【営業・マーケDXPO 名古屋’26に出展！】-販促・マーケティングプラットフォーム- 生産性向上とブランディング強化を実現する統合型 DAM PIM ソリューション
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VPJは2026年5月21日(木)から5月22日(金)までポートメッセなごやで開催される、業務効率化・売上アップ・システム開発・DX推進を支援するソリューション・サービスを一堂に集めるイベント「営業・マーケ DXPO名古屋'26」へ出展します。
本イベントでVPJは、広告・宣伝・販促・マーケティング活動における生産性向上とブランディング強化を実現するDXソリューションを紹介します。 「Web・EC・動画・SNS・Print媒体に向けた”制作＆管理＆配信支援”ソリューション」をテーマに、デジタルアセット管理（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した「CIERTO」の最新機能を紹介します。流通、製造、不動産、建設、金融、サービス、映像制作など、幅広い業界で高い評価を上げています。
会場では、導入事例も交えて詳しくご紹介させていただきます。会場でお待たせすることなく、デモを体験していただけるように、あらかじめ来場日時ご予約もお受けしています。 ご来場を心よりお待ちしております。
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■セミナー詳細
AI時代のマーケティングDX戦略 ― DAM・PIMがもたらす変革と成功への道5月21日(木)には、AI時代のマーケティングDX戦略をテーマとした製品紹介セミナーを開催いたします。 AIが注目を集める今、マーケティングDXを実現するには「正確な情報」と「整理されたコンテンツ」を活用できる基盤が欠かせません。本セミナーでは「AI時代のマーケティングDX戦略」をテーマに、AIの力を引き出す情報基盤としてのDAM・PIMを紹介。スピーディかつ正確なマーケティング施策を支援します。
セミナー開催日時：5月21日(木)16:20～16:50
セミナー申込はこちら
https://dxpo.jp/real/fox/nagoya26/sales/conf.html#f237
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■出展製品紹介
DAMとPIMを統合したソリューション
CIERTOは、国内唯一のDAMとPIMを統合したソリューションであり、幅広い業界における媒体・コンテンツ制作の生産性向上とブランディング強化を支援します。企業の事業活動(広報・宣伝・販促・営業活動)における媒体のコンテンツ制作に関わるあらゆる情報を一元管理することによりコンテンツ制作ワークフローの生産性向上とブランドマネジメントを実現します。また販促に関わるあらゆる商品情報を一元管理し、EC/Web/SNS/動画/Printなど各種媒体へ向けたスピーディな配信も可能になり売上拡大に貢献します。
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■イベント詳細
営業・マーケDXPOとは…
企業の売上アップ・業務効率化・DX推進を支援するソリューション・サービスを一堂に集めた”BtoB商談展示会”です。
あらゆる企業の営業・マーケティング・宣伝・販促部門の責任者。担当者が、自社課題解決のため、多数来場します。
会期： 2026年5月21日(木)・5月22日（金）
会場： ポートメッセなごや 第2展示館
主催： ブティックス株式会社
ご来場される際は、来場事前登録（無料）が必要ですので、以下のリンクよりお申込みください。
https://dxpo.jp/u/fox/nagoya26/user/entry
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。
「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。最先端AI機能やクラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。
製品サイト：https://www.vpj.co.jp/product/cierto/
【株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（VPJ）について】
1994年の創業以来、デジタルアセットマネジメント（DAM）を中核に「媒体・コンテンツの制作・管理・配信を支援するDX（IT）ソリューション」を開発・提供しています。
Web/EC/SNSなどデジタル媒体の多様化が進む中、企業は販促・マーケティング活動におけるDXが求められています。そうしたニーズを捉え、VPJはデジタルアセットマネジメント（DAM）を基盤に、商品情報管理（PIM）を統合した「CIERTO」を中核のソリューションとして展開しています。
「CIERTO」は、各種媒体の制作ワークフローの中核を担い、コンテンツ制作や配信における生産性向上とブランディング強化を支援します。さらに、各種媒体・コンテンツ制作におけるプロジェクトマネジメントを実現するワークマネージメント（WM）やオンライン編集とマルチチャネルパブリッシングを実現する（MCP）により、VPJのソリューションは媒体・コンテンツの制作・管理・配信業務の全てを強力にサポートします。
企業サイト：https://www.vpj.co.jp/
配信元企業：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
VPJは2026年5月21日(木)から5月22日(金)までポートメッセなごやで開催される、業務効率化・売上アップ・システム開発・DX推進を支援するソリューション・サービスを一堂に集めるイベント「営業・マーケ DXPO名古屋'26」へ出展します。
本イベントでVPJは、広告・宣伝・販促・マーケティング活動における生産性向上とブランディング強化を実現するDXソリューションを紹介します。 「Web・EC・動画・SNS・Print媒体に向けた”制作＆管理＆配信支援”ソリューション」をテーマに、デジタルアセット管理（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した「CIERTO」の最新機能を紹介します。流通、製造、不動産、建設、金融、サービス、映像制作など、幅広い業界で高い評価を上げています。
会場では、導入事例も交えて詳しくご紹介させていただきます。会場でお待たせすることなく、デモを体験していただけるように、あらかじめ来場日時ご予約もお受けしています。 ご来場を心よりお待ちしております。
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AI時代のマーケティングDX戦略 ― DAM・PIMがもたらす変革と成功への道5月21日(木)には、AI時代のマーケティングDX戦略をテーマとした製品紹介セミナーを開催いたします。 AIが注目を集める今、マーケティングDXを実現するには「正確な情報」と「整理されたコンテンツ」を活用できる基盤が欠かせません。本セミナーでは「AI時代のマーケティングDX戦略」をテーマに、AIの力を引き出す情報基盤としてのDAM・PIMを紹介。スピーディかつ正確なマーケティング施策を支援します。
セミナー開催日時：5月21日(木)16:20～16:50
セミナー申込はこちら
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■出展製品紹介
DAMとPIMを統合したソリューション
CIERTOは、国内唯一のDAMとPIMを統合したソリューションであり、幅広い業界における媒体・コンテンツ制作の生産性向上とブランディング強化を支援します。企業の事業活動(広報・宣伝・販促・営業活動)における媒体のコンテンツ制作に関わるあらゆる情報を一元管理することによりコンテンツ制作ワークフローの生産性向上とブランドマネジメントを実現します。また販促に関わるあらゆる商品情報を一元管理し、EC/Web/SNS/動画/Printなど各種媒体へ向けたスピーディな配信も可能になり売上拡大に貢献します。
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■イベント詳細
営業・マーケDXPOとは…
企業の売上アップ・業務効率化・DX推進を支援するソリューション・サービスを一堂に集めた”BtoB商談展示会”です。
あらゆる企業の営業・マーケティング・宣伝・販促部門の責任者。担当者が、自社課題解決のため、多数来場します。
会期： 2026年5月21日(木)・5月22日（金）
会場： ポートメッセなごや 第2展示館
主催： ブティックス株式会社
ご来場される際は、来場事前登録（無料）が必要ですので、以下のリンクよりお申込みください。
https://dxpo.jp/u/fox/nagoya26/user/entry
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。
「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。最先端AI機能やクラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。
製品サイト：https://www.vpj.co.jp/product/cierto/
【株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（VPJ）について】
1994年の創業以来、デジタルアセットマネジメント（DAM）を中核に「媒体・コンテンツの制作・管理・配信を支援するDX（IT）ソリューション」を開発・提供しています。
Web/EC/SNSなどデジタル媒体の多様化が進む中、企業は販促・マーケティング活動におけるDXが求められています。そうしたニーズを捉え、VPJはデジタルアセットマネジメント（DAM）を基盤に、商品情報管理（PIM）を統合した「CIERTO」を中核のソリューションとして展開しています。
「CIERTO」は、各種媒体の制作ワークフローの中核を担い、コンテンツ制作や配信における生産性向上とブランディング強化を支援します。さらに、各種媒体・コンテンツ制作におけるプロジェクトマネジメントを実現するワークマネージメント（WM）やオンライン編集とマルチチャネルパブリッシングを実現する（MCP）により、VPJのソリューションは媒体・コンテンツの制作・管理・配信業務の全てを強力にサポートします。
企業サイト：https://www.vpj.co.jp/
配信元企業：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
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