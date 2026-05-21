この度、E Inkはデジタルサイネージ ジャパン 2026に出展いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349973/images/bodyimage1】
E Inkは数多くのエコシステムパートナー様と連携し、様々な業界においてバリューチェーンを構築しています。
今年のデジタルサイネージ ジャパン 2026では日本初公開のアイテムも展示いたしますので、是非E Inkブースに足をお運びください。
■ デジタルサイネージ ジャパン 2026開催概要
【会期】 2026年6月10日（水）～12日（金） 10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）
【会場】 幕張メッセ 千葉市美浜区中瀬2-1
■ E Ink Japan展示ブース情報
【ホール番号】 ホール8
【小間番号】 8T07
■ 主な展示内容
大画面のカラーサイネージ用途に最適な、各種カラー電子ペーパーを展示いたします。
●75インチ「E Ink Kaleido 3」カラー電子ペーパー
・製品型番 EC750TJ1
・E Inkテクノロジー E Ink Kaleido 3
・画面サイズ 75インチ
・解像度 5120×2880ピクセル （79ppi）
・動作温度範囲 -15～+65℃
・製品ステータス 2026年6月 量産開始予定
●75インチ「E Ink Spectra 6」カラー電子ペーパー [参考出展]
・製品型番 EL750TW1
・E Inkテクノロジー E Ink Spectra 6
・画面サイズ 75インチ
・解像度 5120×2880ピクセル （79ppi）
・動作温度範囲 0～+50℃
・製品ステータス 2027年下半期 量産開始予定
●55インチ「E Ink Marquee」カラー電子ペーパー [参考出展]
・製品型番 MC550TT1
・E Inkテクノロジー E Ink Marquee
・画面サイズ 55インチ
・解像度 3840×2160ピクセル （80ppi）
・動作温度範囲 -20～+65℃
・製品ステータス 2026年 量産開始予定
以上、皆様のご来場を心よりお待ちしております。
配信元企業：E Ink Japan 株式会社
E Inkは数多くのエコシステムパートナー様と連携し、様々な業界においてバリューチェーンを構築しています。
今年のデジタルサイネージ ジャパン 2026では日本初公開のアイテムも展示いたしますので、是非E Inkブースに足をお運びください。
■ デジタルサイネージ ジャパン 2026開催概要
【会期】 2026年6月10日（水）～12日（金） 10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）
【会場】 幕張メッセ 千葉市美浜区中瀬2-1
■ E Ink Japan展示ブース情報
【ホール番号】 ホール8
【小間番号】 8T07
■ 主な展示内容
大画面のカラーサイネージ用途に最適な、各種カラー電子ペーパーを展示いたします。
●75インチ「E Ink Kaleido 3」カラー電子ペーパー
・製品型番 EC750TJ1
・E Inkテクノロジー E Ink Kaleido 3
・画面サイズ 75インチ
・解像度 5120×2880ピクセル （79ppi）
・動作温度範囲 -15～+65℃
・製品ステータス 2026年6月 量産開始予定
●75インチ「E Ink Spectra 6」カラー電子ペーパー [参考出展]
・製品型番 EL750TW1
・E Inkテクノロジー E Ink Spectra 6
・画面サイズ 75インチ
・解像度 5120×2880ピクセル （79ppi）
・動作温度範囲 0～+50℃
・製品ステータス 2027年下半期 量産開始予定
●55インチ「E Ink Marquee」カラー電子ペーパー [参考出展]
・製品型番 MC550TT1
・E Inkテクノロジー E Ink Marquee
・画面サイズ 55インチ
・解像度 3840×2160ピクセル （80ppi）
・動作温度範囲 -20～+65℃
・製品ステータス 2026年 量産開始予定
以上、皆様のご来場を心よりお待ちしております。
配信元企業：E Ink Japan 株式会社
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