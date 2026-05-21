ARMS NOTEから水泳部の部長ちゃんが再販決定！さらに水泳部の部長ちゃん 紫の水着Ver./白の水着Ver.が登場！【2026年5月21日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、2026年5月21日よりARMS NOTEから水泳部の部長ちゃんの再販と、水泳部の部長ちゃん 紫の水着Ver./白の水着Ver.の受注を開始します。
ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349213/images/bodyimage1】
深井涼介が展開する『ARMS NOTE』よりAMAKUNI「水泳部の部長ちゃん」が再販決定！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349213/images/bodyimage2】
ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん【再販】
「今日は余計に疲れたな…」
部活終わりの一瞬をイメージし立体化。
小柄ながらも鍛えられた美しい肢体や健康的なボディラインを意識し丁寧に造形。
目を引く競泳水着だけでなく武器、グローブといった
『ARMS NOTE』水泳部らしさの部分も細かく再現。
コウハイちゃんよりも焼けた美しい小麦肌にもこだわり
部長ちゃんの魅力を徹底的に表現いたしました。
みんなをまとめる小柄で頑張り屋な水泳部の部長ちゃん。
お手元で彼女の魅力を存分にご堪能ください。
◆商品情報◆
商品名：ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん【再販】
価格：22,000円（税込）
受注期間：2026年5月21日～6月25日
発送予定：2026年9月～10月
サイズ：1/7スケール 全高約22cm
仕様：彩色済みPVCモデル
原型製作：i-con（藍色空色）
彩色見本製作：五日市歩
銃器製作：にゃばー
製造：AMAKUNI
発売元：ホビージャパン
販売：ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
水泳部のまとめ役、部長ちゃんが新しい水着で再登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349213/images/bodyimage3】
ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん 紫の水着Ver.
コウハイちゃんに続いて「水泳部の部長ちゃん」が、新しい水着で再登場！
深井涼介によるカラーデザインで、紫の水着に紺色のラインの水着にお着替え！
小柄だが鍛えられた肢体やコウハイちゃんよりも焼けた美しい小麦肌はそのまま、
水着の色や武器の色を変更。
新しい水着でもみんなをまとめる頑張り屋な部長ちゃん。
是非お手元でお楽しみください。
◆商品情報◆
商品名：ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん 紫の水着Ver.
価格：22,000円（税込）
受注期間：2026年5月21日～6月25日
発送予定：2026年9月～10月
サイズ：1/7スケール 全高約22cm
仕様：彩色済みPVCモデル
原型製作：i-con（藍色空色）
彩色見本製作：五日市歩
銃器製作：にゃばー
製造：AMAKUNI
発売元：ホビージャパン
販売：ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349213/images/bodyimage4】
ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん 白の水着Ver.
コウハイちゃんに続いて「水泳部の部長ちゃん」が、新しい水着で再登場！
深井涼介によるカラーデザインで、白の水着に黒色のラインの水着にお着替え！
小柄だが鍛えられた肢体やコウハイちゃんよりも焼けた美しい小麦肌はそのまま、
水着の色や武器の色を変更。
新しい水着でもみんなをまとめる頑張り屋な部長ちゃん。
是非お手元でお楽しみください。
◆商品情報◆
商品名：ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん 白の水着Ver.
価格：22,000円（税込）
受注期間：2026年5月21日～6月25日
発送予定：2026年9月～10月
サイズ：1/7スケール 全高約22cm
仕様：彩色済みPVCモデル
原型製作：i-con（藍色空色）
彩色見本製作：五日市歩
銃器製作：にゃばー
製造：AMAKUNI
発売元：ホビージャパン
販売：ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
◆権利表記◆
(C)深井涼介
◆関連リンク◆
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349213/images/bodyimage1】
深井涼介が展開する『ARMS NOTE』よりAMAKUNI「水泳部の部長ちゃん」が再販決定！
ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん【再販】
「今日は余計に疲れたな…」
部活終わりの一瞬をイメージし立体化。
小柄ながらも鍛えられた美しい肢体や健康的なボディラインを意識し丁寧に造形。
目を引く競泳水着だけでなく武器、グローブといった
『ARMS NOTE』水泳部らしさの部分も細かく再現。
コウハイちゃんよりも焼けた美しい小麦肌にもこだわり
部長ちゃんの魅力を徹底的に表現いたしました。
みんなをまとめる小柄で頑張り屋な水泳部の部長ちゃん。
お手元で彼女の魅力を存分にご堪能ください。
◆商品情報◆
商品名：ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん【再販】
価格：22,000円（税込）
受注期間：2026年5月21日～6月25日
発送予定：2026年9月～10月
サイズ：1/7スケール 全高約22cm
仕様：彩色済みPVCモデル
原型製作：i-con（藍色空色）
彩色見本製作：五日市歩
銃器製作：にゃばー
製造：AMAKUNI
発売元：ホビージャパン
販売：ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
水泳部のまとめ役、部長ちゃんが新しい水着で再登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349213/images/bodyimage3】
ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん 紫の水着Ver.
コウハイちゃんに続いて「水泳部の部長ちゃん」が、新しい水着で再登場！
深井涼介によるカラーデザインで、紫の水着に紺色のラインの水着にお着替え！
小柄だが鍛えられた肢体やコウハイちゃんよりも焼けた美しい小麦肌はそのまま、
水着の色や武器の色を変更。
新しい水着でもみんなをまとめる頑張り屋な部長ちゃん。
是非お手元でお楽しみください。
◆商品情報◆
商品名：ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん 紫の水着Ver.
価格：22,000円（税込）
受注期間：2026年5月21日～6月25日
発送予定：2026年9月～10月
サイズ：1/7スケール 全高約22cm
仕様：彩色済みPVCモデル
原型製作：i-con（藍色空色）
彩色見本製作：五日市歩
銃器製作：にゃばー
製造：AMAKUNI
発売元：ホビージャパン
販売：ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349213/images/bodyimage4】
ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん 白の水着Ver.
コウハイちゃんに続いて「水泳部の部長ちゃん」が、新しい水着で再登場！
深井涼介によるカラーデザインで、白の水着に黒色のラインの水着にお着替え！
小柄だが鍛えられた肢体やコウハイちゃんよりも焼けた美しい小麦肌はそのまま、
水着の色や武器の色を変更。
新しい水着でもみんなをまとめる頑張り屋な部長ちゃん。
是非お手元でお楽しみください。
◆商品情報◆
商品名：ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん 白の水着Ver.
価格：22,000円（税込）
受注期間：2026年5月21日～6月25日
発送予定：2026年9月～10月
サイズ：1/7スケール 全高約22cm
仕様：彩色済みPVCモデル
原型製作：i-con（藍色空色）
彩色見本製作：五日市歩
銃器製作：にゃばー
製造：AMAKUNI
発売元：ホビージャパン
販売：ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
◆権利表記◆
(C)深井涼介
◆関連リンク◆
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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