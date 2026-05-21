株式会社クラブコスメチックス（本社・大阪市、代表取締役社長：中山ユカリ）は、シリーズ累計出荷数2,200万個＊を突破した「クラブすっぴんシリーズ」より、「クラブすっぴんパウダーC パインアメの香り」を2026年7月19日より数量限定で発売いたします。 全国のドラッグストア・バラエティショップ・量販店・Amazon等で販売いたします。（一部店舗では取り扱いのない場合がございます） ＊2015年1月～2026年4月メーカー出荷実績(旧品を含む)より算出

＜開発背景＞

https://www.clubcosmetics.co.jp/club_suppin/

幅広い世代に親しまれ、コラボ市場でも高い支持を得ている“パインアメ“に着目しました。誰もが子供の頃に口にしたことのある、あの“まる～い”フォルムから着想を得て、懐かしさと楽しさを感じられる限定コラボ商品が誕生しました。 キャンディを思わせるつるんとしたツヤと透明感をパッケージデザインに落とし込み、パイナップル果実エキス(保湿成分)を配合。パウダーの香りは甘酸っぱくてジューシーなパインアメそのもの。 また、パウダーは肌になじみやすい“ほんのりイエロー”を採用し、白浮きせずに明るく健康的な印象に整えます。つけたまま寝られる洗顔不要のスキンケアパウダーで、毛穴や色ムラを自然にカバー。フィルター成分※1を配合し、フリー処方を採用しました。 すっぴんでいるよりも肌にやさしいという特長は従来通り。使うたびに気分が明るくなる、すっぴん時間を心地よく彩る一品です。

＜商品概要＞

クラブすっぴんパウダーC パインアメの香り 容量：26ｇ 価格：1,980円(税込)

＜商品特長＞

つけたまま寝られる洗顔不要のスキンケアパウダー。 肌にやさしい使い心地で、毛穴や色ムラを自然にカバーします。

①洗顔不要、つけたまま寝られる

スキンケア発想の処方で、24時間いつでも使用でき洗い流す必要がありません。

⓶ひと塗りで、素肌をきれいに見せる

アミノ酸系パウダー※2 や皮脂吸着パウダー※3を配合。 毛穴や色ムラを自然にカバーし、ナチュラルで透明感のある“さらさら肌“に仕上げます。

③すっぴんでいるより肌にやさしい

フィルター成分※1 配合で、PM2.5や花粉、タバコの煙やホコリなど、大気中の微粒子物質などからお肌を守ります※4。

さらに、保湿成分入りのパウダーで、肌のうるおいを守り乾燥を防ぎます。

④肌や環境にも配慮したフリー処方

＜使用用途＞

・スキンケア後のベタつきが気になる時に。 ・ベースメイクの仕上げに使って、化粧くずれを防ぎサラサラの肌に。 ・日中のメイク直しに、肌の色ムラや毛穴をカバーしテカリを防止。 ・汗や皮脂で張りつきやすい前髪を、さらっと軽い質感に。 ・日焼け止めや汗によるベタつきが気になるボディにも。

※1 加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、アルギン酸Na、オウゴン根エキス(全て被膜剤) ※2 ラウロイルリシン ※3 セルロース ※4 被膜効果により肌への付着を防ぐ ※5 乳酸稈菌

すっぴんシリーズについて

クラブすっぴんシリーズは素肌をもっときれいに見せる、24時間いつでも使えるスキンケア発想のシリーズで、多くの方々にご愛用いただいております。 中でも、ひと塗りで肌悩みをカバーし、透明感のある理想的な素肌を演出する「すっぴんパウダー」は、シリーズの主要アイテムとして、様々な香りや肌悩みへの対応、冷感やUVカットを兼ね備えたアイテム等、お客様に寄り添うアイテムを展開しております。 すっぴんをきれいに見せることはもちろん、素肌を休ませる・すっぴんをポジティブに楽しむ・自分の素肌に自信を持つ…、これまで以上に日々の生活に寄り添い、前向きな気持ちで過ごしていただけるように、すっぴんシリーズが応援いたします。

◆ブランド公式 ブランドサイト：https://www.clubcosmetics.co.jp/club_suppin/ Instagram：https://www.instagram.com/club_suppin/ X： https://x.com/clubcosmetics ◆会社概要 〇会社名：株式会社クラブコスメチックス 〇本社所在地：大阪市西区西本町2-6-11 〇代表者：代表取締役社長 中山 ユカリ 〇会社HP：https://www.clubcosmetics.co.jp ◆お客様からのお問合せ先 株式会社クラブコスメチックス フリーダイヤル：0120-16-0077