CNC両面研削盤の世界市場2026年、グローバル市場規模（垂直型両面研削盤、水平型両面研削盤）・分析レポートを発表
2026年5月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「CNC両面研削盤の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、CNC両面研削盤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のCNC両面研削盤市場は、2024年時点で市場規模が18億900万米ドルと評価されており、2031年には24億5200万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は4.5％と見込まれており、自動車、航空宇宙、電子部品、医療機器など高精度加工を必要とする産業の需要拡大が市場成長を支えています。
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CNC両面研削盤は、数値制御技術を用いてワークの両面を同時に研削する高精度加工装置です。平面や平行面を高精度かつ高品質に仕上げることができるため、精密部品製造に不可欠な設備として利用されています。
特に自動車部品や航空宇宙部品、電子部品分野では、加工精度や生産効率向上への要求が高まっており、同装置の重要性が増しています。
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本レポートでは、世界市場における需要と供給の動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造などを定量・定性の両面から分析しています。また、米国の関税政策や各国の産業政策の変化が市場競争や供給網に与える影響についても評価しています。
各地域における製造能力やサプライチェーンの強靭化が重要な課題として取り上げられており、特に地政学的リスクや貿易摩擦への対応が今後の市場戦略に大きく関わると分析されています。
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市場は製品タイプ別に、垂直型両面研削盤と水平型両面研削盤に分類されています。垂直型は高精度加工や大型ワークへの対応力に優れ、航空宇宙や医療分野での需要が高まっています。一方、水平型は量産性や操作性に優れており、自動車部品や電子部品の大量生産向けに広く利用されています。
用途別では、自動車部品分野が最大市場を形成しており、次いで航空宇宙部品、電子部品、医療機器、光学部品などが続いています。特に電動車や半導体関連需要の拡大が市場成長を後押ししています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、日本、韓国を中心に精密加工産業が集積しており、電子部品や自動車産業の成長により設備投資が活発化しています。
北米市場では航空宇宙産業や高付加価値製造業向け需要が堅調であり、欧州市場ではドイツやイタリアを中心に高性能工作機械への需要が強い状況です。さらに、中東・アフリカや南米地域でも製造業基盤強化を背景に市場拡大が期待されています。
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競争環境では、多数の工作機械メーカーが市場に参入しており、技術革新や高精度化、自動化機能の強化が競争力の鍵となっています。主要企業としては、ABM Grinding Technology、E-tech、Falcon Machine Tools Co., Ltd、Maschinen Wagner、Joen Lih Machinery Co., Ltd、Shaoxing Songling Machine Tool Co., Ltd.、Yuhuan CNC Machine Tool Co., Ltd、Rushan Shuangxing Machine Tool Manufacturing Co., Ltd、American Siepmann、Henglijixie、Hermos Shu Kongなどが挙げられています。
これら企業は製品性能向上に加え、地域展開や販売網強化にも注力しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「CNC両面研削盤の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、CNC両面研削盤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のCNC両面研削盤市場は、2024年時点で市場規模が18億900万米ドルと評価されており、2031年には24億5200万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は4.5％と見込まれており、自動車、航空宇宙、電子部品、医療機器など高精度加工を必要とする産業の需要拡大が市場成長を支えています。
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CNC両面研削盤は、数値制御技術を用いてワークの両面を同時に研削する高精度加工装置です。平面や平行面を高精度かつ高品質に仕上げることができるため、精密部品製造に不可欠な設備として利用されています。
特に自動車部品や航空宇宙部品、電子部品分野では、加工精度や生産効率向上への要求が高まっており、同装置の重要性が増しています。
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本レポートでは、世界市場における需要と供給の動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造などを定量・定性の両面から分析しています。また、米国の関税政策や各国の産業政策の変化が市場競争や供給網に与える影響についても評価しています。
各地域における製造能力やサプライチェーンの強靭化が重要な課題として取り上げられており、特に地政学的リスクや貿易摩擦への対応が今後の市場戦略に大きく関わると分析されています。
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市場は製品タイプ別に、垂直型両面研削盤と水平型両面研削盤に分類されています。垂直型は高精度加工や大型ワークへの対応力に優れ、航空宇宙や医療分野での需要が高まっています。一方、水平型は量産性や操作性に優れており、自動車部品や電子部品の大量生産向けに広く利用されています。
用途別では、自動車部品分野が最大市場を形成しており、次いで航空宇宙部品、電子部品、医療機器、光学部品などが続いています。特に電動車や半導体関連需要の拡大が市場成長を後押ししています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、日本、韓国を中心に精密加工産業が集積しており、電子部品や自動車産業の成長により設備投資が活発化しています。
北米市場では航空宇宙産業や高付加価値製造業向け需要が堅調であり、欧州市場ではドイツやイタリアを中心に高性能工作機械への需要が強い状況です。さらに、中東・アフリカや南米地域でも製造業基盤強化を背景に市場拡大が期待されています。
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競争環境では、多数の工作機械メーカーが市場に参入しており、技術革新や高精度化、自動化機能の強化が競争力の鍵となっています。主要企業としては、ABM Grinding Technology、E-tech、Falcon Machine Tools Co., Ltd、Maschinen Wagner、Joen Lih Machinery Co., Ltd、Shaoxing Songling Machine Tool Co., Ltd.、Yuhuan CNC Machine Tool Co., Ltd、Rushan Shuangxing Machine Tool Manufacturing Co., Ltd、American Siepmann、Henglijixie、Hermos Shu Kongなどが挙げられています。
これら企業は製品性能向上に加え、地域展開や販売網強化にも注力しています。