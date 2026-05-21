株式会社京阪百貨店（本社：大阪府守口市 取締役社長：畑中 利彦）は、守口店にて「初夏のうまいもの大会」を開催いたします。本催事では日本各地の話題や評判の味をご紹介いたします。 今回は“ひんやり”と“スタミナ”をキーワードに、暑い夏におすすめのかき氷やジェラートなど“ひんやり”スイーツをはじめ、にんにくの効いた皿台湾や焼きホルモンなど“スタミナ”満点のメニューを提供する予約困難・行列店が出店いたします。また貝柱が大きく肉厚になり甘みが強く濃厚な味わいが楽しめる夏のホタテにもスポットを当て、つけ麺や弁当など旬のホタテをさまざまな形でご堪能いただけます。 新規出店8社を含む総勢52社が集結し、日本各地の味わいや評判の品をご紹介いたします。

開催概要

場所：

京阪百貨店 守口店 8階大催事場

期間：

2026年6月4日（木）～6月9日（火）

営業時間：

各日 午前10時～午後７時 ※最終日は午後6時閉場 イートインのオーダーストップは閉場の15分前です。

冷たさ、おいしさ、満開。“ひんやり”スイーツ

初登場・イートイン 奈良＜Labo103＞

完全予約制の閑静な住宅街の中にある、隠れ家的なカフェ。 通期メニューと日替わりメニューをご用意。 5月28日（木）より京阪百貨店オンラインストアで事前ご予約を承ります。 店主 垣内氏が削り実演！ （左）焼きとうもろこし（通期メニュー）１杯 2,301円（税込） （右）マンゴーとココナッツのチェー仕立て（通期メニュー）１杯 2,501円（税込）

大阪＜ゼ―六＞

アイスもなか バニラ １個 195円（税込）

埼玉＜IBUCA＞

ジェラートティラミス １個 550円（税込）

京都＜京だんご 藤菜美＞

わらび餅 3色詰合せ １個 1,350円（税込）

汗かく季節に、“スタミナ”補給

関西初登場・イートイン 愛知＜八剱ROCK人生餃子＞

パンチのあるピリ辛がやみつきになる、台湾ラーメンの進化系 （左）チャーシュー皿台湾１杯 1,600円（税込）※お一人様1杯限り 皿台湾各種 総数150杯限定 （右）Ⓐチャーシュー丼 1杯 500円（税込） Ⓑ持ち帰りチャーシュー 1パック 864円（税込） ©持ち帰りチャーシューめし（大） 1パック 800円（税込）

初登場 福岡＜鉄板焼天神ホルモン＞

甘口醤油と赤味噌ベースの特製ダレを使った焼ホルモン。

おかずホルモン 天神ホルモン味噌だれ味 75ｇ×2 1,281円（税込）

夏の海が育てた、旬のホタテ

関西初登場・イートイン 東京＜Tokyo Style Noodleほたて日和＞

早朝より大行列のできる全国屈指の大人気店

4日（木）限り 【極み】帆立の昆布水つけ麺（塩） 5日（金）限り 【極み】帆立の昆布水つけ麺（醤油） 9日（火）限り 【極み】帆立の昆布水つけ麺（白醤油） 各１杯 1,850円（税込）

6日（土）・7日（日）限り 守口の初夏を彩る2種の極み帆立つけ麺 １杯 2,300円（税込）

8日（月）限り 極み帆立の塩そば １杯 1,800円（税込）

北海道＜うに専門店 世壱屋＞

大玉うにホタテ １折 2,916円（税込）

北海道＜和商市場内「クシロ―」＞

ホタテ焼き貝ひも １袋 972円（税込）

北海道＜十勝豚丼こうふく＞

網焼き十勝丼・ハンバーグ・トロトロ角煮・道産貝柱の贅沢豚丼 １折 2,808円（税込）

詳しい情報は京阪百貨店公式ホームページをご覧ください（5月21日公開予定） https://www.keihan-dept.co.jp/moriguchi/

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