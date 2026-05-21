伝説のカバーアートを現在のスタイルで。ミニョーラ・デザインの真髄を極めた「ヘルボーイ」1/6スケールスタチューが完成！2026年5月21日予約開始！
株式会社Gecco（本社：大阪府東大阪市）は、ダークホースコミックスの『ヘルボーイ』より、伝説のカバーアートを最新の画風で再構築した1/6スケールスタチューを発売いたします。コート姿の「通常版」に加え、真の姿を現した「アヌン・ウン・ラーマ（海外流通限定）」の2バージョンを同時展開。2026年5月21日（木）より予約受付を開始いたします。
【商品概要（通常版）】
・商品名：ヘルボーイ 1/6スケールスタチュー
・商品サイズ：全高約340ｍｍ （1/6スケール）
・仕様：塗装済みスタチュー
・素材：ポリストーン
・販売価格：49,800円（税込）
・発売日：2026年10月～12月
・原型制作：赤尾慎也（HEADLONG）
・ペインター：明山勝重（-accent-）
・製品ページ：https://gecco.co.jp/product/hellboy/
・企画・製造・：株式会社Gecco
・販売：メトロ科学模型株式会社
・コピーライト：Mike Mignola’s HellboyTM (C) 2026 Mike Mignola.
1994年8月発行の『DARK HORSE PRESENTS #88』を飾ったカバーアートをベースに、マイク・ミニョーラ氏が近年のスタイルで描くヘルボーイの洗練されたシルエットを融合。
原作者監修のもと、象徴的な「滅びの右腕」や岩のような筋肉美はもちろん、ハンドガン、ホルスター、各種ポーチといった装備品に至るまで、ミニョーラ・デザインを徹底的に追求。
カバーアートで破れていた左袖には、B.P.R.D.（超常現象捜査防衛局）のエンブレムを再現している。
イラストの瞬間を切り取るだけでなく、キャラクターの背景までも描き出す重厚なスタチューがここに完成。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348473/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348473/images/bodyimage2】
【商品概要（海外流通限定）】
・商品名：ヘルボーイ 1/6スケールスタチュー ～アヌン・ウン・ラーマ～
・商品サイズ：全高約390ｍｍ （1/6スケール）
・仕様：塗装済みスタチュー
・素材：ポリストーン
・販売価格：49,800円（税込）
・発売日：2026年10月～12月
・原型制作：赤尾慎也（HEADLONG）
・ペインター：明山勝重（-accent-）
・製品ページ：https://gecco.co.jp/product/anung-un-rama/
・企画・製造・：株式会社Gecco
・販売：D4TOYS（日本からはGecco Directを経由して購入が可能）
・コピーライト：Mike Mignola’s HellboyTM (C) 2026 Mike Mignola.
悪魔としての本名「アヌン・ウン・ラーマ」の名を冠した、ヘルボーイのバリエーションスタチューが登場。
普段は折り取られている巨大な角が、本来の長さを取り戻した「悪魔の姿」を再現。
トレンチコートを脱ぎ去り露わとなった真紅の全身を力強い塗装と造形で、彼の持つ魔的な力を表現。
その左手には伝説の剣「エクスカリバー」を携え、台座にはミニョーラ・ワールドに欠かせない「カエル」を配置。
通常版とは異なるヘルボーイの「核心」に迫るこの一品は、海外流通限定商品として販売（日本からはGecco Directを経由して購入が可能）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348473/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348473/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社Gecco
【商品概要（通常版）】
・商品名：ヘルボーイ 1/6スケールスタチュー
・商品サイズ：全高約340ｍｍ （1/6スケール）
・仕様：塗装済みスタチュー
・素材：ポリストーン
・販売価格：49,800円（税込）
・発売日：2026年10月～12月
・原型制作：赤尾慎也（HEADLONG）
・ペインター：明山勝重（-accent-）
・製品ページ：https://gecco.co.jp/product/hellboy/
・企画・製造・：株式会社Gecco
・販売：メトロ科学模型株式会社
・コピーライト：Mike Mignola’s HellboyTM (C) 2026 Mike Mignola.
1994年8月発行の『DARK HORSE PRESENTS #88』を飾ったカバーアートをベースに、マイク・ミニョーラ氏が近年のスタイルで描くヘルボーイの洗練されたシルエットを融合。
原作者監修のもと、象徴的な「滅びの右腕」や岩のような筋肉美はもちろん、ハンドガン、ホルスター、各種ポーチといった装備品に至るまで、ミニョーラ・デザインを徹底的に追求。
カバーアートで破れていた左袖には、B.P.R.D.（超常現象捜査防衛局）のエンブレムを再現している。
イラストの瞬間を切り取るだけでなく、キャラクターの背景までも描き出す重厚なスタチューがここに完成。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348473/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348473/images/bodyimage2】
【商品概要（海外流通限定）】
・商品名：ヘルボーイ 1/6スケールスタチュー ～アヌン・ウン・ラーマ～
・商品サイズ：全高約390ｍｍ （1/6スケール）
・仕様：塗装済みスタチュー
・素材：ポリストーン
・販売価格：49,800円（税込）
・発売日：2026年10月～12月
・原型制作：赤尾慎也（HEADLONG）
・ペインター：明山勝重（-accent-）
・製品ページ：https://gecco.co.jp/product/anung-un-rama/
・企画・製造・：株式会社Gecco
・販売：D4TOYS（日本からはGecco Directを経由して購入が可能）
・コピーライト：Mike Mignola’s HellboyTM (C) 2026 Mike Mignola.
悪魔としての本名「アヌン・ウン・ラーマ」の名を冠した、ヘルボーイのバリエーションスタチューが登場。
普段は折り取られている巨大な角が、本来の長さを取り戻した「悪魔の姿」を再現。
トレンチコートを脱ぎ去り露わとなった真紅の全身を力強い塗装と造形で、彼の持つ魔的な力を表現。
その左手には伝説の剣「エクスカリバー」を携え、台座にはミニョーラ・ワールドに欠かせない「カエル」を配置。
通常版とは異なるヘルボーイの「核心」に迫るこの一品は、海外流通限定商品として販売（日本からはGecco Directを経由して購入が可能）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348473/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348473/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社Gecco
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