富士河口湖町（山梨県南都留郡、町長：渡辺 英之）は、2026年5月15日（金）、地域に暮らす外国人住民と日本人住民が気軽に対話を楽しみ、互いの文化や人柄への理解を深める「多文化共生交流事業」を富士河口湖町 中央公民館にて開催いたしました。

本事業は、国際色豊かになりつつある富士河口湖町および近隣市町村において、誰もが暮らしやすい地域づくりを目指し、昨年度より継続して開催しているものです。

今回は、ベトナム人住民を含む地域住民16名、地元の「ふじやま国際学院」に通うタイ、フィリピン、ミャンマー、ネパール、パキスタン、南アフリカ、中国、インドの計8カ国からなる留学生約20名が参加。総勢約36名が国籍や年齢の枠を越えて集まりました。







■ 「すごろく」を切り口に、自然と会話が弾むアットホームな時間

全体でのアイスブレイクで緊張をほぐした後、参加者は5～6人ずつ、計6つのグループに分かれました。今回の交流で使用したのは、特製の「すごろく」です。

サイコロを振って止まったマスには、「週末の過ごし方」「今までで一番嬉しかったことは？」「あなたの宝物は？」といったさまざまな質問が書かれています。参加者たちは マスに書かれたお題を題材に、それぞれの日常や母国のエピソードなどを話しました。







富士河口湖町では、今後も外国人住民と日本人住民が共に手を取り合い、活気ある地域を創り出せるよう、多文化共生を推進する交流事業を継続的に開催してまいります。

【5/15開催したイベントの概要】

日時： 2026年5月15日（金）10:00～11:30

場所： 富士河口湖町 中央公民館

内容： アイスブレイク、すごろくを用いたフリートーク・交流会

参加人数： 計 約36名

ベトナム人住民を含む地域住民16名

ふじやま国際学院（タイ、フィリピン、ミャンマー、ネパール、パキスタン、南アフリカ、中国、インド）：約20名

参加費： 無料

【次回イベント案内「世界のともだちフェスタ2026」】

富士河口湖町では、次回の多文化共生交流事業として、地域の小学生を対象としたイベントを開催いたします。

日時： 2026年7月31日（金）10:00～11:30

場所： 富士河口湖町 中央公民館

対象： 富士河口湖町内にお住まいの小学生（ご家族も参加可）

定員： 20組（事前申込制）

内容： コミュニケーションゲームで体を動かしながら、楽しく国際交流

申し込み・お問い合わせ：

電話 0555-83-5234（ふじやま国際学院）

メール fujiyamajls@gmail.com

①参加者氏名 ②学年 ③電話番号 ④保護者の参加可否（お子さまだけでの参加も可）をお知らせください