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北星学園大学が5月27日に新校舎の起工式を挙行 ― 情報科学部情報科学科（仮称・設置構想中）の教育・研究拠点となる新校舎の工事が開始
北星学園大学は5月27日（水）、キャンパス内で新校舎の起工式を挙行。この校舎は、2027年4月の情報科学部情報科学科（仮称・設置構想中）の新設に伴って建築されるもの。最先端の設備と多彩な学修環境が融合する充実した教育研究環境を提供する。
北星学園大学では2027年4月、初の理系学部となる情報科学部（仮称・設置構想中）の新設を予定している。同学部は、情報技術で持続可能な社会の実現と発展に貢献する「社会実装力」を身につけたデジタル人材を養成する。
同大は、新学部の開設に合わせ、新たな教育・研究棟の建設工事を開始。地上4階建てとなる予定の新校舎には、1階に講義からプロジェクト型学修まで幅広く活用できる多目的スペースを設ける。また、個別指導に対応する学習支援室や、ITインフラを実践的に学べるサーバルームを備え、学修を多角的に支える環境を整える。2〜4階には、教員研究室と学生研究室が配置され、学生研究室は、オープンラボとして開放感ある空間とし、ソフトウェア開発から実験を伴う研究設備まで幅広い活動を可能にする。最先端の設備と多彩な学修環境が融合する、新たな教育・研究拠点が大谷地キャンパスに誕生する。
新校舎の着工に伴い、5月27日（水）に起工式を執り行う。概要は下記の通り。
◆起工式 概要
【日 時】 5月27日（水）13:00〜
【場 所】 北星学園大学・新校舎予定地
※会場入口は、大学会館側に設けます。
（参考）
●情報科学部 情報科学科 （仮称・設置構想中）
【入学定員】 100名
【収容定員】 400名
【開設予定】 2027年度 （令和9年度）
【特設サイト】 https://www.hokusei.ac.jp/informatics/
※設置計画は予定であり、内容は変更となる可能性があります
（関連記事）
・2027年4月新設予定「情報科学部 情報科学科」（仮称・設置構想中）初のオープンキャンパスを開催（2025.08.19）
https://www.u-presscenter.jp/article/6929
・北星学園大学が公立千歳科学技術大学と連携・協力に関する覚書を締結 ― 2027年4月開設予定の情報科 学部情報科学科（仮称・設置構想中）に関して相互交流を図る（2025.10.15）
https://www.u-presscenter.jp/article/5292
▼本件に関する問い合わせ先
北星学園大学 財務課
TEL：011-891-2731
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
北星学園大学では2027年4月、初の理系学部となる情報科学部（仮称・設置構想中）の新設を予定している。同学部は、情報技術で持続可能な社会の実現と発展に貢献する「社会実装力」を身につけたデジタル人材を養成する。
新校舎の着工に伴い、5月27日（水）に起工式を執り行う。概要は下記の通り。
◆起工式 概要
【日 時】 5月27日（水）13:00〜
【場 所】 北星学園大学・新校舎予定地
※会場入口は、大学会館側に設けます。
（参考）
●情報科学部 情報科学科 （仮称・設置構想中）
【入学定員】 100名
【収容定員】 400名
【開設予定】 2027年度 （令和9年度）
【特設サイト】 https://www.hokusei.ac.jp/informatics/
※設置計画は予定であり、内容は変更となる可能性があります
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・2027年4月新設予定「情報科学部 情報科学科」（仮称・設置構想中）初のオープンキャンパスを開催（2025.08.19）
https://www.u-presscenter.jp/article/6929
・北星学園大学が公立千歳科学技術大学と連携・協力に関する覚書を締結 ― 2027年4月開設予定の情報科 学部情報科学科（仮称・設置構想中）に関して相互交流を図る（2025.10.15）
https://www.u-presscenter.jp/article/5292
▼本件に関する問い合わせ先
北星学園大学 財務課
TEL：011-891-2731
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/