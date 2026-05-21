株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、ひとくちサイズのポテトスナックにカカオ香るビターチョコレートを贅沢にかけた「じゃがチョコグランデミニビター」を2026年5月26日(火)に期間限定で発売いたします。





じゃがチョコグランデミニビター





「じゃがチョコグランデミニビター」は、波状でひとくちサイズのポテトスナック生地に夏でも食べやすいビターチョコレートをたっぷりコーティングしたチョコスナックです。ポテトの塩味とカカオ香る甘さ控えめなビターチョコレートの味わいがマッチした“甘じょっぱ系チョコスナック”で、カップタイプの「じゃがチョコ」に比べて贅沢にチョコレートをかけたほか、携帯性に優れています。

食べやすい大きさで、いつでも、どこでも手軽にお召しあがりいただけます。









【商品概要】

商品名 ：じゃがチョコグランデミニビター

内容量 ：32g

発売日 ：2026年5月26日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：8カ月









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605