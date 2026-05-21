［イベント］幼児園「こどものその」で両親学級を開催｜富山県高岡市
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（代表理事：高橋由紀、所在地：富山県富山市）は、2026年6月3日（水）、高岡市の子育て支援拠点「NPO法人こどものその」にて、地域密着型の「企業主導型両親学級」を開催いたします。
アットホームな少人数制で、気軽に育児の悩みを相談・交流できる本イベントは、参加費無料でどなたでも安心してご参加いただけます。2026年度から初の試みとして、地域で子育て支援を行う拠点と深く連携し、妊娠中から産後早期の段階で地域の居場所へ繋がれる環境を整えています。
開催概要
日時：2026年6月3日（水）10:00～11:30
会場：NPO法人こどものその（富山県高岡市）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月、または生後2ヶ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
定員：10組（先着順）
参加費：無料
お申込み：https://bodysence.jp/hokuriku-papamama
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349944/images/bodyimage1】
連携施設のご紹介
NPO法人こどものその（富山県高岡市）
「こどもの、こどもによる、こどものための園」を理念に掲げ、子ども・親・教員が一体となって共に学びあう温かい子育て拠点です。
教員が援助者として子どもの主体性を重んじるだけでなく、親たちが自主的に保育へ参加し、互いに学びあう風土が根付いています。親と教員が子どもの成長について深く話し合えるアットホームな環境があり、産前から安心して繋がれる地域の心強い居場所です。
本イベントの3つの見どころ
地域の育児拠点と繋がれます
2026年度から初の試みとして、地域で子育て支援を行う拠点と深く連携。妊娠中や産後早期の段階から、退院後も気軽に頼れる「地域の居場所」を見つけることができます。
少人数だから気軽に相談・交流できます
定員10組の小規模開催のため、大きな会場では聞きにくい小さなお悩みも専門家へ気軽に質問できます。アットホームな雰囲気の中で、参加者同士の距離も自然と縮まります。
プレママ・パパと先輩ママが情報交換できます
これからの育児の具体的なイメージを膨らませるとともに、同じ地域で子育てをする仲間や一歩先を行く先輩ママとのリアルな繋がりを作ることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349944/images/bodyimage2】
講師紹介
曳田 彩加
北陸エリアマネージャー / Roots of Life TOYAMA マネージャー / 公認講師
北陸エリアにおける「企業主導型両親学級」の運営・講師を広く担当。骨盤調整ヨガやベビーヨガの専門知識を活かし、地域に根ざした伴走型の子育て支援に尽力しています。
過去の参加者の声
小規模開催なので、他の参加者の方のリアルな話が聞けてとても共感できました。講師の方とも直接じっくりお話しできて、今後の育児の参考になりました。
（産後・ママ）
生後2ヶ月になり常に色々な悩みにぶつかっていますが、先輩ママに話を聞けて勉強になりました。自分から話しかけるのが苦手なので、ディスカッションタイムがあって嬉しかったです。
（産後・ママ）
協賛企業・後援団体
プラチナ協賛
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
ゴールド協賛
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村 ／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山
アットホームな少人数制で、気軽に育児の悩みを相談・交流できる本イベントは、参加費無料でどなたでも安心してご参加いただけます。2026年度から初の試みとして、地域で子育て支援を行う拠点と深く連携し、妊娠中から産後早期の段階で地域の居場所へ繋がれる環境を整えています。
開催概要
日時：2026年6月3日（水）10:00～11:30
会場：NPO法人こどものその（富山県高岡市）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月、または生後2ヶ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
定員：10組（先着順）
参加費：無料
お申込み：https://bodysence.jp/hokuriku-papamama
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349944/images/bodyimage1】
連携施設のご紹介
NPO法人こどものその（富山県高岡市）
「こどもの、こどもによる、こどものための園」を理念に掲げ、子ども・親・教員が一体となって共に学びあう温かい子育て拠点です。
教員が援助者として子どもの主体性を重んじるだけでなく、親たちが自主的に保育へ参加し、互いに学びあう風土が根付いています。親と教員が子どもの成長について深く話し合えるアットホームな環境があり、産前から安心して繋がれる地域の心強い居場所です。
本イベントの3つの見どころ
地域の育児拠点と繋がれます
2026年度から初の試みとして、地域で子育て支援を行う拠点と深く連携。妊娠中や産後早期の段階から、退院後も気軽に頼れる「地域の居場所」を見つけることができます。
少人数だから気軽に相談・交流できます
定員10組の小規模開催のため、大きな会場では聞きにくい小さなお悩みも専門家へ気軽に質問できます。アットホームな雰囲気の中で、参加者同士の距離も自然と縮まります。
プレママ・パパと先輩ママが情報交換できます
これからの育児の具体的なイメージを膨らませるとともに、同じ地域で子育てをする仲間や一歩先を行く先輩ママとのリアルな繋がりを作ることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349944/images/bodyimage2】
講師紹介
曳田 彩加
北陸エリアマネージャー / Roots of Life TOYAMA マネージャー / 公認講師
北陸エリアにおける「企業主導型両親学級」の運営・講師を広く担当。骨盤調整ヨガやベビーヨガの専門知識を活かし、地域に根ざした伴走型の子育て支援に尽力しています。
過去の参加者の声
小規模開催なので、他の参加者の方のリアルな話が聞けてとても共感できました。講師の方とも直接じっくりお話しできて、今後の育児の参考になりました。
（産後・ママ）
生後2ヶ月になり常に色々な悩みにぶつかっていますが、先輩ママに話を聞けて勉強になりました。自分から話しかけるのが苦手なので、ディスカッションタイムがあって嬉しかったです。
（産後・ママ）
協賛企業・後援団体
プラチナ協賛
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
ゴールド協賛
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村 ／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山