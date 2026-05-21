YouTube『もったいない本舗』公式チャンネル 登録者数4,000人突破 本・映像作品の魅力を発信
古本買取通販ドットコム株式会社（本社：山梨県都留市、代表取締役：檜垣 宏輔）が運営する、本・CD・DVD・ゲームソフトの宅配買取専門店／リユース品販売店『もったいない本舗』のYouTube公式チャンネルの登録者数が、このたび4,000人を突破いたしました。
『もったいない本舗』公式チャンネルでは、リユース商品の魅力を、より多くの方に楽しく届けることを目的に、さまざまな動画コンテンツを配信しています。チャンネル内では、『もったいない本舗』のマスコットキャラクター「もたろう」のアニメ動画やイラストメイキングの裏側などオリジナルコンテンツの配信に加え、『もったいない本舗』で中古販売している本・漫画・DVD（映画やドラマ作品）などについて、スタッフならではの視点でおすすめ作品を紹介しています。
近年、リユース市場への関心が高まるなかで、商品そのものの価値だけでなく、その作品が持つ魅力や楽しみ方を知りたいというニーズも広がっています。こうした背景を受け、『もったいない本舗』公式チャンネルでは、作品との出会いを後押しする情報発信を継続してまいりました。今回の登録者数4,000人突破は、日頃から動画をご視聴いただいている皆さまのご支持によるものです。
『もったいない本舗』公式チャンネルでは、スタッフおすすめ作品の紹介や新刊情報をはじめ、マスコットキャラクター「もたろう」のコンテンツや制作の裏側など、多彩な企画を通じて、本・漫画・映画・ゲームソフトなどエンタメ作品をより身近に、より楽しく感じていただけるよう、今後も情報発信に努めてまいります。
【YouTube『もったいない本舗』公式チャンネル概要】
チャンネル名：『もったいない本舗』公式チャンネル
URL ：https://www.youtube.com/@mottainaihonpo_official
内容：
・マスコットキャラクター「もたろう」のアニメ動画
・イラストメイキングの裏側紹介
・無料配布カレンダーの紹介
・スタッフによるおすすめ本・漫画・DVD・ゲームソフトの紹介
・『もったいない本舗』取扱商品の魅力発信
■『もったいない本舗』について
70万カタログ以上、常時250万点以上の全国から買い取った古本・CD・DVD・ゲームなどを、楽天市場をはじめ、Amazonマーケットプレイス、メルカリ、自社ECサイトなどを通じて販売しています。『もったいない本舗』では、商品受注より24時間以内の出荷を行っており、古本通販業界内でも最速の発送スピードです。また、「宅配買取サービス」において、ダンボールやガムテープなどの梱包資材の無料配送は、業界でも先駆けて開始いたしました。年間の買取点数は400万点を超え、日々日本中のお客様よりたくさんの商品をお送り頂いております。
■『もったいない本舗』概要
・全国から古本の宅配買取サービスを取り扱い
・古本・CD・DVD・ゲームの買取と通販
・24時間以内の商品出荷を実現
・『もったいない本舗』商標登録 登録番号第5397250号
・買取案内URL：
https://www.mottainaihonpo.com/kaitori/
・スマートフォン用買取案内URL：
https://www.mottainaihonpo.com/kaitori/sp/
・「15時までのお申し込みは当日集荷サービス」案内URL：
https://www.mottainaihonpo.com/kaitori/kaitori/content/emergency.html
・『もったいない本舗』LINEスタンプURL:
https://www.mottainaihonpo.com/kaitori/kaitori/content/LINE.html#stamp
■古本買取通販ドットコム 会社概要
商号 ： 古本買取通販ドットコム株式会社
代表者： 代表取締役 檜垣 宏輔
所在地： 山梨県都留市法能659-4
URL ： https://www.furuhonkaitorituhan.com/
---------------------------
■本件に関するお問い合わせ先
古本買取通販ドットコム株式会社 広報担当
TEL ：050-2018-7237
FAX ：050-3146-6517
Email： secretary@mottainaihonpo.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349897/images/bodyimage1】
配信元企業：古本買取通販ドットコム株式会社
『もったいない本舗』公式チャンネルでは、リユース商品の魅力を、より多くの方に楽しく届けることを目的に、さまざまな動画コンテンツを配信しています。チャンネル内では、『もったいない本舗』のマスコットキャラクター「もたろう」のアニメ動画やイラストメイキングの裏側などオリジナルコンテンツの配信に加え、『もったいない本舗』で中古販売している本・漫画・DVD（映画やドラマ作品）などについて、スタッフならではの視点でおすすめ作品を紹介しています。
近年、リユース市場への関心が高まるなかで、商品そのものの価値だけでなく、その作品が持つ魅力や楽しみ方を知りたいというニーズも広がっています。こうした背景を受け、『もったいない本舗』公式チャンネルでは、作品との出会いを後押しする情報発信を継続してまいりました。今回の登録者数4,000人突破は、日頃から動画をご視聴いただいている皆さまのご支持によるものです。
『もったいない本舗』公式チャンネルでは、スタッフおすすめ作品の紹介や新刊情報をはじめ、マスコットキャラクター「もたろう」のコンテンツや制作の裏側など、多彩な企画を通じて、本・漫画・映画・ゲームソフトなどエンタメ作品をより身近に、より楽しく感じていただけるよう、今後も情報発信に努めてまいります。
【YouTube『もったいない本舗』公式チャンネル概要】
チャンネル名：『もったいない本舗』公式チャンネル
URL ：https://www.youtube.com/@mottainaihonpo_official
内容：
・マスコットキャラクター「もたろう」のアニメ動画
・イラストメイキングの裏側紹介
・無料配布カレンダーの紹介
・スタッフによるおすすめ本・漫画・DVD・ゲームソフトの紹介
・『もったいない本舗』取扱商品の魅力発信
■『もったいない本舗』について
70万カタログ以上、常時250万点以上の全国から買い取った古本・CD・DVD・ゲームなどを、楽天市場をはじめ、Amazonマーケットプレイス、メルカリ、自社ECサイトなどを通じて販売しています。『もったいない本舗』では、商品受注より24時間以内の出荷を行っており、古本通販業界内でも最速の発送スピードです。また、「宅配買取サービス」において、ダンボールやガムテープなどの梱包資材の無料配送は、業界でも先駆けて開始いたしました。年間の買取点数は400万点を超え、日々日本中のお客様よりたくさんの商品をお送り頂いております。
■『もったいない本舗』概要
・全国から古本の宅配買取サービスを取り扱い
・古本・CD・DVD・ゲームの買取と通販
・24時間以内の商品出荷を実現
・『もったいない本舗』商標登録 登録番号第5397250号
・買取案内URL：
https://www.mottainaihonpo.com/kaitori/
・スマートフォン用買取案内URL：
https://www.mottainaihonpo.com/kaitori/sp/
・「15時までのお申し込みは当日集荷サービス」案内URL：
https://www.mottainaihonpo.com/kaitori/kaitori/content/emergency.html
・『もったいない本舗』LINEスタンプURL:
https://www.mottainaihonpo.com/kaitori/kaitori/content/LINE.html#stamp
■古本買取通販ドットコム 会社概要
商号 ： 古本買取通販ドットコム株式会社
代表者： 代表取締役 檜垣 宏輔
所在地： 山梨県都留市法能659-4
URL ： https://www.furuhonkaitorituhan.com/
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■本件に関するお問い合わせ先
古本買取通販ドットコム株式会社 広報担当
TEL ：050-2018-7237
FAX ：050-3146-6517
Email： secretary@mottainaihonpo.com
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