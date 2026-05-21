叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）では、２０２６年６月２０日（土）に「電動貨車デト１０００形１００１号車撮影会」、および「鉄道部品、案内サイン等を含む駅掲示物、新規えいでんグッズの販売会」を開催します。

１．「電動貨車デト１０００形１００１号車撮影会」の概要

開 催 日 ２０２６年６月２０日（土）※雨天決行、荒天の場合中止 集合場所 修学院車庫 集合時刻 ９時５０分（１０時００分撮影会開始、１１時３０分撮影会終了） 参 加 費 ５，０００円（税込） 募集人員 ４０名 申込方法 セブンチケットで受付いたします。 ※申込期間、及び販売ＵＲＬは決まり次第お知らせします。 ※定員に達した時点で、受付を終了いたします。 内 容 ・デト1000形1001号車の撮影 ・車庫内フォトラン

２．「鉄道部品、駅掲示物の廃品、新規えいでんグッズ」の販売会の概要

開催日 ２０２６年６月２０日（土） ※雨天決行、荒天の場合中止 受付時間 １２時４５分～１３時００分 ※受付の際にクジを引いていただき、出た番号の順に廃品販売エリアにご入場して頂きます。 開催時間 １３時００分～１５時３０分 開催場所 修学院車庫 申込方法 ①セブンチケット セブンチケットで受付いたします。 ※申込期間、及び販売ＵＲＬは決まり次第お知らせします。 参加費 １，０００円（税込）※１ 募集人員 １００名 ※募集人員に達した時点で、受付を終了いたします ②当日券 セブンチケットにて募集人員が達しなかった場合のみ当日券を販売いたします。 販売場所 修学院車庫前 参加費 １，２００円（税込）※１ 販売日時 ２０２６年６月２０日（土）１２時３０分～１２時４５分 ※１ ①セブンチケット、および②当日券には「鉄道部品、駅掲示物の廃品、新規えいでんグッズ」の販売会で使用可能なグッズチケット５００円分付き。 販売方法 ①オークション販売 入札時間 １２時３０分～１３時３０分 ※１２時３０分～１３時００分の間は、会場入口前にて入札箱を設置します。 結果発表時間 １４時００分～１５時００分 主な販売商品 ・方向幕巻き取り機・車番・ヘッドマーク・他 ※詳細は後日お知らせいたします。 落札後の購入 【廃品販売エリア】にて、お会計をしていただいた後に商品をお渡しいたします。 ②廃品販売 販売場所 修学車庫【廃品販売エリア】 販売時間 １３時００分～１５時３０分 主な販売商品 ・駅名標・路線図・時刻表・他 ※詳細は後日お知らせいたします。 購入点数 １会計で購入できる点数は２点まで ③新規えいでんグッズ販売 販売場所 修学院車庫【グッズ販売エリア】 販売時間 １３時００分～１５時３０分 販売商品 ❶「えいでん」アクリルマグネット 販売額 ６００円（税込） 種 類 ・【舞・きらら・ひえい】３種類 ※出町柳駅での販売は２０２６年６月２１日（日）より開始 ・【デト１００１】１種類 ※イベント販売のみ サイズ 直径７１㎜ 厚み４㎜ イメージ

❷「電動貨車デト１０００形」トートバック 販売額 １，６００円（税込） 種 類 １種類 ※イベント販売のみ 販売数 ２００袋 イメージ

❸「電動貨車デト１０００形」ポスター 販売額 １，０００円（税込） 種 類 ２種類 ※イベント販売のみ 販売数 各限定１００枚 サイズ Ｂ２ イメージ

注意事項 ・安全のため、車庫内では係員の指示に従ってください。 ・車庫内はバリアフリーではございません。 ・会場には、お手洗いはございません。 ・自然災害や車両の故障、その他不測の事態が発生したときは、やむを得ず中止させていただく場合がございます。この場合も、参加のための交通費や宿泊費等については当社では負担いたしかねます。あらかじめご了承ください。

https://newscast.jp/attachments/lQxho7nI1igw1EPqhxCI.pdf