世界で10億件以上の医療記録を支える革新的なデータテクノロジープロバイダーであるインターシステムズは、同社の電子医療記録(EHR)ソリューションが、欧州連合規則(EU)2017/745に基づく医療機器規則(MDR)Class IIa認証※注記1を取得したことを発表しました。これは、欧州連合においてMDR Class IIa認証を取得した初の完全統合型AIネイティブEHRとなります。





InterSystems IntelliCare Building Block





この認証は、インターシステムズのAIネイティブEHRがEUの厳格な安全基準と品質基準を満たしていることを証明するものです。これは、医療機関がAI活用を責任を持って拡大する一方で、医療提供者や規制当局からAI利用に関する信頼を構築する上で、大きな意味を持つ重要な節目となります。





この度MDR認証を取得したのは、ネイティブなAI機能を備えた次世代電子カルテシステムであるInterSystems IntelliCare(TM)と、世界中の主要な医療システムで使用されている統合医療情報システムであるInterSystems TrakCare(R)です。





TrakCareの実績ある相互運用性基盤の上に構築されたInterSystems IntelliCareは、サードパーティ製アプリケーションとして後付けするのではなく、プラットフォームのデータ層基盤として組み込まれたAI機能を提供しており、ここが、他社製品との差別化を図るものです。





インターシステムズ社の社長であるドン・ウッドロックは、以下のように述べています。

「医療機関がAIを単なる実験的な追加機能以上のものとして要求することは当然のことです。AIネイティブの電子医療記録システムとしてEU初のMDR認証の取得は、当社が、AIはすべての医療アプリケーションの中核となるべきであるという基準を確立していることを示していると思います」





断片化されたAIアドオンの枠を超え、InterSystems IntelliCareは、組織がガバナンスを簡素化して管理できるようにするとともに、臨床医の業務負担とバーンアウト(燃え尽き症候群)を軽減するツールを提供します。このプラットフォームは、患者のサマリーを即座に表示し、AIを活用した臨床文書作成、充実したチャット機能、そして重要な「ヒューマン・イン・ザ・ループ」の安全対策を維持するインテリジェントなワークフローを実現します。搭載されているAmbient Clinical Orchestration(アンビエント・クリニカル・オーケストレーション)※注記2などの機能は、臨床データをリアルタイムで自動的に取得、構造化、保存し、臨床医の承認を得るための臨床文書や指示を提案します。InterSystems IntelliCareは、既存の医療ITインフラストラクチャとも分断なく接続し、統合とデータ管理におけるインターシステムズの長年の実績を活用可能です。





本プレスリリースは、米国インターシステムズコーポレーションが発表したプレスリリースの翻訳版です。詳細は、こちらをご覧ください。

https://www.intersystems.com/news/intersystems-intellicare-first-ai-native-ehr-achieve-eu-medical-device-regulation-certification/





InterSystems IntelliCareおよびTrakCareは、日本での販売はありません。









注1 医療機器規則(MDR)のClass IIa認証 - EU(欧州連合)市場において医療機器を販売する際に必須となるCE (Conformite Europeenne)マーキング認証で、製品の安全性と有効性が欧州医療機器規則(MDR)に適合していることを認証するもの





注2 Ambient Clinical Orchestration(アンビエント・クリニカル・オーケストレーション) - AIを活用し、医師と患者の自然な会話をバックグラウンドで聞き取り、電子カルテの作成や処方、保険請求コードの提案などの複雑な臨床ワークフローを自動で統合・整理する医療AI技術









■インターシステムズについて

インターシステムズは、80カ国以上の医療、金融、製造、サプライチェーン分野の顧客に対し、次世代アプリケーションのための統合基盤を提供する革新的なデータテクノロジープロバイダーです。インターシステムズが提供するデータプラットフォームは、世界中の大企業が抱える相互運用性、処理速度、拡張性の問題を解決し、データの可能性を引き出し、人々が独創的な方法でデータを捉えられるようにします。1978年に設立され、世界中の顧客やパートナーに対し24時間365日のサポートを提供し、卓越性を追求しています。マサチューセッツ州ボストンに本社を置く非公開企業であり、世界28カ国に38のオフィスを展開しています。詳細については、InterSystems.com( https://InterSystems.com/jp/ )をご覧ください。





InterSystems IntelliCareについては、こちらをご覧ください。

https://www.intersystems.com/products/intellicare/