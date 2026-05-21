（社）日本健康生活推進協会（健康マスター協会）主催 第27回セミナー（無料）「働く人のメンタルケアの現場から～AIを活用したメール相談最前線事情」6月8日（月）ランチタイムに開催

（社）日本健康生活推進協会（健康マスター協会）主催 第27回セミナー（無料）「働く人のメンタルケアの現場から～AIを活用したメール相談最前線事情」6月8日（月）ランチタイムに開催