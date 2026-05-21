固定式伸縮ベルトコンベアの世界市場2026年、グローバル市場規模（直線型、曲線型）・分析レポートを発表
2026年5月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「固定式伸縮ベルトコンベアの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、固定式伸縮ベルトコンベアのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の固定式伸縮ベルトコンベヤ市場は、2024年時点で1億3900万米ドルの市場規模となっており、2031年には1億9700万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は5.2％と見込まれており、物流自動化や倉庫効率化への需要拡大が市場成長を支えています。電子商取引市場の急速な拡大や物流センターの高度化が、固定式伸縮ベルトコンベヤ導入を加速させています。
________________________________________
固定式伸縮ベルトコンベヤは、物流、倉庫、港湾、空港などで使用される搬送設備であり、荷物の自動搬送や積み下ろしを効率化する装置です。最大の特徴は伸縮機能を備えている点であり、搬送距離や作業環境に応じてコンベヤの長さを調整することができます。
固定位置に設置されることで、長期的かつ安定した搬送システムとして運用されており、作業効率向上や人件費削減に大きく貢献しています。
________________________________________
本レポートでは、世界市場における需要動向、供給構造、競争環境、価格推移について定量・定性の両面から詳細に分析しています。また、米国の関税政策や各国の物流・産業政策の変化が市場構造や供給網に与える影響についても検証されています。
物流施設の自動化投資が拡大する中で、効率的な搬送システムへの需要が高まっており、サプライチェーン強化に向けた設備投資が市場成長を後押ししています。
________________________________________
市場は製品タイプ別に直線型と曲線型に分類されています。直線型はシンプルな構造で大量搬送に適しており、大型物流センターや製造施設で広く利用されています。一方、曲線型は限られたスペースでも柔軟な搬送ライン構築が可能であり、複雑な物流レイアウトへの対応力が評価されています。
用途別では、物流分野、倉庫分野、生産ライン分野、その他分野に分類されています。特に物流および倉庫分野が主要市場を形成しており、電子商取引需要拡大による配送量増加が設備需要を押し上げています。また、生産ライン向けでは工場自動化や省人化需要の高まりが市場成長につながっています。
________________________________________
地域別では、北米市場が物流自動化技術の導入拡大を背景に大きな市場規模を維持しています。欧州市場では高度な物流インフラ整備が進んでおり、効率的な搬送設備への需要が安定しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に電子商取引市場が急拡大しており、物流センター新設や自動化投資の増加によって最も高い成長率が期待されています。また、中東・アフリカや南米地域でも物流基盤整備や港湾設備投資を背景に市場拡大が進んでいます。
________________________________________
競争環境では、物流機器メーカー各社が高効率化、省エネルギー化、自動制御機能の強化を進めており、技術競争が激化しています。主要企業としては、FMH Conveyor、Caljan Rite-Hite、Nestaflex、Ashland Conveyor、Hytrol Conveyor Company、Best Conveyor、Dorner、Flexco、Multi-Conveyor、Span Tech、GEBHARDT Fördertechnik、Vanderlande、Cisco-Eagle、BEUMER Group、Nido Automation、Schnell Industries、FlexLink、Simba Automation Technology、DELIVER Automation Equipment、Suzhou Wisedock Automation、Junhao Intelligent Technology、Realkey Machinery、Dahan Vibrating Machinery、Pairs Kee Automation Equipment、Santo Heavy Industry Machineryなどが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「固定式伸縮ベルトコンベアの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、固定式伸縮ベルトコンベアのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の固定式伸縮ベルトコンベヤ市場は、2024年時点で1億3900万米ドルの市場規模となっており、2031年には1億9700万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は5.2％と見込まれており、物流自動化や倉庫効率化への需要拡大が市場成長を支えています。電子商取引市場の急速な拡大や物流センターの高度化が、固定式伸縮ベルトコンベヤ導入を加速させています。
________________________________________
固定式伸縮ベルトコンベヤは、物流、倉庫、港湾、空港などで使用される搬送設備であり、荷物の自動搬送や積み下ろしを効率化する装置です。最大の特徴は伸縮機能を備えている点であり、搬送距離や作業環境に応じてコンベヤの長さを調整することができます。
固定位置に設置されることで、長期的かつ安定した搬送システムとして運用されており、作業効率向上や人件費削減に大きく貢献しています。
________________________________________
本レポートでは、世界市場における需要動向、供給構造、競争環境、価格推移について定量・定性の両面から詳細に分析しています。また、米国の関税政策や各国の物流・産業政策の変化が市場構造や供給網に与える影響についても検証されています。
物流施設の自動化投資が拡大する中で、効率的な搬送システムへの需要が高まっており、サプライチェーン強化に向けた設備投資が市場成長を後押ししています。
________________________________________
市場は製品タイプ別に直線型と曲線型に分類されています。直線型はシンプルな構造で大量搬送に適しており、大型物流センターや製造施設で広く利用されています。一方、曲線型は限られたスペースでも柔軟な搬送ライン構築が可能であり、複雑な物流レイアウトへの対応力が評価されています。
用途別では、物流分野、倉庫分野、生産ライン分野、その他分野に分類されています。特に物流および倉庫分野が主要市場を形成しており、電子商取引需要拡大による配送量増加が設備需要を押し上げています。また、生産ライン向けでは工場自動化や省人化需要の高まりが市場成長につながっています。
________________________________________
地域別では、北米市場が物流自動化技術の導入拡大を背景に大きな市場規模を維持しています。欧州市場では高度な物流インフラ整備が進んでおり、効率的な搬送設備への需要が安定しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に電子商取引市場が急拡大しており、物流センター新設や自動化投資の増加によって最も高い成長率が期待されています。また、中東・アフリカや南米地域でも物流基盤整備や港湾設備投資を背景に市場拡大が進んでいます。
________________________________________
競争環境では、物流機器メーカー各社が高効率化、省エネルギー化、自動制御機能の強化を進めており、技術競争が激化しています。主要企業としては、FMH Conveyor、Caljan Rite-Hite、Nestaflex、Ashland Conveyor、Hytrol Conveyor Company、Best Conveyor、Dorner、Flexco、Multi-Conveyor、Span Tech、GEBHARDT Fördertechnik、Vanderlande、Cisco-Eagle、BEUMER Group、Nido Automation、Schnell Industries、FlexLink、Simba Automation Technology、DELIVER Automation Equipment、Suzhou Wisedock Automation、Junhao Intelligent Technology、Realkey Machinery、Dahan Vibrating Machinery、Pairs Kee Automation Equipment、Santo Heavy Industry Machineryなどが挙げられます。