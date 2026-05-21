CS放送「衛星劇場」では、「オキナワ映画特集」と題し、沖縄を舞台にした3作品を6月にテレビ初放送します。 戦後初めて本土復帰前の沖縄でロケが行われた1959年の映画『海流』、沖縄伝説のロックバンド・紫のドキュメンタリー『紫 MURASAKI 伝説のロック・スピリッツ』、多部未華子演じる引きこもりの少女が西表島で再生する姿を描く『ゴーヤーちゃんぷるー』をお届けします。沖縄の多様な姿を映し出す貴重な3作品をぜひご覧ください！

海流

[放送日] 6月12日(金)午後5:30～他 テレビ初放送！ 1959年 [監督]堀内真直 [原作]新田次郎 [脚本]沢村勉、高橋治 [出演]大木実、岡田茉莉子、南原伸二、杉田弘子、渡辺文雄、諸角啓二郎、北条喜久、菅佐原英一、高野真二、山下洵一郎、桜むつ子

台湾沖で遭難した紅洋丸の乗組員は殆どが救助されたが、通信長の豊野(大木)だけが行方不明だった。洋上を漂う豊野は密輸船に救われた。だが首領の稲本(諸角)は秘密が洩れることを恐れ、船長に彼を殺すよう命じた。しかし船長は沖縄本島にある伊波宝石店にて待つようにとの謎の言葉を残して彼を逃がした。

紫 MURASAKI 伝説のロック・スピリッツ

[放送日] 6月5日(金)午後5:30～他 テレビ初放送！ 2022年 [監督]野田孝則 [出演]ジョージ紫、宮永英一、比嘉清正、下地行男、Hiroto”JJ”Arasaki、Chris、高崎晃、二井原実、山下昌良、PATA、影山ヒロノブ、デーモン閣下、ダミアン浜田、古謝美佐子、BEGIN [ﾅﾚｰｼｮﾝ]仲宗根泉

沖縄伝説のロックバンド「紫」に迫るオキナワンロック・ドキュメンタリー映画。紫メンバーが結成からこれまでの活動、沖縄本土復帰当時の熱気を語り、本土デビューを直接見ていたLOUDNESSや影山ヒロノブ、紫に影響を受けた聖飢魔IIやPATA(X JAPAN)、石垣島で紫をコピーしていたBEGIN等多くのミュージシャンがそれぞれ紫への思いを語る。ナレーションはHYの仲宗根泉。

ゴーヤーちゃんぷるー

[放送日] 6月4日(木)午前8:30～他 テレビ初放送！ 2005年 [監督・脚本]松島哲也 [脚本]宇山圭子 [原作]竹内紘子 [出演]多部未華子、武田航平、下條アトム、新海百合子、美木良介、大城美佐子、森田健作、田中隆三、長内美那子、北村和夫、風吹ジュン

東京都内の中学校に通う15歳の鈴木ひろみ(多部)は、学校での周りからのイジメと、父親の死が原因で不登校になってしまった。ある日、チャットメールで知り合ったメル友“ケンムン”に誘われ、ひろみは“ケンムン”が暮らす沖縄・西表島へと旅立つ。しかし、ひろみが西表島に行くのにはもう一つの理由があった。それは、幼い頃に別れた母親に逢いに行くこと。

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