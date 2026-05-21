ハクバ写真産業株式会社(本社：東京都墨田区)は、速写と快適さを兼ね備えたストラップを提供するカメラアクセサリーブランド「ブラックラピッド（BLACKRAPID）」より、「スポーツ X エクストラコンフォート」の左利き用バージョン１製品をリニューアル発売いたします。

■BLACKRAPID（ブラックラピッド）スポーツ X レフト エクストラコンフォート

BLACKRAPIDのベストセラーカメラスリング「スポーツ」の左利き用バージョンが、さらなる快適なフィット感を実現する「eXtra」パッドを装備してリニューアル。 一眼カメラを斜め掛けで携行し、重さを首ではなく肩に効果的に分散。カメラは常に左腰でスタンバイし、必要な瞬間に素早く引き上げてシャッターを切る速写スタイルを、長時間でも快適に保てるよう設計されています。 アップグレードされた「eXtra」パッドのクッションは、その分散された重量を支える肩への負担をさらに軽減し、長時間の撮影における疲労を抑えます。 登山から結婚式、超望遠レンズから短焦点レンズまで、あらゆるシーンと機材に対応。軽量素材とBLACKRAPID特許取得の高耐久パーツにより、ストラップの存在を気にすることなく、瞬間を捉えることに集中できます。 希望小売価格 ：オープン価格 発売開始日 ：2026年05月21日 URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1329

【BLACKRAPID（ブラックラピッド）とは】

速写と快適さを兼ね備えたカメラ用ストラップを提供するアクセサリーブランドです。米国シアトル在住のカメラマン、ロン・ヘンリーが発案し、より快適に機材を携行でき、素早く撮影体勢に入れるために設計されています。カメラの重さを肩や首に負担をかけずに分散させ、長時間の撮影でも疲れにくく、どんなシーンでも素早く対応できるよう工夫されています。

会社概要

商号 ： ハクバ写真産業株式会社 所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号 設立 ： 昭和30年6月（1955年） 事業内容： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売 資本金 ： 5,000万円 URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp