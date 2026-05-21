【山梨大学・立教大学】光を当てると柔軟性が変わり、傷も消える結晶を開発〜自己修復する有機結晶の開発に成功〜

【山梨大学・立教大学】光を当てると柔軟性が変わり、傷も消える結晶を開発〜自己修復する有機結晶の開発に成功〜