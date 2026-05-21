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「エビアン」ブランドの価値を表現した限定デザインボトルを2026年5月25日より順次販売開始！
エビアン®、200周年記念キャンペーン「evian200祭」始動
フレンチアルプス生まれのナチュラルミネラルウォーターブランド「エビアン®」（www.evian.com/jp）（伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズ株式会社 本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川村和美）は、2026年にブランド誕生200周年を迎えます。これを記念し、「evian200祭」をテーマに、ブランドの歩みと価値観を表現した限定デザインボトルコレクションを2026年5月25日より順次展開します。フレンチアルプスの水源や200年の歴史、“若々しさ”の精神、さらにはスポーツやカルチャーとのつながりなど、エビアン®がこれまで積み上げてきた軌跡を、200周年限定ボトルとしてデザインに落とし込んでいます。中でも、現代アーティストのジェフ・クーンズによるデザインは、本コレクションを象徴する特別な一本として登場。歴史、アートと日常をつなぐ存在として、ボトルの新たな価値を提示します。
ブランド誕生200周年を記念した限定デザインボトルを発売
エビアン®は、1826年のボトリング開始から2026年に創業200周年を迎えます。この節目を記念し、ブランドの価値を象徴する「文化」「水源」「若々しさ」「歴史」「スポーツ」という5つのテーマを表現した、200周年限定ボトルを発売します。それぞれのボトルではエビアン®を象徴する5つのテーマをデザインに落とし込んでいます。さらに、現代アートの第一線で活躍するジェフ・クーンズによるデザインも登場し、コレクション性の高いラインアップとなっています。
これらの限定ボトルは、2026年4月以降、各地域で順次展開され、日本国内では5月より発売予定です。
200周年を迎える「エビアン®」とは
エビアン®は、フレンチアルプスに由来するナチュラルミネラルウォーターです。雨や雪が長い年月をかけて地層を通り、約15年の歳月を経て自然にろ過されることで、独自のミネラルバランスを持つ水が生まれます。
その水は、単一水源から採水され、化学処理を一切行うことなく、そのままの状態でボトリングされています。創業以来、水そのものを変えることなく提供し続けてきた点が、エビアン®の大きな特徴です。
またエビアン®は、水の品質だけでなく、その価値の伝え方においても進化を続けてきました。持ち運び可能なボトルの普及やデザインボトルの展開を通じて、水を“飲料”としてだけでなく、“選ぶもの”へと変化させ、ライフスタイルの一部としての位置づけを確立しています。
200周年コンセプト「evian200祭」
エビアン®が掲げる「evian200祭」は、単に200年の歴史を祝う言葉ではありません。創業以来守り続けてきた水の本質と、時代に合わせて価値を更新し続けてきた姿勢、その両方を表現するコンセプトです。1826年のボトリング開始以来、エビアン®は水そのものを変えることなく、その品質とミネラルバランスを守り続けてきました。一方で、パッケージやコミュニケーションの領域では、時代ごとの価値観に応じた進化を重ねています。
英語では「200 years young」と年齢を表記される中で、日本語では”歳”と”祭”をかけた 「200祭」と表して言葉遊びをするように、若さとは年齢ではなく、好奇心や前向きさを持ち続けることという価値観のもと、ずっと、若々しく、ワクワクさせる「Live young精神」を持ち続けています。
200周年限定デザインボトルに込められた意味
こうした「evian200祭」の思想を体現する形として、今回の限定デザインボトルは、エビアン®の歩みや価値を象徴する複数のテーマで構成されています。それぞれ異なるテーマのもと、ブランドの歴史や価値観を反映したストーリーが込められています。
「ORIGIN（水源）」
この200周年記念ボトルのラベルは、フレンチアルプスの水源「カシャ水源」に着想を得たヴィンテージ風のデザインで、エビアンの歴史を表現しています。
「YOUTH（若々しさ）」
「CULTURE（文化）」
エビアンは、これまで時代を象徴するクリエイターとコラボレーションを重ねてきました。今回はポップカルチャーを代表するアーテイストジェフクーンズとコラボレーションし、200周年を祝う特別なラベルが誕生しました。
「SPORTS（スポーツ）」
エビアン®とスポーツ界の強い絆を象徴した200周年記念ラベルが誕生。トップトーナメントやアスリートとのパートナシップを通して、競技シーンを支えてきました。
ジェフ・クーンズについて
ジェフ・クーンズ（Jeff Koons）は、アメリカ・ペンシルベニア州ヨーク生まれの、現代美術を代表する世界的に影響力のあるアーティストです。卓越した制作技術と圧倒的な完成度によって、私たちの日常に存在するイメージや既製品を芸術作品へと昇華し、鑑賞者自身や社会との関係性を問いかける表現で高い評価を得てきました。
《Rabbit》《Michael Jackson and Bubbles》《Balloon Dog》といった象徴的な作品をはじめ、《Puppy》や《Split‑Rocker》などの記念碑的なパブリックアート作品でも広く知られています。鏡面仕上げの彫刻作品は、鑑賞者や周囲の空間を映し込み、自己受容や肯定といったテーマを体感的に伝えます。
約40年にわたり、クーンズは「受容」「前向きな肯定」「超越」といった普遍的なテーマを探求し続けています。その作品は、世界有数の美術館やコレクションに収蔵され、アートとカルチャーの両面から現代社会に大きな影響を与え続けています。
カルロス・アルカラスについて
カルロス・アルカラスは、テニス界で最も支配的かつエキサイティングな存在の一人として、急速に頭角を現してきたスター選手です。2003年、スペイン・ムルシア生まれ。15歳という若さでプロ転向し、元世界ランキング1位のフアン・カルロス・フェレーロの指導のもと、キャリアを築いてきました。
圧倒的なスピード、恐れを知らない攻撃的なショットメイク、そして卓越したメンタルの強さを武器に、アルカラスは2022年の全米オープンで初のグランドスラムタイトルを獲得。史上最年少でATP世界ランキング1位に輝き、世界の注目を集めました。その後も快進撃を続け、ウィンブルドン（2023年・2024年）、全仏オープン（2024年・2025年）を制覇。グランドスラム決勝では5戦全勝という驚異的な成績を誇ります。
また、ハード・クレー・グラスの3サーフェスすべてでグランドスラム優勝を果たした史上最年少選手であり、2022年のマドリード大会では、同一クレー大会でラファエル・ナダルとノバク・ジョコビッチの両名を連続で破った初の選手となりました。ATPツアー通算21勝という実績をすでに積み重ね、そのキャリアはテニス界のレジェンドたちに匹敵するものとなっています。
アルカラスは、男子テニスの未来を担う存在として広く認識されており、唯一無二のレガシーを築きつつあります。
コート外では、「カルロス・アルカラス・ガルフィア財団」を設立。社会的包摂の促進、健康環境の改善、そして最も弱い立場に置かれた子どもたちが直面する課題への意識向上を目的とし、支援活動を行っています。
ブランド情報
「エビアン®」は、15年以上の年月をかけてゆっくり岩間を流れ、ミネラル成分を吸収した、フレンチアルプスの大自然に育まれたナチュラルミネラルウォーターです。地質学的にも唯一無二であり、並外れた水質をこの先も残してゆくために、25年以上に渡り水源周辺の環境保護活動に取り組み、そのノウハウや研究結果をさらなる環境保護のためにシェアしてきました。バランスの取れた「エビアン®」のナチュラルミネラルウォーターは、1日の健康維持の選択肢です。ダノン・ブランドの一員である「エビアン®」は、“One Planet. One Health.”というブランドスローガンを共有しています。これは、人々の健康と私たちが暮らす地球の健康、すなわち地球環境はそれぞれ深く関わりあっており、相互依存の関係にあるという考えを表現したものです。
※「エビアン®」はダノンのブランドで、日本においては伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズ株式会社が輸入、独占販売権は株式会社伊藤園が、独占輸入権は伊藤忠商事株式会社が保有しています。
フレンチアルプス生まれのナチュラルミネラルウォーターブランド「エビアン®」（www.evian.com/jp）（伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズ株式会社 本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川村和美）は、2026年にブランド誕生200周年を迎えます。これを記念し、「evian200祭」をテーマに、ブランドの歩みと価値観を表現した限定デザインボトルコレクションを2026年5月25日より順次展開します。フレンチアルプスの水源や200年の歴史、“若々しさ”の精神、さらにはスポーツやカルチャーとのつながりなど、エビアン®がこれまで積み上げてきた軌跡を、200周年限定ボトルとしてデザインに落とし込んでいます。中でも、現代アーティストのジェフ・クーンズによるデザインは、本コレクションを象徴する特別な一本として登場。歴史、アートと日常をつなぐ存在として、ボトルの新たな価値を提示します。
ブランド誕生200周年を記念した限定デザインボトルを発売
エビアン®は、1826年のボトリング開始から2026年に創業200周年を迎えます。この節目を記念し、ブランドの価値を象徴する「文化」「水源」「若々しさ」「歴史」「スポーツ」という5つのテーマを表現した、200周年限定ボトルを発売します。それぞれのボトルではエビアン®を象徴する5つのテーマをデザインに落とし込んでいます。さらに、現代アートの第一線で活躍するジェフ・クーンズによるデザインも登場し、コレクション性の高いラインアップとなっています。
これらの限定ボトルは、2026年4月以降、各地域で順次展開され、日本国内では5月より発売予定です。
200周年を迎える「エビアン®」とは
エビアン®は、フレンチアルプスに由来するナチュラルミネラルウォーターです。雨や雪が長い年月をかけて地層を通り、約15年の歳月を経て自然にろ過されることで、独自のミネラルバランスを持つ水が生まれます。
その水は、単一水源から採水され、化学処理を一切行うことなく、そのままの状態でボトリングされています。創業以来、水そのものを変えることなく提供し続けてきた点が、エビアン®の大きな特徴です。
またエビアン®は、水の品質だけでなく、その価値の伝え方においても進化を続けてきました。持ち運び可能なボトルの普及やデザインボトルの展開を通じて、水を“飲料”としてだけでなく、“選ぶもの”へと変化させ、ライフスタイルの一部としての位置づけを確立しています。
200周年コンセプト「evian200祭」
エビアン®が掲げる「evian200祭」は、単に200年の歴史を祝う言葉ではありません。創業以来守り続けてきた水の本質と、時代に合わせて価値を更新し続けてきた姿勢、その両方を表現するコンセプトです。1826年のボトリング開始以来、エビアン®は水そのものを変えることなく、その品質とミネラルバランスを守り続けてきました。一方で、パッケージやコミュニケーションの領域では、時代ごとの価値観に応じた進化を重ねています。
英語では「200 years young」と年齢を表記される中で、日本語では”歳”と”祭”をかけた 「200祭」と表して言葉遊びをするように、若さとは年齢ではなく、好奇心や前向きさを持ち続けることという価値観のもと、ずっと、若々しく、ワクワクさせる「Live young精神」を持ち続けています。
200周年限定デザインボトルに込められた意味
こうした「evian200祭」の思想を体現する形として、今回の限定デザインボトルは、エビアン®の歩みや価値を象徴する複数のテーマで構成されています。それぞれ異なるテーマのもと、ブランドの歴史や価値観を反映したストーリーが込められています。
「ORIGIN（水源）」
エビアンの源である３つの峰からなるフレンチアルプスをデザインした200周年記念ラベルが誕生。
「カシャ水源」の手つかずの自然環境と氷河による自然の濾過を象徴しています。
「HERITAGE（歴史）」
「カシャ水源」の手つかずの自然環境と氷河による自然の濾過を象徴しています。
「HERITAGE（歴史）」
この200周年記念ボトルのラベルは、フレンチアルプスの水源「カシャ水源」に着想を得たヴィンテージ風のデザインで、エビアンの歴史を表現しています。
「YOUTH（若々しさ）」
エビアンの精神を象徴した200周年記念ラベルが誕生。これからも年齢に関係なく、若々しい気持ちで毎日がいられるように寄り添います。
「CULTURE（文化）」
エビアンは、これまで時代を象徴するクリエイターとコラボレーションを重ねてきました。今回はポップカルチャーを代表するアーテイストジェフクーンズとコラボレーションし、200周年を祝う特別なラベルが誕生しました。
「SPORTS（スポーツ）」
エビアン®とスポーツ界の強い絆を象徴した200周年記念ラベルが誕生。トップトーナメントやアスリートとのパートナシップを通して、競技シーンを支えてきました。
ジェフ・クーンズについて
ジェフ・クーンズ（Jeff Koons）は、アメリカ・ペンシルベニア州ヨーク生まれの、現代美術を代表する世界的に影響力のあるアーティストです。卓越した制作技術と圧倒的な完成度によって、私たちの日常に存在するイメージや既製品を芸術作品へと昇華し、鑑賞者自身や社会との関係性を問いかける表現で高い評価を得てきました。
《Rabbit》《Michael Jackson and Bubbles》《Balloon Dog》といった象徴的な作品をはじめ、《Puppy》や《Split‑Rocker》などの記念碑的なパブリックアート作品でも広く知られています。鏡面仕上げの彫刻作品は、鑑賞者や周囲の空間を映し込み、自己受容や肯定といったテーマを体感的に伝えます。
約40年にわたり、クーンズは「受容」「前向きな肯定」「超越」といった普遍的なテーマを探求し続けています。その作品は、世界有数の美術館やコレクションに収蔵され、アートとカルチャーの両面から現代社会に大きな影響を与え続けています。
カルロス・アルカラスについて
カルロス・アルカラスは、テニス界で最も支配的かつエキサイティングな存在の一人として、急速に頭角を現してきたスター選手です。2003年、スペイン・ムルシア生まれ。15歳という若さでプロ転向し、元世界ランキング1位のフアン・カルロス・フェレーロの指導のもと、キャリアを築いてきました。
圧倒的なスピード、恐れを知らない攻撃的なショットメイク、そして卓越したメンタルの強さを武器に、アルカラスは2022年の全米オープンで初のグランドスラムタイトルを獲得。史上最年少でATP世界ランキング1位に輝き、世界の注目を集めました。その後も快進撃を続け、ウィンブルドン（2023年・2024年）、全仏オープン（2024年・2025年）を制覇。グランドスラム決勝では5戦全勝という驚異的な成績を誇ります。
また、ハード・クレー・グラスの3サーフェスすべてでグランドスラム優勝を果たした史上最年少選手であり、2022年のマドリード大会では、同一クレー大会でラファエル・ナダルとノバク・ジョコビッチの両名を連続で破った初の選手となりました。ATPツアー通算21勝という実績をすでに積み重ね、そのキャリアはテニス界のレジェンドたちに匹敵するものとなっています。
アルカラスは、男子テニスの未来を担う存在として広く認識されており、唯一無二のレガシーを築きつつあります。
コート外では、「カルロス・アルカラス・ガルフィア財団」を設立。社会的包摂の促進、健康環境の改善、そして最も弱い立場に置かれた子どもたちが直面する課題への意識向上を目的とし、支援活動を行っています。
ブランド情報
「エビアン®」は、15年以上の年月をかけてゆっくり岩間を流れ、ミネラル成分を吸収した、フレンチアルプスの大自然に育まれたナチュラルミネラルウォーターです。地質学的にも唯一無二であり、並外れた水質をこの先も残してゆくために、25年以上に渡り水源周辺の環境保護活動に取り組み、そのノウハウや研究結果をさらなる環境保護のためにシェアしてきました。バランスの取れた「エビアン®」のナチュラルミネラルウォーターは、1日の健康維持の選択肢です。ダノン・ブランドの一員である「エビアン®」は、“One Planet. One Health.”というブランドスローガンを共有しています。これは、人々の健康と私たちが暮らす地球の健康、すなわち地球環境はそれぞれ深く関わりあっており、相互依存の関係にあるという考えを表現したものです。
※「エビアン®」はダノンのブランドで、日本においては伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズ株式会社が輸入、独占販売権は株式会社伊藤園が、独占輸入権は伊藤忠商事株式会社が保有しています。