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【GGCo.】柑橘とハーブが彩る、夏のブレッドコレクション夏限定商品が2026年6月1日（月）より登場
Citrus & Herb - Green Summer -
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長：伊達美和子）が運営 する、神谷町、御殿山など都内に5店舗を展開するアーバンテイストなカフェ「GGCo.（ジージーコー）」では、2026年6月1日（月）から8月31日（月）まで、レモンやオレンジなどの柑橘、ハーブ、夏野菜を取り入れた 夏限定商品を販売いたします。
写真手前中央「オレンジとクリームチーズのデニッシュ」、右「クロワッサン・シトロン」奥左から「フォカッチャ ジェノヴェーゼ」
「ソーセージとハーブのデニッシュドッグ」「季節野菜のフォカッチャ」イメージ
GGCo.は、こだわりの深煎り豆を丁寧にドリップするコーヒーが自慢のカフェ。季節やトレンドをブレッドで表現するメニューコンセプト「カフェ de 歳時記」を展開し、見た目でも味でもお楽しみいただける商品をご提供しています。
2026年夏のテーマは、「Citrus & Herb - Green Summer -」。レモンやオレンジの爽やかな香り、ハーブの豊かな風味、彩り豊かな夏野菜を取り入れ、暑い季節にも軽やかに楽しめるラインナップをご用意しました。
レモンの香りが広がる「クロワッサン・シトロン」、みずみずしいオレンジとクリームチーズを合わせたデニッシュをはじめ、ハーブが香るデニッシュドッグや、夏野菜とジェノヴェーゼを使用したフォカッチャなど、甘いブレッドから食事系まで幅広く展開いたします。
柑橘の明るさとハーブの香り、グリーンの彩りに包まれる、GGCo.ならではの夏のひとときをお楽しみください。
◆「カフェ de 歳時記」夏商品概要
販売期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）
・クロワッサン・シトロン 320円
レモンの爽やかな香りとやさしい甘さ、アーモンドの香ばしさを重ねた夏限定クロワッサン。軽やかな味わいとともに、柑橘の余韻をお楽しみいただけます。
・オレンジとクリームチーズのデニッシュ 480円
みずみずしいオレンジと、さっぱりとしたクリームチーズ&カスタードを合わせた夏らしいデニッシュ。爽やかな酸味とほどよい甘さが広がる一品です。
・ソーセージとハーブのデニッシュドッグ 400円
ソーセージとハーブペーストをデニッシュ生地で包み込み、香ばしく焼き上げました。ほどよい食べ応えを楽しめるセイボリー系ブレッドです。
・夏野菜のフォカッチャ 390円
パプリカ、茄子、ブロッコリー、ヤングコーンなど彩り豊かな夏野菜とベーコンをトッピングした、季節感あふれるフォカッチャ。野菜のみずみずしさと素材の旨みを楽しめる仕上がりです。
・夏野菜のフォカッチャ・ジェノヴェーゼ 390円
ジェノヴェーゼの爽やかな香りに生ハム・トマト・ゴーヤ・カマンベールチーズ・バジルを合わせた、グリーンが印象的なフォカッチャ。ハーブの香りが広がる、夏らしい味わいです。
・レモンチキンサンド スイートチリマヨソース 680円
柔らかなチキンにレモンの爽やかさを合わせ、スイートチリマヨソースでアクセントを加えた夏らしいサンド。ほどよい酸味と甘辛さが食欲をそそる一品です。
・サーモンとアボカドのベーグル 720円
サーモン、アボカド、紫玉ねぎを合わせた、彩り豊かなベーグルサンド。レモンをきかせたアボカドと、バジルマヨネーズが素材の旨みを引き立てます。
※価格はすべて税込
※画像はイメージです
◆ GGCo. (ジージーコー)とは
日常の何気ないシーンの傍らに、上質なコーヒーと香り高いパン、こぼれる笑顔。
どの瞬間も心を躍らせポジティブに過ごしていただきたい…そんな思いを
ブランドカラーのオレンジに込めました。
豆のクオリティや焙煎法にこだわった淹れたてコーヒー、季節のコンセプト
「カフェ de 歳時記」で展開される季節のドリンクやブレッド、アーバン
テイストなインテリアで毎日通いたくなるカフェです。
* WEBサイト：https://www.mt-restaurant.com/ggco/
※5月21日現在、ブランドサイトのサーバー不具合により、サイトを閲覧できない状況となっております。
店舗情報につきましては、復旧までの間https://www.mt-hr.com/restaurant/ よりご確認ください。
◆ 店舗情報
Café & Deli GGCo. 城山
所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー1F
営業時間：8:00〜19:00
定休日：土日祝日
席数：100
Pastry & Bakery GGCo. 東京マリオットホテル
所在地：東京都品川区北品川4-7-36東京マリオットホテル1F
営業時間：10:00〜20:00
定休日：なし
席数：イートインエリアなし
Café & Bakery GGCo. コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション
所在地：東京都中央区京橋2-1-3
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション1F
営業時間：平日 8:00〜18:00 土曜10:00〜18:00
定休日：日祝日
席数：80
Café & Bakery GGCo. 神谷町
所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー1F
営業時間：8:00〜19:00
定休日：土日祝日
席数：61
Café & Bakery GGCo. 赤坂
所在地：東京都港区赤坂2-17-22 赤坂トラストタワー 27F
営業時間：8:00〜19:00
定休日：土日祝日
席数：イートインエリアなし
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 セールス&マーケティング部 マーケティング・広報担当：神事（じんじ）
TEL：03-6409-2805 / E-mail：pr@mt-restaurant.com
関連リンク
GGCo.
https://www.mt-restaurant.com/ggco/
GGCo.（ブランドサイト復旧までの間）
https://www.mt-hr.com/restaurant/
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長：伊達美和子）が運営 する、神谷町、御殿山など都内に5店舗を展開するアーバンテイストなカフェ「GGCo.（ジージーコー）」では、2026年6月1日（月）から8月31日（月）まで、レモンやオレンジなどの柑橘、ハーブ、夏野菜を取り入れた 夏限定商品を販売いたします。
写真手前中央「オレンジとクリームチーズのデニッシュ」、右「クロワッサン・シトロン」奥左から「フォカッチャ ジェノヴェーゼ」
「ソーセージとハーブのデニッシュドッグ」「季節野菜のフォカッチャ」イメージ
GGCo.は、こだわりの深煎り豆を丁寧にドリップするコーヒーが自慢のカフェ。季節やトレンドをブレッドで表現するメニューコンセプト「カフェ de 歳時記」を展開し、見た目でも味でもお楽しみいただける商品をご提供しています。
2026年夏のテーマは、「Citrus & Herb - Green Summer -」。レモンやオレンジの爽やかな香り、ハーブの豊かな風味、彩り豊かな夏野菜を取り入れ、暑い季節にも軽やかに楽しめるラインナップをご用意しました。
レモンの香りが広がる「クロワッサン・シトロン」、みずみずしいオレンジとクリームチーズを合わせたデニッシュをはじめ、ハーブが香るデニッシュドッグや、夏野菜とジェノヴェーゼを使用したフォカッチャなど、甘いブレッドから食事系まで幅広く展開いたします。
柑橘の明るさとハーブの香り、グリーンの彩りに包まれる、GGCo.ならではの夏のひとときをお楽しみください。
◆「カフェ de 歳時記」夏商品概要
販売期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）
・クロワッサン・シトロン 320円
レモンの爽やかな香りとやさしい甘さ、アーモンドの香ばしさを重ねた夏限定クロワッサン。軽やかな味わいとともに、柑橘の余韻をお楽しみいただけます。
・オレンジとクリームチーズのデニッシュ 480円
みずみずしいオレンジと、さっぱりとしたクリームチーズ&カスタードを合わせた夏らしいデニッシュ。爽やかな酸味とほどよい甘さが広がる一品です。
・ソーセージとハーブのデニッシュドッグ 400円
ソーセージとハーブペーストをデニッシュ生地で包み込み、香ばしく焼き上げました。ほどよい食べ応えを楽しめるセイボリー系ブレッドです。
・夏野菜のフォカッチャ 390円
パプリカ、茄子、ブロッコリー、ヤングコーンなど彩り豊かな夏野菜とベーコンをトッピングした、季節感あふれるフォカッチャ。野菜のみずみずしさと素材の旨みを楽しめる仕上がりです。
・夏野菜のフォカッチャ・ジェノヴェーゼ 390円
ジェノヴェーゼの爽やかな香りに生ハム・トマト・ゴーヤ・カマンベールチーズ・バジルを合わせた、グリーンが印象的なフォカッチャ。ハーブの香りが広がる、夏らしい味わいです。
・レモンチキンサンド スイートチリマヨソース 680円
柔らかなチキンにレモンの爽やかさを合わせ、スイートチリマヨソースでアクセントを加えた夏らしいサンド。ほどよい酸味と甘辛さが食欲をそそる一品です。
・サーモンとアボカドのベーグル 720円
サーモン、アボカド、紫玉ねぎを合わせた、彩り豊かなベーグルサンド。レモンをきかせたアボカドと、バジルマヨネーズが素材の旨みを引き立てます。
※価格はすべて税込
※画像はイメージです
◆ GGCo. (ジージーコー)とは
日常の何気ないシーンの傍らに、上質なコーヒーと香り高いパン、こぼれる笑顔。
どの瞬間も心を躍らせポジティブに過ごしていただきたい…そんな思いを
ブランドカラーのオレンジに込めました。
豆のクオリティや焙煎法にこだわった淹れたてコーヒー、季節のコンセプト
「カフェ de 歳時記」で展開される季節のドリンクやブレッド、アーバン
テイストなインテリアで毎日通いたくなるカフェです。
* WEBサイト：https://www.mt-restaurant.com/ggco/
※5月21日現在、ブランドサイトのサーバー不具合により、サイトを閲覧できない状況となっております。
店舗情報につきましては、復旧までの間https://www.mt-hr.com/restaurant/ よりご確認ください。
◆ 店舗情報
Café & Deli GGCo. 城山
所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー1F
営業時間：8:00〜19:00
定休日：土日祝日
席数：100
Pastry & Bakery GGCo. 東京マリオットホテル
所在地：東京都品川区北品川4-7-36東京マリオットホテル1F
営業時間：10:00〜20:00
定休日：なし
席数：イートインエリアなし
Café & Bakery GGCo. コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション
所在地：東京都中央区京橋2-1-3
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション1F
営業時間：平日 8:00〜18:00 土曜10:00〜18:00
定休日：日祝日
席数：80
Café & Bakery GGCo. 神谷町
所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー1F
営業時間：8:00〜19:00
定休日：土日祝日
席数：61
Café & Bakery GGCo. 赤坂
所在地：東京都港区赤坂2-17-22 赤坂トラストタワー 27F
営業時間：8:00〜19:00
定休日：土日祝日
席数：イートインエリアなし
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 セールス&マーケティング部 マーケティング・広報担当：神事（じんじ）
TEL：03-6409-2805 / E-mail：pr@mt-restaurant.com
関連リンク
GGCo.
https://www.mt-restaurant.com/ggco/
GGCo.（ブランドサイト復旧までの間）
https://www.mt-hr.com/restaurant/