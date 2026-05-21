舌ブラシを製造するSHIKIEN株式会社(本社：新潟県新潟市、代表取締役：福嶋 優)では、話題の「オーラルフレイル」を中心に、口腔ケアに関して、専門家の方々と共に、様々な情報提供や啓発活動を行っています。

今回はお子さまを持つ保護者の方に、手軽に取り入れられる「舌ケア習慣」について、SHIKIEN公式HPにて情報を公開しました。

SHIKIEN公式HP： https://w-1-shikien.co.jp/





子どもたちの新学期が始まって1か月半。新しい環境に慣れ始めた一方で、せっかく始めた生活の中の新たな健康のための取り組みも、ゴールデンウィークの長いお休みや、様々な行事に追われて、おざなりになるのもこのころです。

例えば口腔ケアについてはどうでしょう。しっかりと定着した歯みがきや歯科検診で、児童(主に小学生)の虫歯の数は、昭和の時代や平成半ばごろの子ども達と比べて、劇的に減っています。その一方で、「噛む力が弱まっている」「歯周病が増えている」「口臭に悩む子どもは減っていない」などの別な問題も歯科の専門家から指摘されています。









●「歯みがき＋1分」で変わる、子どもの口内ケアとは





仕上げみがきに舌ケアを組み込む新習慣





■仕上げみがきに「舌ケア」を組み込むという新習慣

日々の口腔ケアにおいて重要なのは、「無理なく続けられること」です。

とくに子どものケアについては保護者の方の負担感が習慣化の成否を左右します。そこで、通常行っている歯みがきの仕上げとして、“舌ケア”を組み込んではいかがでしょうか？

「新たな手間を増やさず、自然に継続できる口腔ケア習慣」を提案します。









■保護者の不安と“続けにくさ”という課題は？

子どもの口臭や口腔内の清潔状態については、「気になってはいるが十分な対策ができていない」という保護者の声が一定数存在します。一方で、日々の育児や生活の中で、新たなケアを追加することに対しては、

・時間がかかる

・手間が増える

といった理由から、実践が敬遠されやすいということも推察されます。つまり「必要性は認識されているものの“続けられる形”が提示されていないこと」が課題となりそうです。









■歯みがきだけでは除去しきれない「舌の汚れ」

口臭の一因とされる舌表面の汚れ(舌苔)は、歯みがきだけでは十分に除去できないことが指摘されています。実際に、歯面の清掃と舌の清掃は役割が異なり“舌苔”と呼ばれる、舌に付着した汚れは専用のケアが必要です。また、舌ケアの有無によって口腔内環境が改善されることも様々な研究で報告されており、歯みがきに加えたケアの重要性が改めて注目されています。









■“歯みがき＋約1分”でできる、現実的なケア提案

そこでご提案するのが、“歯みがき(仕上げみがき)の最後に舌ブラシによるケアを取り入れる方法”。

・歯みがき後の流れでそのまま実施

・追加時間は約1分程度

・舌ブラシ1本あれば、特別な準備は不要

このように、いつもの習慣に組み込むことで、心理的・時間的な負担を抑えながら実践できる点が特長です。日常の延長線上で取り入れられるため、無理なく継続しやすく、結果として口腔ケア全体の質の向上につながります。









■継続できるからこそ実感できる効果

この「歯みがき＋約1分」提案による舌ケア習慣は、以下のような効果が期待されます。

・日常生活に無理なく取り入れられる手軽さ

・継続による口腔内環境の安定化

・口臭リスクの軽減による対人面での安心感

特に保護者にとっては、「きちんとケアできている」という実感が得られることで、心理的な安心感も得られるのではないでしょうか？また、あわただしい日常のひと時、お子さまとのコミュニケーションが取れるというのも利点です。





生き生きとした学校生活





■まとめ：特別な事ではなく、“仕上げの一工夫”として

今回のご提案は特別な取り組みではなく、日々の仕上げみがきに“少し加えるだけ”で実践できるケアです。いつもの歯みがきに「＋1分」。その小さな積み重ねが、子どもの口腔環境と保護者の安心の双方を支える新しい習慣づくりにつながるのです。









(製品紹介)

お子さまの舌磨きにはSHIKIENの子ども用舌ブラシを！





子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids





＜舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids＞

全2色 希望小売価格 各638円(税込)

・ハンドル部に柔らかな樹脂素材を使用しており、お子さまでも安心安全に使用できます。

・W-1シリーズ中でも舌に優しく舌触りが気持ち良い舌ブラシです。

・フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み舌苔を絡め取ります。





大人用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM





＜大人用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM＞

全4色 希望小売価格 各638円(税込)

・大人用の舌ブラシです。

・特殊加工された極細ナイロン繊維が片面に約8,000本！

・フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み舌苔を絡め取ります。









※SHIKIENの全商品に関しましては、以下「SHIKIENオンラインショップ」にてご確認ください。

URL： https://store.w-1-shikien.co.jp/









【会社概要】

SHIKIEN株式会社

〒956-0057 新潟県新潟市秋葉区新津四ツ興野1735

代表取締役： 福嶋 優

業務内容 ： 舌ブラシの製造販売

TEL ： 0250-23-0141

HP ： https://w-1-shikien.co.jp/company/