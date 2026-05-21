「エビアン」ブランドの価値を表現した限定デザインボトルを2026年5月25日より順次販売開始！









エビアンの源である３つの峰からなるフレンチアルプスをデザインした200周年記念ラベルが誕生。



「カシャ水源」の手つかずの自然環境と氷河による自然の濾過を象徴しています。



「HERITAGE（歴史）」



















この200周年記念ボトルのラベルは、フレンチアルプスの水源「カシャ水源」に着想を得たヴィンテージ風のデザインで、エビアンの歴史を表現しています。



この200周年記念ボトルのラベルは、フレンチアルプスの水源「カシャ水源」に着想を得たヴィンテージ風のデザインで、エビアンの歴史を表現しています。

















エビアンの精神を象徴した200周年記念ラベルが誕生。これからも年齢に関係なく、若々しい気持ちで毎日がいられるように寄り添います。







「CULTURE（文化）」



















エビアンは、これまで時代を象徴するクリエイターとコラボレーションを重ねてきました。今回はポップカルチャーを代表するアーテイストジェフクーンズとコラボレーションし、200周年を祝う特別なラベルが誕生しました。



エビアンは、これまで時代を象徴するクリエイターとコラボレーションを重ねてきました。今回はポップカルチャーを代表するアーテイストジェフクーンズとコラボレーションし、200周年を祝う特別なラベルが誕生しました。



「SPORTS（スポーツ）」 「CULTURE（文化）」「SPORTS（スポーツ）」



































200周年コンセプト「evian200祭」エビアン®が掲げる「evian200祭」は、単に200年の歴史を祝う言葉ではありません。創業以来守り続けてきた水の本質と、時代に合わせて価値を更新し続けてきた姿勢、その両方を表現するコンセプトです。1826年のボトリング開始以来、エビアン®は水そのものを変えることなく、その品質とミネラルバランスを守り続けてきました。一方で、パッケージやコミュニケーションの領域では、時代ごとの価値観に応じた進化を重ねています。英語では「200 years young」と年齢を表記される中で、日本語では”歳”と”祭”をかけた 「200祭」と表して言葉遊びをするように、若さとは年齢ではなく、好奇心や前向きさを持ち続けることという価値観のもと、ずっと、若々しく、ワクワクさせる「Live young精神」を持ち続けています。200周年限定デザインボトルに込められた意味こうした「evian200祭」の思想を体現する形として、今回の限定デザインボトルは、エビアン®の歩みや価値を象徴する複数のテーマで構成されています。それぞれ異なるテーマのもと、ブランドの歴史や価値観を反映したストーリーが込められています。「ORIGIN（水源）」「YOUTH（若々しさ）」エビアン®とスポーツ界の強い絆を象徴した200周年記念ラベルが誕生。トップトーナメントやアスリートとのパートナシップを通して、競技シーンを支えてきました。ジェフ・クーンズについてジェフ・クーンズ（Jeff Koons）は、アメリカ・ペンシルベニア州ヨーク生まれの、現代美術を代表する世界的に影響力のあるアーティストです。卓越した制作技術と圧倒的な完成度によって、私たちの日常に存在するイメージや既製品を芸術作品へと昇華し、鑑賞者自身や社会との関係性を問いかける表現で高い評価を得てきました。《Rabbit》《Michael Jackson and Bubbles》《Balloon Dog》といった象徴的な作品をはじめ、《Puppy》や《Split‑Rocker》などの記念碑的なパブリックアート作品でも広く知られています。鏡面仕上げの彫刻作品は、鑑賞者や周囲の空間を映し込み、自己受容や肯定といったテーマを体感的に伝えます。約40年にわたり、クーンズは「受容」「前向きな肯定」「超越」といった普遍的なテーマを探求し続けています。その作品は、世界有数の美術館やコレクションに収蔵され、アートとカルチャーの両面から現代社会に大きな影響を与え続けています。