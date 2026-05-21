京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川良浩)と京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上欣也)は、宇治エリアの魅力発信と沿線活性化を目的に、「ときを味わう、京都がある。宇治・伏見」プロモーションの一環として、新茶シーズンに合わせたイベントを開催します。 本イベントは、宇治駅を「宇治観光の玄関口」と位置づけ、2026年6月6日(土)・13日(土)の2週にわたりイベントを実施します。6月6日(土)には、臨時特急列車「宇治あじさい号」の運行や宇治茶のふるまいを実施。6月13日(土)には、宇治茶のふるまいに加え、電車内およびホームでの特産品販売を行う「宇治トレインマルシェ」、周辺スポットを巡るスタンプラリーの実施を開催します。これらのイベントを通じて、初夏の宇治の魅力を発信し、地域へのにぎわいの創出および周辺エリアへの回遊促進を図ります。 茶どころとして知られる京都・宇治は、宇治茶を楽しめる多くの飲食店に加え、世界遺産の「平等院」や「宇治上神社」などの歴史的スポットが点在する、情緒あふれるまちです。本イベントの後は、ぜひ新緑に包まれた宇治のまち歩きもお楽しみください。 当グループは、2030年度を目標年次とする長期経営戦略の主軸戦略として定めている「体験価値共創」に基づき、今後も京阪沿線の価値ある資源を発掘し、磨き上げ、魅力的な体験コンテンツを地域と共創してまいります。

１．臨時特急列車「宇治あじさい号」 淀屋橋駅から宇治駅まで直通運転する臨時特急列車を運行します。車両には、初夏を彩るあじさいをモチーフにしたヘッドマークを掲出します。 【運行日】2026年6月6日(土) 【運行区間】淀屋橋駅－宇治駅（宇治直通） 【停車駅と発車時間】

２. 宇治茶のふるまい 宇治駅降車時のお出迎えとして、数量限定で、香り高い水出しの宇治茶(宇治市内産)のふるまいを実施します。 【開催日時】2026年6月6日(土) 10時～ 2026年6月13日(土) 11時～ ※雨天決行・荒天中止 ※なくなり次第終了 【開催場所】京阪電車 宇治駅改札内

３. 宇治トレインマルシェ 宇治駅に停車している電車内およびホームで、宇治を中心とした地域の特産品などの販売を行います。 【開催日時】2026年6月13日(土) 11時～15時 ※雨天決行・荒天中止 ※当日の運行状況などにより、時間変更や中 止となる場合があります 【開催場所】京阪電車 宇治駅1番線の電車内およびホーム 【参 加 費】入場無料 ※改札外で入場チケットをお渡しします ※電車でお越しのお客さまは、一度改札を出ていただく必要があります

４. 1Dayスタンプラリー 宇治トレインマルシェの開催を記念して、宇治市内に設置されたスタンプスポットを巡ると京阪電車オリジナルノベルティがもらえる1日限定のスタンプラリーを開催します。 【開催日時】2026年6月13日(土) 11時～15時 【引換場所】京阪電車 宇治駅改札外 【引換日時】2026年6月13日(土) 11時～16時 【参 加 費】無料 ※改札外でスタンプ台紙をお渡しします ５. その他 本イベントの詳細は、下記特設WEBサイトよりご覧いただけます。 【WEBサイト】https://www.keihan.co.jp/uji-fushimi/event_uji/ （随時更新予定） ※天候や当日の運行状況などにより、イベントを中止させていただく場合があります。 その場合は、特設WEBサイト(https://www.keihan.co.jp/uji-fushimi/event_uji/ )、または京阪電車公式X（https://x.com/okeihan_net）にてお知らせします。 [主催]京阪ホールディングス株式会社／京阪電気鉄道株式会社 [協力]宇治市

(ご参考)「ときを味わう、京都がある。宇治・伏見」プロモーションについて 京阪グループでは、2030年度を目標年次とする長期経営戦略の主軸戦略として定めている「体験価値共創」に基づき、時を超えて受け継がれるお茶や日本酒などの歴史・文化を楽しんでいただける「ときを味わう、京都がある。宇治・伏見」プロモーションを実施しています。本プロモーションはポスター・パンフレット・WEBサイト・コンセプトムービーで発信しています。 【WEBサイト】https://www.keihan.co.jp/uji-fushimi/

以上

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