WEB小説プラットフォーム「ネオページ」を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区、代表取締役：Evan Luo）は、プラットフォーム内の人気WEB小説『姫の護衛は楽じゃない』（著：しけもく）のコミカライズ作品が、2026年5月28日（木）正午より、マンガ配信プラットフォーム「竹コミ！」にて連載開始されることをお知らせいたします。 竹コミ！URL：https://takecomic.jp/

■「姫の護衛は楽じゃない」とは

本作は、過去の傷を抱えながら孤独に戦っていた最強の少年が、ある令嬢を護衛するために「女子校に女装してメイドとして潜入する」ことから始まる、異色のコンバット・アクションコメディです。WEB小説の連載時から、主人公の圧倒的な強さと、女装メイドというシチュエーションのギャップ、そして小気味よいストーリー展開が多くの読者の支持を集めてまいりました。 今回のコミカライズにあたり、躍動感のあるアクション描写と魅力的なキャラクター作りに定評のある実力派マンガ家のキサラギ空也氏が作画を担当。web小説版で描かれた緊迫感あふれるバトルシーンやコミカルな学園生活が、華やかでスピード感のあるコミックとして新たに生まれ変わりました。連載は毎月第4木曜日の正午に更新を予定しております。 なお、今回の連載開始を記念し、ネオページ公式note内にて作品の見どころや、本日初解禁となる第1話の先行見開きカット、原作小説へのアクセス導線を網羅した特設まとめ記事を本日公開いたしました。 ネオページ公式noteまとめ記事URL：https://note.com/neopage/n/nb0d84c20acf8

■コミカライズ版 作品情報

作品名：姫の護衛は楽じゃない 漫画：キサラギ空也（@usamiqote） 原作：しけもく（@shikemoku123） 連載開始日：2026年5月28日（木）正午 更新タイミング：毎月第4木曜日 正午 配信プラットフォーム：「竹コミ！」（ https://takecomic.jp/ ）

■原作WEB小説 情報

作品名：姫の護衛は楽じゃない 著者：しけもく 掲載プラットフォーム：ネオページ 作品ページURL：https://neopage.co/1ts7Gp

■ネオページについて

ネオページは、誰でも自由に小説を投稿・閲覧できるWEB小説投稿サイトです。 ファンタジー、恋愛、異世界、ミステリーなど多様なジャンルの作品が日々投稿されており、読者はスマートフォンアプリやWebから気軽にWEB小説を楽しむことができます。 また、書籍化・コミカライズ・映像化などにつながる作品発掘を推進し、IP創出を目指すプラットフォームとして展開しています。 ネオページでは作品投稿も受け付けており、創作活動に挑戦したい方の参加も広く募集しています。

■関連リンク

◆「ネオページ」サイト https://www.neopage.com/ ◆「ネオページ」創作の庭 https://www.neopage.com/author ◆ネオページ公式X（旧Twitter） https://x.com/Neopage_jp ◆ネオページ編集部X（旧Twitter） https://x.com/neopage_editors ◆ネオページDiscordサーバー https://discord.com/invite/7yNcy7VDCM