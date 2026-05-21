株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)と全国農業協同組合連合会(本所：東京都千代田区、代表理事理事長：桑田 義文、以下JA全農)は、生産者と消費者をつなぎ、日本の産地をみんなで応援するブランド“ニッポンエール”コラボレーションとして、「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン(R)味」を2026年5月26日(火)に期間限定で新発売いたします。





フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン(R)味





「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン(R)味」は、“フェットチーネグミ”の弾む噛みごこちに、大分県佐伯市特産の貴重なレモン「マリンレモン(R)」の果汁を組み合わせたプレミアム仕様の商品です。早摘みのマリンレモンを彷彿とさせる爽やかな風味と若々しい酸味が後引く、ジューシーなおいしさをお楽しみいただけます。









【商品概要】

商品名 ：フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン(R)味

内容量 ：50g

発売日 ：2026年5月26日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

※一部コンビニエンスストアにて取り扱いがあります

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：9カ月









【ご参考】

○“マリンレモン(R)”について

“マリンレモン”とは、海風と太陽の恵みをたっぷりと受けて育ったレモンとして大分県佐伯市の海岸地域で1984年に誕生したブランドレモンです。収穫時期によって色と風味が異なり、秋に収穫されるものは鮮やかな緑色で強い香りと酸味を持ち、冬に収穫されるものはまろやかな酸味とたっぷりの果汁が楽しめる黄色いレモンとなります。

また、2024年には佐伯市産の海産物由来の有機資材を利用し、地域資源の循環を反映した栽培方法を取り入れるなど、SDGsにこだわったレモンとしてリニューアルしています。

※「マリンレモン(R)」は佐伯市の登録商標です。









【生産者・廣末様のコメント】

マリンレモン生産者として、これまで生産・出荷に取り組んできましたが、ブルボン様の商品に採用されることになり、大変な驚きと嬉しさを感じております。

「マリンレモン」は、佐伯市産の海産物由来の有機資材を利用し、地域資源の循環を反映した栽培方法を採用するなど、生産に携わる農家や関係者が一丸となり守り続けてきた佐伯市のブランドレモンです。

この度発売いただく商品を通じて、海風と太陽の恵みをたっぷりと受けて育った「マリンレモン」の爽やかな香りとまろやかな酸味を是非ご堪能ください。





https://www.atpress.ne.jp/releases/592444/img_592444_2.png

廣末農園・廣末 様





【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605