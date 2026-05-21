ライフニュートリションブランド「F&W(エフアンドダブリュー)」を運営する株式会社ディファレント(本社：静岡県浜松市、代表取締役：曲 淑艶／真中 健)は、昨年末に販売を開始した『ダイエットサポートコーヒー』シリーズの累計販売出荷数がTikTok Shopにおいて30万食(10,000袋)を突破したことをお知らせいたします





これを記念に関連TikTok Shopにおいて特別企画を開催いたします。

F&Wブランドアンバサダーである小柳社長がTikTok LIVEに出演し、視聴者参加型の特別配信販売を実施致します。

LIVE配信内では、限定セット販売・視聴者限定特典・特別価格キャンペーンなどを企画しております。詳しい詳細につきましては公式SNSにて近日配信予定です。









■ TikTok LIVE還元祭 概要

・配信アカウント： F&W公式TikTokアカウント・小柳社長アカウント

・企画内容 ： - 小柳社長出演LIVE配信

- 30万食突破記念セット販売

- LIVE限定価格キャンペーン

- 視聴者参加型プレゼント企画





また、本年3月より開始した「みずほPayPayドーム福岡」へのブランド看板掲出と合わせ、オンライン・リアル双方でのブランド展開を強化しております。









■ 看板掲出について

F&Wでは本年3月より「みずほPayPayドーム福岡」内にてブランド看板を掲出しております。

ライフニュートリションブランドとして、より多くの方々の日常に寄り添い、健康的で前向きなライフスタイルを提案するブランド活動を展開しております。





「みずほpaypayドーム福岡」掲出中看板





■ 製品のこだわり：コーヒーソムリエ選定「エラグ酸」配合

本シリーズは、ダイエットサポート成分として注目される「エラグ酸」を配合し、日々のコーヒータイムを健康的な習慣へと変える新しい提案です。ブランドスタッフのコーヒーソムリエが原料選定からこだわり抜き、毎日続けられる本格的な味わいを追求いたしました。





coffee画像





■ 今後の展開

F&Wでは今後もTikTok LIVEを中心としたLIVEコマース展開を強化し、SNSとリアルプロモーションを掛け合わせたブランド戦略を推進してまいります。









株式会社ディファレント

F&W販売運営責任者： 田中 規三昭

URL ： https://fandw.jp













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