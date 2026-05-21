堺市とSENBOKUスマートシティコンソーシアム（※1）、近畿大学医学部（大阪府堺市）が連携し、医師をめざす医学部1年生110名が南区の地域特性や取組を学び、泉北ニュータウン地域の地域資源・魅力の活用策をSENBOKUスマートシティコンソーシアムに提案する「カレッジラボ」を開催します。 【事業内容】 学生が泉北ニュータウン地域の概要や「M＆GREENs（※2）」の概要を学びます。その後、学生がフィールドワークを通じて、同地域のシンボルとなるような写真スポットを選定し、魅力向上や豊かな暮らし実現に向けた資源の活用をSENBOKUスマートシティコンソーシアムに提案します。 【経緯等】 ・令和4年12月に締結した「堺市と学校法人近畿大学との包括連携に関する基本協定書（※3）」に基づく健康増進やスマートシティ分野の取組として、SENBOKUスマートシティコンソーシアムと連携し、近畿大学医学部1年次の授業「医療イノベーション学-カレッジラボ-」の一環として実施します。 ・令和7年度は、同大学医学部学生（1年生110名）が吹田市と摂津市にまたがる北大阪健康医療都市（健都）の先進事例を学び、地域住民の主体的な健康増進活動を支援する取組を発表しました。 ・本取組を通じて、泉北ニュータウン地域におけるICT技術を活用した住民へのヘルスケア及びウェルビーイングに資する取組の活性化や、同大学医学部生の課題解決力の育成をめざします。 【授業名・指導教員】 近畿大学医学部授業：「医療イノベーション学-カレッジラボ-」 指導教員：近畿大学医学部教育センター 教授 松田学、講師 朴雅美 【開催日時】 第1回：令和8年5月22日（金） 午後3時～午後4時30分 近畿大学 おおさかメディカルキャンパス （堺市南区三原台1丁14番1号） 内容：オリエンテーション 第2回：令和8年5月30日（土） 午前9時～午後0時15分 フィールドワーク※ ※主なエリア：三原台／茶山台／竹城台／若松台／桃山台／原山台／新檜尾台／鴨谷台 内容：フィールドワーク［現地見学・ヒアリング］ 第3回：令和8年7月3日（金） 午後2時30分～午後5時 近畿大学 おおさかメディカルキャンパス 内容：各グループによる提案の発表会 【主催】 堺市、SENBOKUスマートシティコンソーシアム、近畿大学医学部 【参考】 （※1）SENBOKUスマートシティコンソーシアム 「SENBOKU New Design」及び「堺スマートシティ戦略」の理念や「SENBOKUスマートシティ構想」で示すコンセプトに基づき、公民がイコールパートナーとして取り組みを推進するコンソーシアムです。 詳細は以下のSENBOKUスマートシティコンソーシアムホームページをご確認ください。 https://senboku-smartcity.com/ （※2）南区ブランド「M&GREENs」 南区の魅力である「みどりとともにかなえる豊かなくらし」を表現した堺市南区のブランドです。 「M」は南区の魅力ある未来を、「＆GREENs」は、あふれる緑や安全・安心・健康・癒し・自然・環境などの豊かなライフスタイルを表しています。 詳細は以下の堺市ホームページをご確認ください。 https://www.city.sakai.lg.jp/minami/shokaimiryoku/m-greens/index.html （※3）堺市と学校法人近畿大学との包括連携に関する基本協定書 近畿大学と連携した健康増進に加え、産業振興分野での産学連携による新技術開発や新事業創出、スマートシティ分野における新サービスの提供等、イノベーション創出に重点を置いた連携を目的に、令和4年12月に協定を締結しました。 詳細は、以下の堺市ホームページをご確認ください。 https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/scd/daigaku_torikumi/kinkiuniv_torikumi/R4_00.html 【関連リンク】 医学部 医学科 教授 松田学（マツダマナブ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/2291-matsuda-manabu.html 医学部 医学科 講師 朴雅美（パクアミ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/1601-ah-mee-park.html 医学部 https://www.kindai.ac.jp/medicine/