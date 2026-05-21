【GGCo.】柑橘とハーブが彩る、夏のブレッドコレクション夏限定商品が2026年6月1日（月）より登場











・夏野菜のフォカッチャ 390円パプリカ、茄子、ブロッコリー、ヤングコーンなど彩り豊かな夏野菜とベーコンをトッピングした、季節感あふれるフォカッチャ。野菜のみずみずしさと素材の旨みを楽しめる仕上がりです。・夏野菜のフォカッチャ・ジェノヴェーゼ 390円ジェノヴェーゼの爽やかな香りに生ハム・トマト・ゴーヤ・カマンベールチーズ・バジルを合わせた、グリーンが印象的なフォカッチャ。ハーブの香りが広がる、夏らしい味わいです。