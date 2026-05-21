株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元）は、SAP® Concur® および当社連携ソリューションの導入によって、お客さまの経費精算・請求書処理のDX推進を伴走支援する、経費精算ソリューションを提供しています。このたび、経費精算ソリューションの累計導入企業数が170社を突破したことをお知らせいたします。

1. 導入実績の着実な成長

当社の経費精算ソリューションは、2017年の提供開始以来、毎年着実に導入企業数を伸ばし、2022年には年間33社という過去最高の導入実績を記録しました。2023年以降も安定した成長を続け、2026年現在も多くのお客さまからご依頼をいただいており、このたび累計導入実績が170社を突破しました。

導入企業は、サービス業、小売業、製造業をはじめ、金融、情報・通信、教育、物流など幅広い業種に及んでいます。業種を問わず高まる経費精算・請求書処理の効率化ニーズに対し、当社のソリューションラインナップはさまざまなビジネス環境に柔軟に対応できるため、多くのお客さまに選ばれています。

2. 充実したソリューションラインナップ

当社は、経費精算業務の最適化・定着化に向けた業務設計と活用ノウハウの提供を通して、お客さまの課題解決につながる最適なソリューションを提供します。 経験豊富な専任コンサルタントチームが、企業規模や業種に応じた最適案をご提案し、導入から定着までお客さまを伴走支援します。

Concur® Expense

モバイル、コーポレートカード、交通系ICカード、地図情報など、さまざまなサービスとの連携が可能であり、経費精算のデジタル化および場所を問わない働き方を実現します。

https://www.needswell.com/solution/concur/sapconcur/#a01

Concur® Invoice

請求書ベースの支払依頼・承認などの業務プロセスを自動化して取引先ごとの支払予定を適切に管理することで、キャッシュフロー予測・管理の正確性かつ効率性を高めます。

https://www.needswell.com/solution/concur/sapconcur/#a02

N-Bridge

Concur Expense、Concur Invoiceと基幹システムを連携するために、各マスタや会計データを基幹システムごとに異なるデータ形式に変換します。システム間のデータ変換・連携を効率化し、手作業や入力ミスを削減します。

https://www.needswell.com/solution/concur/system-pro/#coop_solution

Invoice PA

請求書を複合機などでスキャンするだけで、画像・文字認識AIエンジン(AI-OCR)と自動登録プログラムが連携し、Concur Invoiceに請求書データを自動登録します。

https://www.needswell.com/solution/concur/invoice-service/#invoice_pa

Nナビ

システムに不慣れなユーザーでも、画面上に表示される伴走型ガイダンスにしたがって入力から申請まで迷いなく進められるようになり、マニュアルレスとシステムの早期定着化を促進します。

https://www.needswell.com/solution/nnaviseries

マニュアル作成、利用者トレー ニング

主要な操作とポイントを説明する簡易マニュアル、システムの詳細な内容まで記載した全体マニュアルなど、用途に応じたマニュアルを作成します。これらのマニュアルをもとに利用者向けのトレーニングも行います。

アフターサポート

お問い合わせ対応や設定変更のご相談など、本番稼働後の課題解決を迅速かつ的確にサポートし、導入効果の最大化と運用定着化を促進します。

3. 今後の展開

経費精算・請求書処理におけるDX推進は、働き方改革やペーパーレス推進、法改正に伴うコンプライアンス対応など、企業が直面する課題解決に直結しています。 当社は今後も、サービスの品質向上、サポート体制の強化、新たなソリューションの拡充を通して、2030年までに累計導入300社を目指すとともに、経費精算業務のDX推進を伴走支援するビジネスパートナーとして、さまざまな企業の持続的な成長に貢献してまいります。

4. 会社概要

【会社概要】 会社名：株式会社ニーズウェル 所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 代表者：代表取締役社長 松岡 元 設立：1986年10月 URL： https://www.needswell.com/ 事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守 【報道関係資料】 IRニュース https://www.needswell.com/ir/news その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index 【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部 sales@needswell.com ​050-5357-8344（直） 【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部 ir-contact@needswell.com

■本リリースについて 本リリースに記載の内容は、株式会社ニーズウェルが当社の責任において作成したものです。 ■株式会社コンカーについて 世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。 コンカーの詳細については https://www.concur.co.jp をご覧ください。 ■SAP Concurについて SAP Concur は、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AIを使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。 SAP、SAP ロゴ、記載されているすべての SAP 製品およびサービス名はドイツにある SAP SE やその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。