（社）日本健康生活推進協会（健康マスター協会）主催 第27回セミナー（無料）「働く人のメンタルケアの現場から～AIを活用したメール相談最前線事情」6月8日（月）ランチタイムに開催
“5月病”でメンタル不調の方が増える季節を迎えています。今回ご講演いただく山本先生は、ご自身が回答者となって2000年から26年間、24時間以内の回答を原則に、20万件の相談に対応してきた猛者とも言えるメンタル分野のエキスパートで、2年程前にも本セミナーで講演いただき、好評を博しました。
山本先生は2023年のChatGPT公開を機に、その知見を学習させた「山本流AIシステム」を構築し、そこで作成した「山本流AI回答の7つの極意」は、(1)相談者に寄り添う (2)アサーションの重要性 (3)ありのままの自分を大切にすることを強調する (4)前向きな考え方を促す (5)現実的な解決方法を提示する (6)無理をしないことを前提にする (7)専門家の意見やサポートを受け入れる、です。
先生が目指しているのは、人間とAIが協働し、相談者一人ひとりにより深く向き合える支援体制の実現です。
今回のセミナーでは、こうした医療現場で奮闘している山本先生にメンタルケアの最新状況を語っていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349931/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349931/images/bodyimage2】
【主催】（社）日本健康生活推進協会
【開催日時】2026年6月8日（月）12－13時（予定）
【概要】講演テーマ；働く人のメンタルケアの現場から～AIを活用したメール相談最前線事情
講師；（独法）労働者健康安全機構横浜労災病院 勤労者メンタルヘルスセンター長
厚生労働省メンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」委員
山本 晴義 氏
【開催形式】 zoomによるオンライン
【参加申込期限】 5月28日（木）
※参加費無料、以下からお申込みをお願いします。
→https://kenken.or.jp/certification/seminar2
配信元企業：一般社団法人 日本健康生活推進協会
山本先生は2023年のChatGPT公開を機に、その知見を学習させた「山本流AIシステム」を構築し、そこで作成した「山本流AI回答の7つの極意」は、(1)相談者に寄り添う (2)アサーションの重要性 (3)ありのままの自分を大切にすることを強調する (4)前向きな考え方を促す (5)現実的な解決方法を提示する (6)無理をしないことを前提にする (7)専門家の意見やサポートを受け入れる、です。
先生が目指しているのは、人間とAIが協働し、相談者一人ひとりにより深く向き合える支援体制の実現です。
今回のセミナーでは、こうした医療現場で奮闘している山本先生にメンタルケアの最新状況を語っていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349931/images/bodyimage2】
【主催】（社）日本健康生活推進協会
【開催日時】2026年6月8日（月）12－13時（予定）
【概要】講演テーマ；働く人のメンタルケアの現場から～AIを活用したメール相談最前線事情
講師；（独法）労働者健康安全機構横浜労災病院 勤労者メンタルヘルスセンター長
厚生労働省メンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」委員
山本 晴義 氏
【開催形式】 zoomによるオンライン
【参加申込期限】 5月28日（木）
※参加費無料、以下からお申込みをお願いします。
→https://kenken.or.jp/certification/seminar2
配信元企業：一般社団法人 日本健康生活推進協会
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