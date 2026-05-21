インテリジェント型海洋ロボティクスの世界市場2026年、グローバル市場規模（遠隔操作型無人潜水機、自律型無人潜水機）・分析レポートを発表
2026年5月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「インテリジェント型海洋ロボティクスの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、インテリジェント型海洋ロボティクスのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のインテリジェント型海洋ロボティクス市場は、2024年時点で21億7100万米ドルの市場規模となっており、2031年には45億1400万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は11.2％と高い成長が見込まれており、防衛、海洋調査、資源開発、環境監視分野での需要拡大が市場成長を強力に後押ししています。
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インテリジェント型海洋ロボティクスとは、人工知能や機械学習、高度なセンサー技術を活用し、海洋環境で自律的または遠隔操作によって活動するロボット技術を指します。
これには自律型無人潜水機、遠隔操作型無人潜水機、無人水上艇などが含まれます。これらの機器は、海洋調査、環境監視、海底探査、海洋油田開発、捜索救助活動など幅広い用途で利用されています。人工知能技術を活用することで、環境変化への適応能力や意思決定能力が向上し、効率的な海洋作業が可能となっています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、地域別市場構造、価格動向などを定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の海洋関連政策が市場競争や供給網に与える影響についても検討されています。特に海洋安全保障の重要性が高まる中、防衛用途向け需要が市場拡大の大きな要因となっています。また、海洋資源開発や環境保護活動の活発化も市場成長を支えています。
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市場は製品タイプ別に、遠隔操作型無人潜水機と自律型無人潜水機に分類されています。遠隔操作型無人潜水機は、深海作業や海底設備点検など高度な制御を必要とする用途で広く利用されています。一方、自律型無人潜水機は、自動航行能力を活用した海洋調査や環境監視分野で需要が拡大しています。
用途別では、防衛分野、商業分野、その他分野に分類されます。特に防衛分野では海洋監視や機雷除去、潜水艦対策用途への需要が増加しています。また、商業分野では海底資源探査や海洋インフラ保守、再生可能エネルギー関連用途が成長しています。
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地域別では、北米市場が最大規模を維持しています。米国を中心に海洋防衛投資や先進技術開発が進んでおり、高性能海洋ロボットへの需要が高い状況です。欧州市場でも海洋安全保障や洋上風力発電関連需要が拡大しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に海洋開発や防衛投資が増加しており、今後最も高い成長率が期待されています。また、中東・アフリカや南米地域でも海洋資源開発を背景に需要拡大が見込まれています。
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競争環境では、防衛企業や海洋技術企業を中心に技術開発競争が激化しています。主要企業としては、Oceaneering、Kongsberg Maritime、Lockheed Martin、SAAB Group、TechnipFMC、BAE Systems、ECA Group、Atlas Elektronik、Teledyne Gavia、OceanServer Technology (L3Harris)、General Dynamics、Total Marine Technology (TMT)、International Submarine Engineering、Deepinfar Ocean Technology、ROBOSEAなどが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「インテリジェント型海洋ロボティクスの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、インテリジェント型海洋ロボティクスのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のインテリジェント型海洋ロボティクス市場は、2024年時点で21億7100万米ドルの市場規模となっており、2031年には45億1400万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は11.2％と高い成長が見込まれており、防衛、海洋調査、資源開発、環境監視分野での需要拡大が市場成長を強力に後押ししています。
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インテリジェント型海洋ロボティクスとは、人工知能や機械学習、高度なセンサー技術を活用し、海洋環境で自律的または遠隔操作によって活動するロボット技術を指します。
これには自律型無人潜水機、遠隔操作型無人潜水機、無人水上艇などが含まれます。これらの機器は、海洋調査、環境監視、海底探査、海洋油田開発、捜索救助活動など幅広い用途で利用されています。人工知能技術を活用することで、環境変化への適応能力や意思決定能力が向上し、効率的な海洋作業が可能となっています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、地域別市場構造、価格動向などを定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の海洋関連政策が市場競争や供給網に与える影響についても検討されています。特に海洋安全保障の重要性が高まる中、防衛用途向け需要が市場拡大の大きな要因となっています。また、海洋資源開発や環境保護活動の活発化も市場成長を支えています。
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市場は製品タイプ別に、遠隔操作型無人潜水機と自律型無人潜水機に分類されています。遠隔操作型無人潜水機は、深海作業や海底設備点検など高度な制御を必要とする用途で広く利用されています。一方、自律型無人潜水機は、自動航行能力を活用した海洋調査や環境監視分野で需要が拡大しています。
用途別では、防衛分野、商業分野、その他分野に分類されます。特に防衛分野では海洋監視や機雷除去、潜水艦対策用途への需要が増加しています。また、商業分野では海底資源探査や海洋インフラ保守、再生可能エネルギー関連用途が成長しています。
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地域別では、北米市場が最大規模を維持しています。米国を中心に海洋防衛投資や先進技術開発が進んでおり、高性能海洋ロボットへの需要が高い状況です。欧州市場でも海洋安全保障や洋上風力発電関連需要が拡大しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に海洋開発や防衛投資が増加しており、今後最も高い成長率が期待されています。また、中東・アフリカや南米地域でも海洋資源開発を背景に需要拡大が見込まれています。
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競争環境では、防衛企業や海洋技術企業を中心に技術開発競争が激化しています。主要企業としては、Oceaneering、Kongsberg Maritime、Lockheed Martin、SAAB Group、TechnipFMC、BAE Systems、ECA Group、Atlas Elektronik、Teledyne Gavia、OceanServer Technology (L3Harris)、General Dynamics、Total Marine Technology (TMT)、International Submarine Engineering、Deepinfar Ocean Technology、ROBOSEAなどが挙げられます。