雑穀を“知っている”から“活かせる”へ 食品業界で求められる雑穀の知識と提案力を学ぶ講座、申込み締切迫る｜日本雑穀協会
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、
雑穀に関する正しい知識を体系的に学ぶ
「第66回 雑穀エキスパート講座」について、
受講申込み締切が近づいていることをお知らせいたします。
近年、健康志向の高まりや主食の多様化、
食品開発における素材提案、地域資源の活用などを背景に、
雑穀への関心が広がっています。
玄米や大麦に加え、アワ、ヒエ、キビ、ハトムギ、
ソルガム、キノア、アマランサスなど、
多様な雑穀が食品素材として活用される場面も増えており、
食品業界において、雑穀の価値を正しく理解し、
伝える力がより重要になっています。
一方で、雑穀は種類ごとに特徴が異なり、
栄養成分、食感、風味、調理特性、加工適性なども
それぞれ異なります。
雑穀を商品開発や販売、情報発信、
メニュー提案などに活かすためには、
単に「健康によい素材」として捉えるだけでなく、
それぞれの雑穀が持つ特性や背景を理解し、
目的に応じて活用する知識が求められます。
「雑穀エキスパート講座」は、
雑穀の基礎知識から種類ごとの特徴、
生産・流通、加工・調理、栄養・健康、
制度や市場に関する内容までを体系的に学ぶ、
日本雑穀協会の公式講座です。
2005年の開講以来、食品関連企業、流通、飲食、
料理、栄養、地域振興など、
さまざまな分野で雑穀に関わる方々が受講してきました。
第66回となる今回は、完全オンライン形式で実施いたします。
講義動画を通じて、全国どこからでも受講でき、
業務の合間にも学びやすい形式となっています。
雑穀を扱う企業の担当者をはじめ、
商品開発、営業、研究、販売促進、情報発信、食育、
料理、栄養指導、地域振興などに携わる方にとって、
雑穀を“知っている”段階から、
“活かせる”段階へ進むための学びとして
ご活用いただけます。
雑穀の活用が広がる今、食品業界では、
素材の特徴を理解し、わかりやすく価値を伝える力が求められています。
本講座では、雑穀に関する知識を整理し、
実務や活動の中で説得力のある提案につなげるための
基礎を身につけることができます。
申込み締切が近づいておりますので、
受講をご検討中の方は、この機会にぜひお申込みください。
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第66回 雑穀エキスパート講座 開催概要
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
講座名：第66回 雑穀エキスパート講座
実施形式：オンライン講座、オンライン試験
講義動画配信開始：2026年6月5日（金）
講座詳細・お申込み：
https://www.zakkoku.jp/ex66-recruitmentinfo
受講申込み締切日：2026年5月25日（月）
主催：一般社団法人 日本雑穀協会
雑穀の健全な普及と市場形成を目的に、
資格制度、食品評価制度、情報発信、
産地や企業との連携などを通じて、
雑穀の価値を社会へ伝える活動を行っています。
https://www.zakkoku.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349963/images/bodyimage1】
【本件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL：03-6661-7340 FAX：03-6661-7350
URL：https://www.zakkoku.jp/
E-mail：info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
雑穀に関する正しい知識を体系的に学ぶ
「第66回 雑穀エキスパート講座」について、
受講申込み締切が近づいていることをお知らせいたします。
近年、健康志向の高まりや主食の多様化、
食品開発における素材提案、地域資源の活用などを背景に、
雑穀への関心が広がっています。
玄米や大麦に加え、アワ、ヒエ、キビ、ハトムギ、
ソルガム、キノア、アマランサスなど、
多様な雑穀が食品素材として活用される場面も増えており、
食品業界において、雑穀の価値を正しく理解し、
伝える力がより重要になっています。
一方で、雑穀は種類ごとに特徴が異なり、
栄養成分、食感、風味、調理特性、加工適性なども
それぞれ異なります。
雑穀を商品開発や販売、情報発信、
メニュー提案などに活かすためには、
単に「健康によい素材」として捉えるだけでなく、
それぞれの雑穀が持つ特性や背景を理解し、
目的に応じて活用する知識が求められます。
「雑穀エキスパート講座」は、
雑穀の基礎知識から種類ごとの特徴、
生産・流通、加工・調理、栄養・健康、
制度や市場に関する内容までを体系的に学ぶ、
日本雑穀協会の公式講座です。
2005年の開講以来、食品関連企業、流通、飲食、
料理、栄養、地域振興など、
さまざまな分野で雑穀に関わる方々が受講してきました。
第66回となる今回は、完全オンライン形式で実施いたします。
講義動画を通じて、全国どこからでも受講でき、
業務の合間にも学びやすい形式となっています。
雑穀を扱う企業の担当者をはじめ、
商品開発、営業、研究、販売促進、情報発信、食育、
料理、栄養指導、地域振興などに携わる方にとって、
雑穀を“知っている”段階から、
“活かせる”段階へ進むための学びとして
ご活用いただけます。
雑穀の活用が広がる今、食品業界では、
素材の特徴を理解し、わかりやすく価値を伝える力が求められています。
本講座では、雑穀に関する知識を整理し、
実務や活動の中で説得力のある提案につなげるための
基礎を身につけることができます。
申込み締切が近づいておりますので、
受講をご検討中の方は、この機会にぜひお申込みください。
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第66回 雑穀エキスパート講座 開催概要
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講座名：第66回 雑穀エキスパート講座
実施形式：オンライン講座、オンライン試験
講義動画配信開始：2026年6月5日（金）
講座詳細・お申込み：
https://www.zakkoku.jp/ex66-recruitmentinfo
受講申込み締切日：2026年5月25日（月）
主催：一般社団法人 日本雑穀協会
雑穀の健全な普及と市場形成を目的に、
資格制度、食品評価制度、情報発信、
産地や企業との連携などを通じて、
雑穀の価値を社会へ伝える活動を行っています。
https://www.zakkoku.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349963/images/bodyimage1】
【本件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL：03-6661-7340 FAX：03-6661-7350
URL：https://www.zakkoku.jp/
E-mail：info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
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