近鉄グループの文化事業である「松伯美術館」では、2026 年6 月13 日（土）から7 月26 日（日）まで「新収蔵品展 上村松園 松篁 淳之とゆかりの作家たち」を開催します。本展では、上村家から寄贈いただいた、当館前館長で令和６年に逝去した上村淳之の所蔵コレクションを中心に、近年、寄贈、寄託いただき当館に新たに収蔵された作品を紹介します。三代にわたって文化勲章を受章した上村松園、松篁、淳之の作品のほか、上村家に伝わった上村三代とゆかりのある作家、鈴木松年、富岡鉄斎、土田麦僊などの作品もご覧いただけます。

展覧会期間中の6 月28 日（日）には、毎回多くの皆さまにご聴講いただき、好評を博している当館館長 水野 收の美術講演会を開催します。

詳細は別紙のとおりです。





（別 紙）

1. 名 称 新収蔵品展 上村松園松篁 淳之とゆかりの作家たち

2. 開催期間 2026 年6 月13 日（土）～2026 年7 月26 日（日）

3. 主 催 公益財団法人 松伯美術館

4. 会 場 松伯美術館

5. 休 館 日 月曜日（祝日、休日の場合は開館し、翌火曜日が休館）

6. 開館時間 午前10 時～午後5 時（入館は午後4 時まで）

7. 入 館 料 大人〔高校生・大学生を含む〕820 円、小・中学生410 円

・20 名以上は団体割引（入館料1 割引）

・障がい者手帳のご提示によりご本人と同伴者1 名まで入館料2 割引

8. 展示作品数 約60 点

9. 主な展示作品 ※所蔵者の記載のないものは、松伯美術館蔵

●上村松園 「化粧」明治33 年（1900）頃、「唐美人」（衝立）、

「若葉」昭和24 年（1949）田渕ホールディングス株式会社蔵

●上村松篁 「つつじ」昭和37 年（1962）頃、「ねぎぼうず」昭和15 年（1940）頃

●上村淳之 「四季花鳥図」平成16 年（2004）、「鶺鴒」平成14 年（2002）、「鶏」

［上村三代とゆかりのある作家］※＜＞内は、ゆかり内容

●鈴木松年＜松園の師＞ 「駒鳥」「狸」

●鈴木百年＜鈴木松年の父＞ 「えびすさん」

●土田麦僊＜松園と同じく鈴木松年、竹内栖鳳に師事＞ 「清流図」

●富岡鉄斎＜松園が尊敬していた文人画家＞ 「筑摩神事図」 ほか





館長 水野 收による『美術講演会』の開催

日 時：6 月28 日（日）午後２時～午後３時

場 所：松伯美術館 講義室

座席定員：当日先着順 35 名（予約不要）

聴 講 料：無料、但し入館料が必要

以上





＜参考画像＞https://www.atpress.ne.jp/releases/598306/att_598306_1.pdf