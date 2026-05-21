コラボ・ライセンス専門サイト「FanFun MARKET」は、TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」コラボジュエリーの受注を開始いたしました。（受注期間：5/21～6/17）

https://fanfunmarket.co.jp/artist/277-akudeki

■悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される ピアスセット

TVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』より、アカリがティアラローズとアクアスティードに贈ったピアスを再現しました。 結婚のお祝いとして贈られたピアス。 ティアラローズとアクアスティードはお互いを、アカリはハルトナイツの髪の色をイメージしたカラーストーンがセットされています。 ティアラローズの宝石箱をイメージしたオリジナルBOXに入れてお届けします。 ※フォトグレイ風場面写カード3種が付属 ※こちらの商品は片耳用の3点セットです

素材：亜鉛合金、代用ロジウムコーティング、樹脂 付属：オリジナルBOX、フォトグレイ風場面写カード3種 価格：5,500(税込)

購入特典：フォトグレイ風場面写カード3種

着用イメージ

■悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される リング

TVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』より、アクアスティードがティアラローズに贈った結婚指輪を再現しました。 アクアスティードの魔力が込められた結婚指輪。 ストーンの色がグラデーションになるようにセットされた、華やかなハーフエタニティのリングです。 結婚指輪の箱をイメージしたオリジナルBOXに入れてお届けします。 ※フォトグレイ風場面写カードが付属

素材：真鍮（代用ロジウムコーティング）、キュービックジルコニア、Nanogems 付属：オリジナルBOX、フォトグレイ風場面写カード 価格：9,900(税込) サイズ：7号～13号（奇数号）

購入特典：フォトグレイ風場面写カード

着用イメージ

Ⓒぷにちゃん・成瀬あけの／KADOKAWA／「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」製作委員会

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