「成果を生むAIを、現場の当たり前に」──Forwardforce リードFDEが語る、AI実装の"ラストワンマイル"への挑戦

株式会社Dirbato





株式会社Dirbatoは、2026年4月、AI・デジタル技術の現場実装と運用定着に特化した事業会社「株式会社Forwardforce」を設立しました。

掲げるミッションは「テクノロジーが届かない現場を、世界からなくす」。

生成AIをはじめとする先端技術の導入支援は、いまや数多くの企業が手がけています。しかしForwardforceが向き合うのは、その先にある領域です。「導入されたAI」を「現場の当たり前」に変えるまで、顧客と同じ目線で走り抜く――特定ベンダーに依存しない中立的な立場から、課題探索からPoC、本番実装、運用定着、そして自走化までを一気通貫で伴走支援する、日本企業のための拡張型・伴走型Forward Deployed Engineer（以下「FDE」）集団です。

このForwardforceで、リードFDEを務めるのがDirbatoのプリンシパルエンジニアでもある田島です。

コンサルティングの上流からエンジニアリングの最前線まで横断的に関わり続けてきた田島が、ForwardforceのリードFDEとして何を目指すのか。そして、Forwardforceというフィールドの魅力とは。本ストーリーでは、田島本人に話を聞きました。

PoCの先にある断絶──AIが根づかない現場の実態

――田島さんがこれまで見聞きしてきた"AI導入のリアル"について、率直に聞かせてください。







Dirbato プリンシパルエンジニア／Forwardforce リードFDE 田島 勇 氏





田島：しばしば耳にするのが「PoCは大成功でした」と経営層に報告された半年後、現場を訪れると、そのAIを使っている人が一人もいない。結局Excelとメールで業務が回っている、というケースです。技術はきちんと動いていた。性能も出ていた。にもかかわらず、誰にも使われない。決して珍しい話ではありません。





――技術が動いているのに、なぜでしょうか。

田島：原因は大きく3つあると考えています。

1つ目は、業務理解の解像度です。現場の担当者が、日々どのような順序で、どのような例外処理を抱えながら仕事をしているのか。そこを把握せずに設計したAIは、運用フェーズで「これでは現場が回らない」と弾かれてしまう。机上のフロー図では見えない"現場の仕事"があるのです。

2つ目は、既存システムとの統合。最新の生成AIを導入しても、基幹システムや日々のワークフローと接続されなければ、業務に組み込むことはできません。連携設計が甘ければ、便利なはずのものが二度手間を生む"野良ツール"になってしまいます。

3つ目は、定着フェーズの空白です。導入プロジェクトが終わると、支援側は引き上げる。残された現場には、トラブル対応も改善も担える人材がいない。最初の小さなつまずきで、AIへの信頼が一気に崩れていく。こうしたケースは非常に多いと感じます。





――技術力の問題ではない、ということでしょうか。

田島：はい。本当に必要なのは、業務への深い解像度と、地に足のついたエンジニアリングの両輪。そして導入後も、組織に技術を根づかせるところまで伴走し続けることです。従来の支援構造では、戦略・提案・実装の各フェーズが分業で進み、定着の手前で支援が途切れがちでした。この空白こそが、ラストワンマイルの断絶の正体です。だからこそ、課題定義から定着までを単一チームで担う仕組みが、いま日本で求められていると考えています。

コンサルでもエンジニアでもない、FDEという第3の職能

――この断絶を埋める存在として、今注目されているのが「FDE（Forward Deployed

Engineer）」だと聞いています。あらためて、FDEとはどのような概念なのでしょうか。

田島：FDEは、もともとPalantirなど米国のテック企業で生まれた概念です。自社プロダクトを顧客の現場に持ち込み、同じ目線で課題を解きながら、プロダクトを使いこなせる状態まで伴走するエンジニアを指します。"提案して去る"でも"作って終わる"でもなく、現場に深く入り込み、技術と業務の両方に責任を持つ、まさに第3の職能と言える存在です。

ただし、欧米型のモデルをそのまま日本に持ち込んでも、機能しないと感じています。















――それは、どのような理由からでしょうか。

田島：欧米型FDEは、「顧客側が自分たちの課題を明確に持っている」前提で設計されています。業務がジョブディスクリプションで定義され、企業活動も標準化されている文化があるからこそ、ソリューションを"あてはめる"形が成立する。

一方、日本企業の多くの現場では、終身雇用を背景に業務が属人化・個別最適化されており、「そもそも何が課題なのか」「AIで解くべき問いは何か」という、課題定義そのものが最大のハードルになっているケースが少なくありません。





――現場任せのFDEモデルでは、不十分であるということですね。

田島：本当に必要なのは、顧客と一緒に問いを立てる段階から伴走できる人材です。ビジネスを深く理解する力と、AIを実装し動かす力。さらに、導入後の現場リスキリングを含めた立ち上げ支援。この一連を一つのチームで統合する必要があります。これは、まだ世界のどこにも完成形がない、日本発の新しいFDEの在り方だと考えています。

Forwardforceは、この"日本企業のための拡張型FDE"を、自分たちの手で形にしていきます。リードFDEとしての私の役割は、課題定義から運用定着まで、現場における最後の砦であり続けることです。

Forwardforceで挑めるフィールドと、それを支える3つの基盤

――Forwardforceの拡張型FDEは、どのようなフィールドで、何を強みに価値を届けていくのでしょうか。

田島：エンジニアとして本気で挑みたい方にとって、Forwardforceは非常に面白いフィールドだと考えています。理由は3つあります。

1つ目は、現場のドメイン×最新技術スタックの掛け算ができることです。

Dirbatoは生成AI黎明期から、金融・通信・公共をはじめとする幅広い業界で、企画構想から実装、運用までの一気通貫・伴走型支援を積み上げてきました。座学では決して得られない、本物の業務課題と向き合える環境があります。そこに、Devin、Claude Code、Cursor、CodexといったAIネイティブな開発スタックを全面的に活用していく。コンテキストエンジニアリングやエージェントエンジニアリングを実戦で磨ける場所は、まだそれほど多くないはずです。

2つ目は、Dirbatoの生成AI「NeuraBeat」の運用知見にアクセスできることです。

NeuraBeatは、Dirbatoが自ら開発・運用している生成AIプロダクトです。"作って終わり"ではなく、"動かし続ける"フェーズで何が起きるのか。スケーリング、ガードレール、ガバナンス、運用改善。机上ではなく、実運用に裏打ちされた知見を持つメンバーがいるという事実は、「定着するAI」を作るうえで決定的な差となります。

3つ目は、複数のソリューションを"選び切れる"立場にあることです。

Forwardforceは、先進的なAI関連企業との協業体制を構築しています。自社開発のカスタムAI、国内外のAIスタジオとのアライアンス、お客様の既存システムとの連携・拡張――これらを柔軟に組み合わせ、本当に最適な解を選び抜くことができます。

特定プロダクトに縛られた立場では、どうしても「持っているものを当てはめる」発想に寄りがちです。中立性とソリューションの幅を持ったうえで、顧客の成果のみにコミットできる。これは、エンジニアとして純粋に気持ちよく仕事ができる環境だと考えています。





――最終的に、Forwardforceとして提供したい価値は何でしょうか。

田島：私たちは、現場に張り付いて時間課金で稼ぐスタイルを志向していません。少数精鋭で、高い価値を、短期間で届ける、これが目指す姿です。

AI活用による業務改善、現場メンバーの教育と"市民開発者"（※IT部門に所属せず、ノーコードツール等を活用して業務課題を解決するシステムを開発する非エンジニア従業員）の育成、安全・安心に開発できるガードレール整備。最終的には、現場が自分たち自身で改善サイクルを回せる組織になることがゴールです。

日本企業のAI活用の「解」は、まだ誰も持ち合わせていません。私たちが顧客と共に走り、積み上げていくことそのものが、業界全体の"次のスタンダード"になっていく。社名のとおり、すべてのクライアントの「前に進める力（Forward Force）」になりたいと考えています。











"現場で成果を生むまで離れない"覚悟を、共有できる仲間へ

――これからForwardforceの仲間となり得る方々へ、メッセージをお願いします。

田島：Forwardforceは、立ち上がったばかりの会社です。正直に申し上げれば、楽な仕事ではありません。現場に深く入り込み、課題が見えないところから問いを立て、最適な技術を選び、自らの手で動かし、定着まで責任を持つ。幅広い業務を担うことになります。

しかし、それを面白いと感じられる方にとっては、これほど挑戦しがいのある環境はないと思います。会社のかたちも、チームのカルチャーも、"日本企業のためのFDE"という新しい職能の定義そのものまで、自分たちの手で作っていける。完成されたレールを走るのではなく、自らの手でレールを敷きたい方にとっては、最高の環境です。





――Forwardforceでは、どのような経験が得られるのでしょうか。

田島：拡張型FDEは、要件定義・業務分析からアーキテクチャ設計、開発、現場教育・立ち上げまでを、最新のAIネイティブな技術スタックで一気通貫に実践する職能です。真のフルスタック人材へ、自分自身を引き上げられる環境だと自負しています。

加えて、Dirbatoが積み上げてきた業界横断のナレッジ、NeuraBeatの運用知見、複数のAI先進企業との協業を通じた最先端ソリューションへのアクセス。これらのリソースを、存分に活用することができます。

そして何より、新しい会社だからこそ、一人ひとりの判断や行動が、そのまま会社のカルチャーや方向性を作っていきます。「自分が会社を創り上げている」という実感を、確実に得られる環境です。





――どのような方を歓迎されますか。

田島：いま開発現場では、生成AIの活用が急速に進んでいます。手を動かしてコードを書くことから、「どのような要件・設計でAIに依頼するか」「生成物をいかにレビューし品質を担保するか」「AGENTS.mdやサブエージェントをどう設計するか」へと、エンジニアの仕事の重心が確実に移っています。

そんな時代に私が歓迎したいのは、エージェンティックコーディングを実戦で磨きたい方。最新技術への渇望を持ち、「勉強したい」ではなく「もう触っていて、現場で試したい」と言える方です。

加えて、技術だけでなく、クライアントの懐に入り込み、密にコミュニケーションを取れる方。業務改善と上位のシステムアーキテクチャ設計までを担う、ハイレベルな人材に進化したい、そのようなキャリアを実現したい方と一緒に走りたいと思っています。





――最後に、ひと言お願いいたします。

田島：AIが日々進化し、開発のあり方も働き方も大きく変化する現在、企業に本当に必要なのは、現場に深く入り、課題と向き合い、AIを使って動くものを届け、組織を前に進める存在です。それが、私たちが定義する拡張型FDEにほかなりません。

正解がないからこそ、自分たちで切り拓ける。仕組みがないからこそ、自分たちで作れる。Forwardforceは、そういう場所です。

「テクノロジーが届かない現場を、世界からなくす」。このミッションに共鳴してくださる方は、ぜひ一度お話ししましょう。Forwardforceの最初の一歩を共に踏み出す仲間を、心からお待ちしています。





関連リンク

株式会社Dirbato、新会社「株式会社Forwardforce」を設立 | Dirbato( https://dirbato.co.jp/news/20260507.html )