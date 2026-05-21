兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」では、2026年夏限定イベント『極めろ！マヒャド修得の試練』を7月10日（金）から9月30日（水）までの期間限定で開催いたします。 昨年開催した「爽快！ヒャドミストの試練」では、多くの冒険者たちが参加し、“ヒャド1000回チャレンジ”を見事達成。今年はその達成を記念し、さらなる上位氷呪文「マヒャド」がついに解放されます。 本イベントでは、参加者が実際に「ヒャド！」と唱え、冷たいミストを浴びながら氷呪文の修行に挑戦。さらに、エリア内に隠された「巻物」や「まほうのせいすい」などの修行スタンプを集めることで、“最強クラスの氷呪文”「マヒャド」を修得することができます。

すべての修行を達成した冒険者だけが挑戦できる「マヒャド」では、大量の冷却ミストと迫力満点の演出が解放！まるで自分が「ドラゴンクエスト」の世界で呪文を覚えたかのような、没入感たっぷりの冒険体験を楽しむことができます。 この夏は家族や仲間と一緒に、ニジゲンノモリで“最強クラスの氷呪文修行”に挑戦しよう！

■夏限定イベント『極めろ！マヒャド修得の試練』概要

開始日： 2026年7月10日（金）～9月30日（水） 対象： 「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」にご入場された方 料金： 無料 ※ただし、アトラクションの入場には別途チケットが必要 内容： 夏の暑さに負けないように身体を冷やすための特別な「クールスポット」を設置。指定の場所にて参加者が氷呪文「ヒャド」を唱え、エリア内で修行スタンプを集めながら、“最強クラスの氷呪文”「マヒャド」の修得を目指す体験型イベント 営業時間： 10:00~18:00 HP： https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要

2026年4月『ドラゴンクエスト アイランド』は新たなステージへ・・・ 2023年3月～2024年10月まで実施をしていた『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』が新たなサブクエスト等を携え、2026年4月よりスタートしております。 本アトラクションは、「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探す物語（メインクエスト）に加えて、新サブクエスト「異国の王子とふしぎな石版」が登場。 過去人気だったサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」も復活し、追加の物語を楽しむことができる。 （https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

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