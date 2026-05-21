株式会社サンクユー、WordPressバージョンアップ支援サービスを開始｜古いWordPressサイトの安全な更新・移行をサポート
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349628/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、古いWordPressサイトを運用する企業向けに、WordPressバージョンアップ支援サービスを開始しました。
■ 古いWordPressを使い続けるリスクが増加
近年、古いWordPressやPHPを利用し続けることで、
・セキュリティ脆弱性
・不正アクセス
・改ざん
・マルウェア感染
・サーバー移行時の不具合
などのリスクが高まっています。
特に、長年更新されていないサイトでは、プラグインやPHPのサポート終了により、突然サイトが動かなくなるケースも増えています。
■ 「更新したいが怖くてできない」企業が多い
一方で現場では、
・サイトが壊れそうで更新できない
・制作会社と連絡が取れない
・古いカスタマイズ影響が分からない
・どこまで更新すべきか分からない
といった理由から、更新を先送りしている企業も少なくありません。
■ サンクユーのWordPressバージョンアップ支援
サンクユーでは、古いWordPressサイトに対し、
・現状調査
・バックアップ取得
・テスト環境構築
・PHP／プラグイン互換確認
・段階的バージョンアップ
・サーバー移行対応
・セキュリティ対策
まで一貫して対応しています。
特に、「古すぎて更新できないと思っていたサイト」の相談にも対応しています。
■ 安全な更新には“事前調査”が重要
WordPressの更新では、いきなり本番更新を行うと、
・レイアウト崩れ
・プラグイン停止
・管理画面エラー
・独自カスタマイズ不具合
などが発生する可能性があります。
そのため、事前調査・テスト環境検証・段階更新が重要になります。
■ 関連コラムはこちら
古いWordPressを使い続けるリスクとは？バージョンアップが必要な理由と安全な進め方を解説
https://www.thank-u.net/blog/websitecreation/wordpress/wordpress-versionup-risk/
■ こんな企業様におすすめ
・長年WordPressを更新していない
・PHPが古いままになっている
・サーバー移行を予定している
・保守会社がいなくなった
・安全にWordPressを更新したい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、古いWordPressサイトを運用する企業向けに、WordPressバージョンアップ支援サービスを開始しました。
■ 古いWordPressを使い続けるリスクが増加
近年、古いWordPressやPHPを利用し続けることで、
・セキュリティ脆弱性
・不正アクセス
・改ざん
・マルウェア感染
・サーバー移行時の不具合
などのリスクが高まっています。
特に、長年更新されていないサイトでは、プラグインやPHPのサポート終了により、突然サイトが動かなくなるケースも増えています。
■ 「更新したいが怖くてできない」企業が多い
一方で現場では、
・サイトが壊れそうで更新できない
・制作会社と連絡が取れない
・古いカスタマイズ影響が分からない
・どこまで更新すべきか分からない
といった理由から、更新を先送りしている企業も少なくありません。
■ サンクユーのWordPressバージョンアップ支援
サンクユーでは、古いWordPressサイトに対し、
・現状調査
・バックアップ取得
・テスト環境構築
・PHP／プラグイン互換確認
・段階的バージョンアップ
・サーバー移行対応
・セキュリティ対策
まで一貫して対応しています。
特に、「古すぎて更新できないと思っていたサイト」の相談にも対応しています。
■ 安全な更新には“事前調査”が重要
WordPressの更新では、いきなり本番更新を行うと、
・レイアウト崩れ
・プラグイン停止
・管理画面エラー
・独自カスタマイズ不具合
などが発生する可能性があります。
そのため、事前調査・テスト環境検証・段階更新が重要になります。
■ 関連コラムはこちら
古いWordPressを使い続けるリスクとは？バージョンアップが必要な理由と安全な進め方を解説
https://www.thank-u.net/blog/websitecreation/wordpress/wordpress-versionup-risk/
■ こんな企業様におすすめ
・長年WordPressを更新していない
・PHPが古いままになっている
・サーバー移行を予定している
・保守会社がいなくなった
・安全にWordPressを更新したい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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