりわけ従業員10名以下の小規模事業者にとって、生成AIは「大企業向けの技術」と捉えられがちであり、導入への第一歩を踏み出せないケースが少なくありません。
一方、国はものづくり補助金・省力化投資補助金など、AI・IT投資に活用できる支援策を拡充しており、適切に活用すれば導入コストを大幅に圧縮できます。
しかし「補助金の種類が多すぎてどれを使えばいいかわからない」「申請が複雑で手が出せない」という声も後を絶ちません。
本セミナーは、こうした中小・小規模事業者が抱えるリアルな課題を「AI活用」と「補助金活用」の両面から同時に解決することを目的として企画されました。
【詳細】
■ 開催概要
開催日時：2026年6月4日（木）14:00～15:00
実施方法：オンライン（Google Meet）
参加費：無料
対象：中小企業・小規模事業者の経営者、役員
■ プログラム内容
・AIとは何か？仕組みをわかりやすく解説
・現場で使えるAI活用術【実演デモあり】― チャットAI・AIエージェントを実際に操作して解説
・補助金を活用したDX戦略【事例紹介】― AI導入・DXに活用できる補助金の最新情報と採択事例を紹介
■ こんな方におすすめ
・AIに興味はあるが「導入コストが高そう」と感じて動けていない方
・補助金制度に興味はあるが、どれを使えばいいか迷っている方
・「AIって結局何ができるの？」をまだ腑に落ちていない方
・少ない予算で最大の業務改善効果を出したい方
【申込・詳細ページ】
https://precious-days.jp/seminar260604_pd
【代表者コメント】
2022年末にChatGPTが登場して以来、生成AIへの関心は急速に高まりましたが、現場では依然として"興味はあるが動けない"という経営者の方が多い状況です。
特に従業員10名以下の小規模事業者にとっては、コスト面の不安が導入の壁になっているケースがほとんどです。
今回のセミナーでは、補助金という既存の支援制度とAI活用を組み合わせることで、その壁を一気に取り除く内容をお届けします。
『うちの規模では無理』と思っていた方ほど、ぜひ参加していただきたいと考えています。
プレシャスデイズ株式会社 代表取締役 増山 順一
【今後の展開・ビジョン】
プレシャスデイズ株式会社は、大手企業から従業員数30名未満の中小企業まで、法人向けAI活用研修・支援事業を展開してきました。
今後は、補助金活用支援に強みを持つパートナー企業との連携を深めながら、日本全国の中小・小規模事業者が生成AIを「自分ごと」として活用できる環境づくりを推進していきます。
全国どこからでも参加できるオンラインセミナーの定期開催や、業種・規模別に特化した研修コンテンツの拡充を通じ、「AIを使いこなせる中小企業を日本中に増やす」ことを目指します。
【会社概要】
企業名：プレシャスデイズ株式会社
所在地：東京都中央区日本橋馬喰町1-12-1-2F
代表者：代表取締役 増山 順一
事業内容：生成AI活用支援事業・営業支援事業・広告制作事業
公式サイト：https://precious-days.jp/
配信元企業：プレシャスデイズ株式会社
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