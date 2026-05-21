情報処理学会 連続セミナー2026 第1回「生成AIを巡る最新動向と展望」開催のご案内
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■一般社団法人情報処理学会 連続セミナー2026■
「実世界に広がるAI：情報技術の融合と社会展開」
連続セミナー2026 第1回 6月18日（木） 13：00～16：30
「生成AIを巡る最新動向と展望」
▼▼▼セミナー詳細はこちらから▼▼▼
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/program01.html
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【開催概要】
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2022年11月末にChatGPTが登場して以降、生成AIの利活用が広がるとともに、
その性能向上・機能拡大が急速に進んでいる。情報処理技術分野全体が生成
AI技術の発展に飲み込まれたように思えるほどである。連続セミナー2026に
おいても、生成AIに関わる話題を多数取り上げるが、この第1回ではその導入
編として、生成AIを巡る最新動向と展望を、生成AIの活用、AI技術の展望、
AIガバナンスの実践という3面から紹介いただく。
【タイムテーブル】
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[13:00-13:05]オープニング
福島 俊一（国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー）
[13:05-14:00]Session1「AIで知識を増幅するプロンプト術」
橋本 大也（デジタルハリウッド大学/大学院 教授 メディアライブラリ館長）
[14:10-15:05]Session2「生成AIとAIエージェントで世界はこう変わる」
今井 翔太（北陸先端科学技術大学院大学 客員教授、株式会社GenesisAI 代表取締役社長CEO）
[15:15-16:10]Session3「AIガバナンスとソブリンAI」
工藤 郁子（大阪大学 社会技術共創研究センター 特任准教授）
[16:10-16:30]クロージング
福島 俊一（国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー）
【今後の開催スケジュール】
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第02回06月26日（金）午後開催 「ハルシネーションの原因やメカニズム理解」
第03回第04回07月15日（水）終日開催 「AIエージェントの現在地と展望
～技術発展、産業創出、そして信頼される社会実装へ～」
第05回07月31日（金）午後開催 「AI駆動ソフトウェア開発最前線」
第06回09月16日（水）午後開催 「ロボットマニピュレーションにおけるPhysical AI
～研究開発と産業応用～」
第07回09月29日（火）午後開催 「宇宙×情報処理技術
～ 宇宙開発現場における情報処理技術活用の現状と課題」
第08回10月09日（金）午後開催 「ハックされる心：AI・情報技術が揺さぶる人間の認知・意思決定」
第09回10月30日（金）午後開催 「自動運転のラストピースに迫る：E2E実装から安全評価・法規まで」
第10回11月20日（金）午後開催 「DXで推進するドローン利活用」
第11回11月27日（金）午後開催 「量子イノベーション活用の最前線─社会実装への挑戦（仮題）」
第12回12月18日（金）午後開催 「デジタルヒューマン技術の可能性を探る
―製品評価・コンピュータグラフィクスからフィジカルAIまで―」
【参加費（消費税込*）】* 税率は10%です。
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◆配布資料、ライブ配信視聴、アーカイブ配信視聴含む
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申込区分 12回分 6回分 2回分 1回分
会 員 94,380円 54,450円 20,570円 12,100円
非 会 員 128,700円 74,250円 28,050円 16,500円
学 生 18,700円 10,890円 4,070円 2,420円
お申込や詳細はこちらをご覧ください。
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/appli.html
【問い合わせ】
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一般社団法人情報処理学会 事業部門（池村・神田）
〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目2-1 CIRCLES 神田小川町6F
event@ipsj.or.jp Tel.03-3518-8373
配信元企業：一般社団法人情報処理学会
■一般社団法人情報処理学会 連続セミナー2026■
「実世界に広がるAI：情報技術の融合と社会展開」
連続セミナー2026 第1回 6月18日（木） 13：00～16：30
「生成AIを巡る最新動向と展望」
▼▼▼セミナー詳細はこちらから▼▼▼
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/program01.html
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【開催概要】
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2022年11月末にChatGPTが登場して以降、生成AIの利活用が広がるとともに、
その性能向上・機能拡大が急速に進んでいる。情報処理技術分野全体が生成
AI技術の発展に飲み込まれたように思えるほどである。連続セミナー2026に
おいても、生成AIに関わる話題を多数取り上げるが、この第1回ではその導入
編として、生成AIを巡る最新動向と展望を、生成AIの活用、AI技術の展望、
AIガバナンスの実践という3面から紹介いただく。
【タイムテーブル】
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[13:00-13:05]オープニング
福島 俊一（国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー）
[13:05-14:00]Session1「AIで知識を増幅するプロンプト術」
橋本 大也（デジタルハリウッド大学/大学院 教授 メディアライブラリ館長）
[14:10-15:05]Session2「生成AIとAIエージェントで世界はこう変わる」
今井 翔太（北陸先端科学技術大学院大学 客員教授、株式会社GenesisAI 代表取締役社長CEO）
[15:15-16:10]Session3「AIガバナンスとソブリンAI」
工藤 郁子（大阪大学 社会技術共創研究センター 特任准教授）
[16:10-16:30]クロージング
福島 俊一（国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー）
【今後の開催スケジュール】
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第02回06月26日（金）午後開催 「ハルシネーションの原因やメカニズム理解」
第03回第04回07月15日（水）終日開催 「AIエージェントの現在地と展望
～技術発展、産業創出、そして信頼される社会実装へ～」
第05回07月31日（金）午後開催 「AI駆動ソフトウェア開発最前線」
第06回09月16日（水）午後開催 「ロボットマニピュレーションにおけるPhysical AI
～研究開発と産業応用～」
第07回09月29日（火）午後開催 「宇宙×情報処理技術
～ 宇宙開発現場における情報処理技術活用の現状と課題」
第08回10月09日（金）午後開催 「ハックされる心：AI・情報技術が揺さぶる人間の認知・意思決定」
第09回10月30日（金）午後開催 「自動運転のラストピースに迫る：E2E実装から安全評価・法規まで」
第10回11月20日（金）午後開催 「DXで推進するドローン利活用」
第11回11月27日（金）午後開催 「量子イノベーション活用の最前線─社会実装への挑戦（仮題）」
第12回12月18日（金）午後開催 「デジタルヒューマン技術の可能性を探る
―製品評価・コンピュータグラフィクスからフィジカルAIまで―」
【参加費（消費税込*）】* 税率は10%です。
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◆配布資料、ライブ配信視聴、アーカイブ配信視聴含む
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申込区分 12回分 6回分 2回分 1回分
会 員 94,380円 54,450円 20,570円 12,100円
非 会 員 128,700円 74,250円 28,050円 16,500円
学 生 18,700円 10,890円 4,070円 2,420円
お申込や詳細はこちらをご覧ください。
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/appli.html
【問い合わせ】
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一般社団法人情報処理学会 事業部門（池村・神田）
〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目2-1 CIRCLES 神田小川町6F
event@ipsj.or.jp Tel.03-3518-8373
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