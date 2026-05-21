北海道十勝地域の防風林では、植林後2〜6年の若齢林が絶滅危惧種を含む草原性チョウ類や多様な開花植物の生息環境として機能することを解明

北海道十勝地域の防風林では、植林後2〜6年の若齢林が絶滅危惧種を含む草原性チョウ類や多様な開花植物の生息環境として機能することを解明