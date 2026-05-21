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ネイルブランド「DASHING DIVA」ブランドミューズのウォニョンが登場するmagicpressプロモーションムービーを本日公開ウォニョンの多彩な表情と“ネイルポーズ”にも注目
公式サイト：https://dashingdiva.jp
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）のグループ会社である株式会社アイエスリンク（本社：愛知県春日井市、取締役CEO：中北 裕三）が展開する、グローバルセルフネイルブランド「DASHING DIVA（ダッシングディバ）」は、ブランドミューズのIVE ウォニョンが登場するプロモーションムービーを公開いたしました。
■プロモーションムービー
メイン動画では、「ウォニョンの休日」がBIG NEWSとして発表される瞬間からスタート。ウォニョンがセレクトした“ウォニョンPICK”である「Rosemelt」と「Dewy Cherry」を着用し、ホテルやカフェで休日を楽しむ様子が描かれます。動画内のウォニョンの表情の変化と、思わず真似したくなるネイルポーズも見どころの一つです。
また、「magic press」ならではの“1秒で貼れる”手軽さも印象的に表現し、貼るだけで世界中が恋する指先「#ウォニョンネイル」を手軽に叶えられることを提案。
日常の中で自分らしさを楽しむ時間を「magic press」とともに描き、セルフネイルが前向きな気持ちを後押しするブランドメッセージを発信してまいります。
プロモーションムービー：
https://www.instagram.com/p/DYlNb6fuNpg/
■DASHING DIVA×ウォニョンのオリジナルキーホルダーが貰える、EC限定購買特典を実施
DASHING DIVA公式ECサイトにて、5月1日〜5月31日の期間中に3,000円（税込）以上ご購入いただいたお客様へ、DASHING DIVA×ウォニョン オリジナルキーホルダーをプレゼントいたします。
特典：DASHING DIVA×ウォニョン オリジナルキーホルダー
条件：公式ECサイトで3,000円（税込）以上購入
数量：1,000個限定（なくなり次第終了）
特典詳細：https://dashingdiva.jp/pages/event01
※特典の付与条件・期間等の詳細は、公式ECサイトにてご確認ください。
■商品情報
「一秒完成ネイルチップ」として、忙しい日常の中でも手軽にネイルを楽しめるタイムパフォーマンスの高さが支持されています。デザイン性にも優れている他、10秒に一個売れ、オリーブヤングのネイルチップ部門でも1位を獲得する程韓国で圧倒的人気を誇るネイルチップです。韓国、アメリカ、日本など複数国で取得した特許技術を適用した粘着剤で粘着力がアップし、家事や一日中遊んでも取れづらくなりました。
・magic press
・magic press slim
【商品概要】
・magic press
価格 ：DESIGN 1,980円（税込）／PREMIUM 2,178円（税込）
枚数 ：32枚入
販売先：ロフト、プラザ、全国のバラエティショップにて販売
・magic press slim
価格 ：1,089円（税込）
枚数 ：24枚入
販売先：全国のドラッグストア、ドン・キホーテにて販売
■DASHING DIVA（ダッシングディバ）について
DASHING DIVAは1989年にニューヨークで誕生し、現在では世界30,000店舗以上で展開されるグローバルブランドとして、アメリカ・韓国の両市場でトップクラスの人気を誇るネイルブランドです。累計販売個数は3000万個を突破し、特に韓国では、美容専門店「OLIVE YOUNG」においてネイルチップカテゴリ売上No.1を記録し、ブランド力・商品力ともに高い評価を得ています。“1秒完成ネイル”として知られるネイルチップ「magic press」や、ベース・カラー・トップコートが一体化したワンステップジェルネイル「One Gel」などがあり、忙しい現代女性が手軽にプロ級の仕上がりを楽しめるアイテムとして支持を集めています。
公式サイト ：https://dashingdiva.jp
公式Instagram ：https://www.instagram.com/dashingdiva__jp
■アイエスリンク 会社概要
会社名：株式会社アイエスリンク
代表者：中北 裕三
所在地：〒486-0923 愛知県春日井市下条町1丁目2-28
URL ：https://aieslink.co.jp/index.html
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful, Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://dashingdiva.jp
公式Instagram
https://www.instagram.com/dashingdiva__jp
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）のグループ会社である株式会社アイエスリンク（本社：愛知県春日井市、取締役CEO：中北 裕三）が展開する、グローバルセルフネイルブランド「DASHING DIVA（ダッシングディバ）」は、ブランドミューズのIVE ウォニョンが登場するプロモーションムービーを公開いたしました。
■プロモーションムービー
また、「magic press」ならではの“1秒で貼れる”手軽さも印象的に表現し、貼るだけで世界中が恋する指先「#ウォニョンネイル」を手軽に叶えられることを提案。
日常の中で自分らしさを楽しむ時間を「magic press」とともに描き、セルフネイルが前向きな気持ちを後押しするブランドメッセージを発信してまいります。
プロモーションムービー：
https://www.instagram.com/p/DYlNb6fuNpg/
■DASHING DIVA×ウォニョンのオリジナルキーホルダーが貰える、EC限定購買特典を実施
DASHING DIVA公式ECサイトにて、5月1日〜5月31日の期間中に3,000円（税込）以上ご購入いただいたお客様へ、DASHING DIVA×ウォニョン オリジナルキーホルダーをプレゼントいたします。
特典：DASHING DIVA×ウォニョン オリジナルキーホルダー
条件：公式ECサイトで3,000円（税込）以上購入
数量：1,000個限定（なくなり次第終了）
特典詳細：https://dashingdiva.jp/pages/event01
※特典の付与条件・期間等の詳細は、公式ECサイトにてご確認ください。
■商品情報
「一秒完成ネイルチップ」として、忙しい日常の中でも手軽にネイルを楽しめるタイムパフォーマンスの高さが支持されています。デザイン性にも優れている他、10秒に一個売れ、オリーブヤングのネイルチップ部門でも1位を獲得する程韓国で圧倒的人気を誇るネイルチップです。韓国、アメリカ、日本など複数国で取得した特許技術を適用した粘着剤で粘着力がアップし、家事や一日中遊んでも取れづらくなりました。
・magic press
・magic press slim
【商品概要】
・magic press
価格 ：DESIGN 1,980円（税込）／PREMIUM 2,178円（税込）
枚数 ：32枚入
販売先：ロフト、プラザ、全国のバラエティショップにて販売
・magic press slim
価格 ：1,089円（税込）
枚数 ：24枚入
販売先：全国のドラッグストア、ドン・キホーテにて販売
■DASHING DIVA（ダッシングディバ）について
DASHING DIVAは1989年にニューヨークで誕生し、現在では世界30,000店舗以上で展開されるグローバルブランドとして、アメリカ・韓国の両市場でトップクラスの人気を誇るネイルブランドです。累計販売個数は3000万個を突破し、特に韓国では、美容専門店「OLIVE YOUNG」においてネイルチップカテゴリ売上No.1を記録し、ブランド力・商品力ともに高い評価を得ています。“1秒完成ネイル”として知られるネイルチップ「magic press」や、ベース・カラー・トップコートが一体化したワンステップジェルネイル「One Gel」などがあり、忙しい現代女性が手軽にプロ級の仕上がりを楽しめるアイテムとして支持を集めています。
公式サイト ：https://dashingdiva.jp
公式Instagram ：https://www.instagram.com/dashingdiva__jp
■アイエスリンク 会社概要
会社名：株式会社アイエスリンク
代表者：中北 裕三
所在地：〒486-0923 愛知県春日井市下条町1丁目2-28
URL ：https://aieslink.co.jp/index.html
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful, Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
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