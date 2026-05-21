能勢電鉄株式会社（本社：兵庫県川西市、社長：西中哲郎）は、脱炭素社会の実現に向けた取組みとして、2026年5月より能勢電鉄日生中央駅ほか計3駅にアサヒ飲料株式会社が展開する「CO2を食べる自販機」を順次設置します。

本取組みにより、設置した自動販売機が大気中のCO2を吸収し、吸収したCO2をアスファルトやコンクリートなどの工業原料に活用することで、脱炭素社会の実現を目指します。

多くのお客様が利用される公共空間である駅に設置することで、日常生活の中で環境に意識を向ける機会を提供するとともに、脱炭素社会実現に向けた取組みに尽力してまいります。





また、能勢電鉄平野駅のある川西市平野は三ツ矢サイダー発祥の地で、過去には能勢電鉄の輸送を支えた歴史があります。その三ツ矢サイダーゆかりの地である三ツ矢記念館（川西市平野）のデザインをラッピングした自動販売機を設置することで、地域の歴史的背景と親和性の高い三ツ矢サイダーを通した、地域の魅力発信にも寄与いたします。





■「CO2を食べる自販機」の設置駅

能勢電鉄 多田駅、山下駅、日生中央駅





※上記設置駅のほか、2025年4月より平野駅にも設置しています。





■参考：「CO2を食べる自販機」を活用したCO2資源循環について

【CO2の吸収】

CO2吸収性能として、1台当たりのCO2年間吸収量は稼働電力由来のCO2排出量の最大20％を見込んでおり、スギ（林齢56-60年）に置き換えると約20本分の年間吸収量に相当します。

「CO2を食べる自販機」は、現在関東・関西エリアを中心に、CO2濃度が高いとされる屋内など様々な場所に設置されており、2026年3月末時点で6,000台を突破しています。

脱炭素社会の実現に貢献する国内初の取組みであり、大気中のCO2の吸収を可能にした自動販売機は、アサヒ飲料株式会社が特許（特許第7282338号）を取得済みです。





【吸収したCO2の活用】

自動販売機から吸収したCO2は、取組みに賛同する各自治体や企業と共創しながら、様々な工業原料として活用されています。アスファルトやコンクリートの原料に配合し、CO2の固定化や海中での藻場造成などに活用することで、ブルーカーボン生態系（※）の再生を図ることも進めています。

CO2資源循環モデルの取組みは、アサヒ飲料株式会社が将来世代にワクワクと笑顔をつなげていくための活動「100YEARS GIFT（100年ギフト）」の一環です。自動販売機を通した環境負荷低減に貢献する取組みによって、脱炭素社会の実現を目指していきます。

アサヒグループでは、グループ理念“Asahi Group Philosophy”の行動指針の一つとして「事業を通じた持続可能な社会への貢献」を掲げています。サステナビリティの重点テーマの一つである「気候変動への対応」においては、GHG排出量削減の中長期目標「アサヒカーボンゼロ」を設定

し、2040年までにGHG排出量をネットゼロとすることを目指しています。





※「海洋生態系に蓄積される炭素」のこと。また、そうした作用を有する生態。





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