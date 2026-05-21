世界電解槽市場データベース：企業調査、価格推移、販売動向の徹底分析2026
電解槽世界総市場規模
電解槽は、電気分解反応を利用して水溶液や溶融塩から目的物質を生成・分離するための産業用装置であります。主に水素製造、塩素・アルカリ製造、金属精製などの化学プロセスにおいて広く利用されております。電極材料や電解質の選定により効率と耐久性が左右され、エネルギー効率の最適化が重要課題となっております。再生可能エネルギーとの連携により、グリーン水素製造分野での需要拡大が期待されております。
図. 電解槽の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349972/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349972/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル電解槽のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
電解槽市場分析｜グリーン水素製造拡大と世界エネルギー転換における成長展望
本稿は、電解槽市場における構造的成長要因と技術進化を体系的に分析するものであり、特に水素製造、グリーン水素、電気分解技術の3つの中核キーワードを軸として市場動向を整理しております。YH Researchによると、世界の電解槽市場は2025年の3億8200万米ドルから2032年には11億7000万米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは17.5%と高成長が予測されております。脱炭素政策と再生可能エネルギー拡大が市場の主要な成長ドライバーとなっております。
電解槽とは、電気分解を通じて水を水素と酸素に分解する装置であり、グリーン水素製造の中核技術として位置付けられております。再生可能エネルギー由来電力を利用することでCO2排出を伴わない水素供給が可能となり、電気分解プロセスの効率性とスケーラビリティが産業競争力を左右しております。用途は小規模分散型システムから大規模集中型プラントまで多岐にわたり、エネルギー転換の基盤技術として重要性が高まっております。
近年の市場構造においては、PEM電解槽およびアルカリ型電解槽の技術競争が激化しており、特にPEM方式は高効率・高応答性の特性から再生可能エネルギー変動吸収用途での採用が拡大しております。一方でアルカリ型はコスト優位性により大規模水素製造で依然として主流を維持しております。2024～2025年にかけては電極材料の貴金属依存低減やセル耐久性向上が主要な技術課題となっております。
世界市場においては、トップ3メーカーで約35％の市場シェアを占め、中国船舶重工集団第七一八研究所やProton On-Siteなどが主要プレイヤーとして位置付けられております。地域別ではアジア太平洋地域が約45％と最大市場を形成し、欧州が約30％、北米が約15％と続いております。特に欧州では水素戦略政策により大型プロジェクト投資が加速しております。
2025年の米国関税政策再調整は、電解槽サプライチェーンにも影響を与えており、特に電極材料・膜材料の調達コスト構造に変化をもたらしております。これにより企業は地域分散型生産体制や供給網の再構築を進めており、投資戦略の再定義が進行しております。
用途別ではPower Plants、Steel Plant、Power to Gas、Industrial Gasesなどの分野で導入が進んでおります。特に製鉄業界では直接還元鉄（DRI）プロセスと組み合わせた水素還元技術が注目されており、脱炭素化の鍵技術として電解槽需要が急増しております。またFCEV燃料供給インフラとしての応用も拡大しております。
企業別市場ではCummins、Siemens、Nel Hydrogen、ITM Power、Toshiba、Asahi Kaseiなどが主要プレイヤーとして競争を展開しております。各社はモジュール型電解装置や統合型水素ソリューションの開発を強化しており、特にスケールアップ性能と運用コスト削減が競争優位性の重要指標となっております。
電解槽は、電気分解反応を利用して水溶液や溶融塩から目的物質を生成・分離するための産業用装置であります。主に水素製造、塩素・アルカリ製造、金属精製などの化学プロセスにおいて広く利用されております。電極材料や電解質の選定により効率と耐久性が左右され、エネルギー効率の最適化が重要課題となっております。再生可能エネルギーとの連携により、グリーン水素製造分野での需要拡大が期待されております。
図. 電解槽の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349972/images/bodyimage1】
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上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル電解槽のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
電解槽市場分析｜グリーン水素製造拡大と世界エネルギー転換における成長展望
本稿は、電解槽市場における構造的成長要因と技術進化を体系的に分析するものであり、特に水素製造、グリーン水素、電気分解技術の3つの中核キーワードを軸として市場動向を整理しております。YH Researchによると、世界の電解槽市場は2025年の3億8200万米ドルから2032年には11億7000万米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは17.5%と高成長が予測されております。脱炭素政策と再生可能エネルギー拡大が市場の主要な成長ドライバーとなっております。
電解槽とは、電気分解を通じて水を水素と酸素に分解する装置であり、グリーン水素製造の中核技術として位置付けられております。再生可能エネルギー由来電力を利用することでCO2排出を伴わない水素供給が可能となり、電気分解プロセスの効率性とスケーラビリティが産業競争力を左右しております。用途は小規模分散型システムから大規模集中型プラントまで多岐にわたり、エネルギー転換の基盤技術として重要性が高まっております。
近年の市場構造においては、PEM電解槽およびアルカリ型電解槽の技術競争が激化しており、特にPEM方式は高効率・高応答性の特性から再生可能エネルギー変動吸収用途での採用が拡大しております。一方でアルカリ型はコスト優位性により大規模水素製造で依然として主流を維持しております。2024～2025年にかけては電極材料の貴金属依存低減やセル耐久性向上が主要な技術課題となっております。
世界市場においては、トップ3メーカーで約35％の市場シェアを占め、中国船舶重工集団第七一八研究所やProton On-Siteなどが主要プレイヤーとして位置付けられております。地域別ではアジア太平洋地域が約45％と最大市場を形成し、欧州が約30％、北米が約15％と続いております。特に欧州では水素戦略政策により大型プロジェクト投資が加速しております。
2025年の米国関税政策再調整は、電解槽サプライチェーンにも影響を与えており、特に電極材料・膜材料の調達コスト構造に変化をもたらしております。これにより企業は地域分散型生産体制や供給網の再構築を進めており、投資戦略の再定義が進行しております。
用途別ではPower Plants、Steel Plant、Power to Gas、Industrial Gasesなどの分野で導入が進んでおります。特に製鉄業界では直接還元鉄（DRI）プロセスと組み合わせた水素還元技術が注目されており、脱炭素化の鍵技術として電解槽需要が急増しております。またFCEV燃料供給インフラとしての応用も拡大しております。
企業別市場ではCummins、Siemens、Nel Hydrogen、ITM Power、Toshiba、Asahi Kaseiなどが主要プレイヤーとして競争を展開しております。各社はモジュール型電解装置や統合型水素ソリューションの開発を強化しており、特にスケールアップ性能と運用コスト削減が競争優位性の重要指標となっております。