食をテーマにした最新映画連動企画！ なるせゆうせい監督の社会派青春ストーリー映画第3弾 映画『威風堂々～奨学金って言い方やめてもらっていいですか？～』 5月23日（土）10:00より期間限定・全編無料公開！
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奨学金制度の歪みと「パパ活の闇」に呑まれていく大学生のリアルを描いた、
シリーズ唯一のカタストロフィー作品を今こそ目撃せよ！
株式会社オフィス・インベーダー（代表：なるせゆうせい）は、現在実施中の最新映画『ライス・イズ・ライフ～誰かが作る君の食～』クラウドファンディングの連動企画として、なるせゆうせい監督による社会派青春映画シリーズ第3弾『威風堂々～奨学金って言い方やめてもらっていいですか？～』の全編無料公開を、公式YouTubeチャンネル「オフィスインベーダーチャンネル」にて実施することをお知らせいたします。
視聴期間は2026年5月23日（土）10:00から、クラウドファンディング終了の2026年6月25日（木）23:59までの約一ヶ月間となります。
■ 実施の背景：社会課題を極上のエンターテインメントへ昇華する
現在、オフィス・インベーダーは、日本の食料自給率の危機や農業の衰退、外資参入といった「食の安全保障」という重大なテーマに正面から挑む、社会派青春ストーリー映画シリーズ第4弾の最新映画『ライス・イズ・ライフ』のクラウドファンディングに挑戦中です。CAMPFIRE URL： https://camp-fire.jp/projects/940460/view
社会の真実を描く上で、忖度が生じる大型スポンサーや製作委員会のような既存の映画制作ではなくクラファンという形式で資金調達に乗り出します。その社会派青春シリーズを体験していただくため、前作映画『威風堂々』の全編無料公開を決定いたしました。
未来の日本の命運を懸けて、骨太な人間ドラマとして熱く一石を投じる最新作『ライス・イズ・ライフ』。それに対し、現代の若者が直面する閉塞感と冷酷な現実を、救いのないダークな世界観で描き切った『威風堂々』。アプローチこそ違えど、どちらも単なる啓発映画の枠に収まらない、観客の感情を激しく揺さぶる至高のエンターテインメント作品です。
この2作が交錯する今この期間に、オフィス・インベーダーが放つ表現の圧倒的な熱量と振り幅をぜひ目撃してください。
■ 映画『威風堂々』作品概要：美談では終わらせない。パパ活の闇と壊れていく日常
社会派青春ストーリーシリーズと銘打つ映画『君たちはまだ長いトンネルの中』（第1弾）、『縁の下のイミグレ』（第2弾）に続く本作は、シリーズの中で異彩を放つ**「ダーク青春カタストロフィー」**作品です。
「返済の義務があるなら、それはもう借金ではないか」という奨学金制度への疑問を端緒に、追いつめられた女子大生が足を踏み入れる「パパ活の闇」、そして現代の若者たちが直面する崩壊のリアルを鮮烈に描き出します。2024年8月の劇場公開時には、その救いのないリアルさと衝撃的な展開が、各界の有識者やSNSの間で大きな話題を呼びました。
キャスト： 池田朱那 吉田凜音 簡秀吉 田淵累生 遠山景織子 近江谷太朗 他ほか
監督・脚本： なるせゆうせい
【あらすじ】
特にやりたいことも夢もなかった高校３年の唯野 空（ソラ）は、将来の保険として大学進学の道を選んだ。と同時に借金を背負った。大学生の二人に一人が使ってると言われる【奨学金】という美しいネーミングセンスの借金を・・・。その後、親との確執もあり、実家に居心地の悪さを感じたソラは、家も飛び出し、ダメな彼氏との同棲生活を始めるが、そこでも金がかさむことになる。普通のバイトをしたところで、奨学金を返し終わるのは、アラフォーになってしまう現実から逃れたかったソラは、大学で知り合った異色な同期・レイや水江の影響もあって、裏バイトも始めだす。果たして彼女が突き進んだ先には何が待ち受けているのか・・・。
■ YouTube無料公開 概要
公開作品： 映画『威風堂々～奨学金って言い方やめてもらっていいですか？～』（本編約86分）
公開期間： 2026年5月23日（土）10:00 ～ 2026年6月25日（木）23:59まで
配信プラットフォーム： YouTube「オフィスインベーダーチャンネル」
視聴URL： https://youtu.be/4uZCACgazF0
※公開時間になるまで非公開表示となります
※期間中はどなたでも無料視聴をお楽しみいただけます
■ 連動中！最新作クラウドファンディング概要
プロジェクト名： 映画『ライス・イズ・ライフ 誰かが作る君の食』製作プロジェクト
監督・脚本：なるせゆうせい
監修： 鈴木宣弘（東京大学大学院教授）
CAMPFIRE URL： https://camp-fire.jp/projects/940460/view
配信元企業：株式会社オフィスインベーダー
奨学金制度の歪みと「パパ活の闇」に呑まれていく大学生のリアルを描いた、
シリーズ唯一のカタストロフィー作品を今こそ目撃せよ！
株式会社オフィス・インベーダー（代表：なるせゆうせい）は、現在実施中の最新映画『ライス・イズ・ライフ～誰かが作る君の食～』クラウドファンディングの連動企画として、なるせゆうせい監督による社会派青春映画シリーズ第3弾『威風堂々～奨学金って言い方やめてもらっていいですか？～』の全編無料公開を、公式YouTubeチャンネル「オフィスインベーダーチャンネル」にて実施することをお知らせいたします。
視聴期間は2026年5月23日（土）10:00から、クラウドファンディング終了の2026年6月25日（木）23:59までの約一ヶ月間となります。
■ 実施の背景：社会課題を極上のエンターテインメントへ昇華する
現在、オフィス・インベーダーは、日本の食料自給率の危機や農業の衰退、外資参入といった「食の安全保障」という重大なテーマに正面から挑む、社会派青春ストーリー映画シリーズ第4弾の最新映画『ライス・イズ・ライフ』のクラウドファンディングに挑戦中です。CAMPFIRE URL： https://camp-fire.jp/projects/940460/view
社会の真実を描く上で、忖度が生じる大型スポンサーや製作委員会のような既存の映画制作ではなくクラファンという形式で資金調達に乗り出します。その社会派青春シリーズを体験していただくため、前作映画『威風堂々』の全編無料公開を決定いたしました。
未来の日本の命運を懸けて、骨太な人間ドラマとして熱く一石を投じる最新作『ライス・イズ・ライフ』。それに対し、現代の若者が直面する閉塞感と冷酷な現実を、救いのないダークな世界観で描き切った『威風堂々』。アプローチこそ違えど、どちらも単なる啓発映画の枠に収まらない、観客の感情を激しく揺さぶる至高のエンターテインメント作品です。
この2作が交錯する今この期間に、オフィス・インベーダーが放つ表現の圧倒的な熱量と振り幅をぜひ目撃してください。
■ 映画『威風堂々』作品概要：美談では終わらせない。パパ活の闇と壊れていく日常
社会派青春ストーリーシリーズと銘打つ映画『君たちはまだ長いトンネルの中』（第1弾）、『縁の下のイミグレ』（第2弾）に続く本作は、シリーズの中で異彩を放つ**「ダーク青春カタストロフィー」**作品です。
「返済の義務があるなら、それはもう借金ではないか」という奨学金制度への疑問を端緒に、追いつめられた女子大生が足を踏み入れる「パパ活の闇」、そして現代の若者たちが直面する崩壊のリアルを鮮烈に描き出します。2024年8月の劇場公開時には、その救いのないリアルさと衝撃的な展開が、各界の有識者やSNSの間で大きな話題を呼びました。
キャスト： 池田朱那 吉田凜音 簡秀吉 田淵累生 遠山景織子 近江谷太朗 他ほか
監督・脚本： なるせゆうせい
【あらすじ】
特にやりたいことも夢もなかった高校３年の唯野 空（ソラ）は、将来の保険として大学進学の道を選んだ。と同時に借金を背負った。大学生の二人に一人が使ってると言われる【奨学金】という美しいネーミングセンスの借金を・・・。その後、親との確執もあり、実家に居心地の悪さを感じたソラは、家も飛び出し、ダメな彼氏との同棲生活を始めるが、そこでも金がかさむことになる。普通のバイトをしたところで、奨学金を返し終わるのは、アラフォーになってしまう現実から逃れたかったソラは、大学で知り合った異色な同期・レイや水江の影響もあって、裏バイトも始めだす。果たして彼女が突き進んだ先には何が待ち受けているのか・・・。
■ YouTube無料公開 概要
公開作品： 映画『威風堂々～奨学金って言い方やめてもらっていいですか？～』（本編約86分）
公開期間： 2026年5月23日（土）10:00 ～ 2026年6月25日（木）23:59まで
配信プラットフォーム： YouTube「オフィスインベーダーチャンネル」
視聴URL： https://youtu.be/4uZCACgazF0
※公開時間になるまで非公開表示となります
※期間中はどなたでも無料視聴をお楽しみいただけます
■ 連動中！最新作クラウドファンディング概要
プロジェクト名： 映画『ライス・イズ・ライフ 誰かが作る君の食』製作プロジェクト
監督・脚本：なるせゆうせい
監修： 鈴木宣弘（東京大学大学院教授）
CAMPFIRE URL： https://camp-fire.jp/projects/940460/view
配信元企業：株式会社オフィスインベーダー
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