アクション俳優・大東賢、“重量感”を追求した「パワー系アクション」を発信 令和アクションとの差別化へ
アクション俳優・大東賢が提唱する「パワー系アクション」が、令和型アクションの新たな表現として注目を集めている。
アクション俳優・大東賢は、パワー系アクションを“効かせるアクション”と定義。
スピードや派手な動きだけではなく、観る者に「本当に効いている」と感じさせる重量感や衝撃伝達を重視した表現スタイルとして発信している。
特徴として、
・存在感
・重量感
・実戦性
・肉体表現
・衝撃伝達
を軸としている。
拳を放つ際の身体の重み、相手に伝わる圧力、全身から放たれる迫力をリアルに表現することで、“軽いアクション”ではなく、“身体で魅せるアクション”を追求しているという。
近年はスタイリッシュでスピード感重視のアクション演出も多い中、アクション俳優・大東賢のパワー系アクションは、人間の肉体的強さや説得力を前面に押し出した独自路線として存在感を高めている。
また、監督・主演作品「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」では、このパワー系アクションを全面導入。
令和アクション界における新たなスタイルとして、今後の展開に注目が集まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349924/images/bodyimage1】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349924/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349924/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション俳優・大東賢は、パワー系アクションを“効かせるアクション”と定義。
スピードや派手な動きだけではなく、観る者に「本当に効いている」と感じさせる重量感や衝撃伝達を重視した表現スタイルとして発信している。
特徴として、
・存在感
・重量感
・実戦性
・肉体表現
・衝撃伝達
を軸としている。
拳を放つ際の身体の重み、相手に伝わる圧力、全身から放たれる迫力をリアルに表現することで、“軽いアクション”ではなく、“身体で魅せるアクション”を追求しているという。
近年はスタイリッシュでスピード感重視のアクション演出も多い中、アクション俳優・大東賢のパワー系アクションは、人間の肉体的強さや説得力を前面に押し出した独自路線として存在感を高めている。
また、監督・主演作品「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」では、このパワー系アクションを全面導入。
令和アクション界における新たなスタイルとして、今後の展開に注目が集まっている。
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
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