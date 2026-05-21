北星学園大学が5月27日に新校舎の起工式を挙行 ― 情報科学部情報科学科（仮称・設置構想中）の教育・研究拠点となる新校舎の工事が開始

北星学園大学が5月27日に新校舎の起工式を挙行 ― 情報科学部情報科学科（仮称・設置構想中）の教育・研究拠点となる新校舎の工事が開始