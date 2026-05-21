【グラッドキューブ】快活フロンティアの媒体 CPA を50%削減。現場の「稼働率」と「広告」を連動させた、経営成果に直結する分析記事を公開

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株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年5月21日（木）、自社が運営するマーケティングメディア「 INSIGHT CUBE（インサイトキューブ）」において、24時間フィットネスジム「 FiT24 」などを運営する株式会社 快活フロンティア（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：竹島 文明 以下、快活フロンティア）との事業成長支援に関する解説記事を公開いたしました。





本記事では、多店舗展開ビジネスが陥りやすい「集客のミスマッチ」を解消し、媒体 CPA（顧客獲得単価）を50%削減させた独自のエリア戦略を公開しています。■ 記事公開の背景従来の広告運用では、全店一律の予算配分や、現場の空き状況を無視した集客が行われることが少なくありません。グラッドキューブは快活フロンティアとの取り組みにおいて、各店舗の「現場解像度」を徹底的に高めるアプローチを採用しました。店舗ごとの稼働状況をリアルタイムに把握し、広告投資を連動させることで、「集客が必要な店舗へ、必要な分だけ」投資する仕組みを構築。この結果、経営成果に直結する劇的な獲得効率の改善を実現しました。■ 記事URL詳細は以下のリンクよりご覧いただけます。https://www.glad-cube.com/insightcube/archives/1179※デジタルマーケティングの「意思決定」に使える重要トピックだけを厳選してお届けします。「INSIGHT CUBE 」ニュースレターのご登録はこちらhttps://www.glad-cube.com/insightcube/#mailmagazine-content■ 株式会社 快活フロンティアについて株式会社快活フロンティアは、AOKI ホールディングスのグループ企業で、複合カフェ「 快活CLUB 」やカラオケ「コート・ダジュール」、フィットネス「 FiT24 」を運営する企業です。顧客の余暇時間を充実させる「シェアリングスペース」事業を中心に展開し、テレワーク需要の取り込みや事業多角化により成長を続けています。所在地 ：神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目1番50号代表者名：代表取締役社長 竹島 文明事業内容：シェアリングスペース、カラオケルーム、セルフトレーニング施設等の経営公式HP ：https://kaikatsufrontier.co.jp/■ マーケティングメディア「 INSIGHT CUBE 」について「 INSIGHT CUBE 」は、グラッドキューブが運営する、ビジネスの最前線で活躍するリーダーの「インサイト（洞察）」を届けるマーケティングメディアです。単なる成功事例の紹介にとどまらず、その背景にある戦略や苦悩、意思決定のプロセスを深掘りし、読者の皆さまの事業成長に役立つ情報を発信しています。公式サイト：https://www.glad-cube.com/insightcube/■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）についてグラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等公式HP ：https://corp.glad-cube.com/

配信元企業：株式会社グラッドキューブ

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