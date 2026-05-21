Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・静岡・東京などで開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を2026年5月30日～5月31日の2日間、広島県東広島市にある西条中央公園テニスコート側にて第1回開催を行います。


ポスター


■第1回 全肉祭 in 東広島

会場　： 西条中央公園テニスコート側

日程　： 2026年5月30日～5月31日

時間　： 10:00～21:00

店舗数： 約70店舗



■全肉祭とは

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベントです。


内面


■2日間通っても楽しみ尽くせないボリューム

・総メニュー数200アイテム以上！？

　2日間では絶対に食べきることができません。


・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？

　大好評ワインの試飲コーナーもご用意。


・お子様も退屈させないお遊びブースもご用意

　大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーもご用意。


・観覧無料のステージ企画

　生ライブ


・ファイヤーパフォーマンスもお見逃しなく！


幻火


■全肉祭　公式Instagram

https://www.instagram.com/zennikusai/


食堂