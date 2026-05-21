この度、E Inkはデジタルサイネージ ジャパン 2026に出展いたします。

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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349973/images/bodyimage1】

E Inkは数多くのエコシステムパートナー様と連携し、様々な業界においてバリューチェーンを構築しています。
今年のデジタルサイネージ ジャパン 2026では日本初公開のアイテムも展示いたしますので、是非E Inkブースに足をお運びください。

■ デジタルサイネージ ジャパン 2026開催概要
【会期】　2026年6月10日（水）～12日（金）　10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）
【会場】　幕張メッセ　千葉市美浜区中瀬2-1

■ E Ink Japan展示ブース情報
【ホール番号】　ホール8
【小間番号】　8T07

■ 主な展示内容
大画面のカラーサイネージ用途に最適な、各種カラー電子ペーパーを展示いたします。

●75インチ「E Ink Kaleido 3」カラー電子ペーパー
・製品型番　EC750TJ1
・E Inkテクノロジー　E Ink Kaleido 3
・画面サイズ　75インチ
・解像度　5120×2880ピクセル （79ppi）
・動作温度範囲　-15～+65℃
・製品ステータス　2026年6月 量産開始予定

●75インチ「E Ink Spectra 6」カラー電子ペーパー [参考出展]
・製品型番　EL750TW1
・E Inkテクノロジー　E Ink Spectra 6
・画面サイズ　75インチ
・解像度　5120×2880ピクセル （79ppi）
・動作温度範囲　0～+50℃
・製品ステータス　2027年下半期 量産開始予定

●55インチ「E Ink Marquee」カラー電子ペーパー [参考出展]
・製品型番　MC550TT1
・E Inkテクノロジー　E Ink Marquee
・画面サイズ　55インチ
・解像度　3840×2160ピクセル （80ppi）
・動作温度範囲　-20～+65℃
・製品ステータス　2026年 量産開始予定

以上、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

配信元企業：E Ink Japan 株式会社
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