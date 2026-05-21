オフライン型TOC分析装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（据置型、携帯型）・分析レポートを発表
2026年5月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オフライン型TOC分析装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、オフライン型TOC分析装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のオフライン型TOC分析装置市場は、2024年時点で1億7400万米ドルの市場規模となっており、2031年には2億5900万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は6.0％と見込まれており、水質管理や製薬、化学、電子産業などにおける高精度分析需要の増加が市場拡大を後押ししています。
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オフライン型TOC分析装置は、水や液体中に含まれる有機炭素量を測定する分析機器です。酸化と検出の2段階工程を通じて、有機炭素を高感度かつ包括的に測定することが可能です。
これにより、水中の化学溶剤や細菌汚染を把握することができ、健康や環境への悪影響を防止するために重要な役割を果たしています。特に製薬や電子産業では、超純水管理の重要性が高まっており、分析精度への要求が強まっています。
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本レポートでは、世界市場における需要動向、供給構造、競争環境、価格推移などを定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や国際的な産業政策の変化が市場構造や地域経済、供給網に与える影響についても検証されています。各国における環境規制強化や水質管理基準の高度化が市場拡大を促進しており、安定した供給体制の構築が業界全体の重要課題となっています。
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市場は製品タイプ別に、据置型と携帯型に分類されています。据置型は研究所や製造現場で使用されることが多く、高精度かつ大量分析に適しています。一方、携帯型は現場で迅速に測定できる利便性があり、環境調査や設備保守用途で需要が拡大しています。
用途別では、環境分野、製薬分野、化学分野、自治体分野、電力分野、電子分野などに分類されています。特に製薬産業では厳格な品質管理基準への対応が必要であり、高性能分析装置への需要が増加しています。また、半導体産業の成長に伴い、電子分野でも超純水分析需要が高まっています。
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地域別では、北米市場が高い技術導入率と厳格な環境規制を背景に大きな市場を形成しています。欧州市場でも環境保護政策の強化により、水質分析需要が安定的に拡大しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に製薬、電子、化学産業への投資が拡大しており、最も高い成長率が期待されています。また、中東・アフリカや南米地域でも上下水道整備や産業基盤強化に伴い、水質分析機器需要が増加しています。
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競争環境では、分析機器メーカー各社が高感度化、自動化、省メンテナンス化を進めており、技術競争が激化しています。主要企業としては、Shimadzu、Mettler Toledo、SUEZ(GE Analytical Instruments)、Hach (BioTector Analytical)、LAR Process Analyser、Endress+Hauser Group、Xylem(OI Analytical)、Metrohm、HORIBA、Elementar Analysensysteme GmbH、Teledyne Tekmar、Skalar Analytical、ZheJiangTailin Bioengineering、Shanghai Metash Instruments、Wenzhou Weike Biologicalなどが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オフライン型TOC分析装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、オフライン型TOC分析装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のオフライン型TOC分析装置市場は、2024年時点で1億7400万米ドルの市場規模となっており、2031年には2億5900万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は6.0％と見込まれており、水質管理や製薬、化学、電子産業などにおける高精度分析需要の増加が市場拡大を後押ししています。
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オフライン型TOC分析装置は、水や液体中に含まれる有機炭素量を測定する分析機器です。酸化と検出の2段階工程を通じて、有機炭素を高感度かつ包括的に測定することが可能です。
これにより、水中の化学溶剤や細菌汚染を把握することができ、健康や環境への悪影響を防止するために重要な役割を果たしています。特に製薬や電子産業では、超純水管理の重要性が高まっており、分析精度への要求が強まっています。
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本レポートでは、世界市場における需要動向、供給構造、競争環境、価格推移などを定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や国際的な産業政策の変化が市場構造や地域経済、供給網に与える影響についても検証されています。各国における環境規制強化や水質管理基準の高度化が市場拡大を促進しており、安定した供給体制の構築が業界全体の重要課題となっています。
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市場は製品タイプ別に、据置型と携帯型に分類されています。据置型は研究所や製造現場で使用されることが多く、高精度かつ大量分析に適しています。一方、携帯型は現場で迅速に測定できる利便性があり、環境調査や設備保守用途で需要が拡大しています。
用途別では、環境分野、製薬分野、化学分野、自治体分野、電力分野、電子分野などに分類されています。特に製薬産業では厳格な品質管理基準への対応が必要であり、高性能分析装置への需要が増加しています。また、半導体産業の成長に伴い、電子分野でも超純水分析需要が高まっています。
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地域別では、北米市場が高い技術導入率と厳格な環境規制を背景に大きな市場を形成しています。欧州市場でも環境保護政策の強化により、水質分析需要が安定的に拡大しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に製薬、電子、化学産業への投資が拡大しており、最も高い成長率が期待されています。また、中東・アフリカや南米地域でも上下水道整備や産業基盤強化に伴い、水質分析機器需要が増加しています。
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競争環境では、分析機器メーカー各社が高感度化、自動化、省メンテナンス化を進めており、技術競争が激化しています。主要企業としては、Shimadzu、Mettler Toledo、SUEZ(GE Analytical Instruments)、Hach (BioTector Analytical)、LAR Process Analyser、Endress+Hauser Group、Xylem(OI Analytical)、Metrohm、HORIBA、Elementar Analysensysteme GmbH、Teledyne Tekmar、Skalar Analytical、ZheJiangTailin Bioengineering、Shanghai Metash Instruments、Wenzhou Weike Biologicalなどが挙げられます。