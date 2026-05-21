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ちふれ×サンリオキャラクターコラボ第2弾「ちふれ 美白 TAシリーズ」×「シナモロール」限定パッケージ〜2026年6月25日（木）より数量限定販売〜
ちふれグループの株式会社ちふれ化粧品（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：中村 俊彦）は、株式会社サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーションした限定パッケージの『ちふれ 美白化粧水 TA』・『ちふれ 美白乳液 TA』を2026年6月25日（木）から全国のドラッグストア、量販店、ちふれグループ公式オンラインショップ「My CHIFURE Online」、ちふれ公式出品のECモールで数量限定販売いたします。※店舗により発売日が異なります。
■コラボレーションの背景
近年、スキンケア品の使用率は小学校高学年で約7割、中学1・2年生では約8割にのぼるなど、若年層におけるスキンケアの日常化が進んでおり、使用アイテムは洗顔料に次いで「化粧水」「乳液」が中心となっています＊1。また、美白スキンケア市場は、夏の長期化や酷暑による美白意識の高まりから好調に推移しており＊2、近年は「成分買い」のトレンドから、特に「トラネキサム酸」が幅広い年代から関心を集めています＊3。これらの背景から、美白・抗肌あれ有効成分トラネキサム酸と4種の保湿成分＊4を配合し、やさしい使用感を兼ね備えた『ちふれ 美白化粧水 TA』・『ちふれ 美白乳液 TA』を、スキンケアに関心を持ち始めた若年層を含め、より多くの方にお届けするため、世代を問わず絶大な人気を誇るサンリオキャラクター「シナモロール」とコラボレーションいたしました。
■限定パッケージについて
「空をふわふわ飛ぶシナモロールのように、軽やかな毎日を。」をコンセプトに、やさしい世界観と遊び心を詰め込んだ限定パッケージです。ボトルには、すこやかな肌を表現した、明るくかわいいポーズのシナモロールをあしらいました。毎日のスキンケアが前向きで楽しいひとときになるようにデザインしています。
■商品概要
・商品名 ：ちふれ 美白化粧水 TA
（販売名 ：ちふれ 美白化粧水 ＴＡ）
・内容量 ：本品 180mL ／詰替用 150mL
・価格（税込） ：本品 1,100円／詰替用 770円
・分類 ：医薬部外品
・商品名 ：ちふれ 美白乳液 TA
（販売名 ：ちふれ 美白乳液 ＴＡ）
・内容量 ：本品 150mL／詰替用 125mL
・価格（税込） ：本品 1,155円／詰替用 825円
・分類 ：医薬部外品
＊1…α世代の美容メイクに関する調査報告書(2025年3月）_日本インフォメーション
＊2…富士経済：化粧品市場トレンド横断分析 2025 機能分析編
＊3…見える化エンジンデータ：X（旧Twitter） PR投稿などを除外したデータクリーニング後の件数
期間：2023年9月-2024年8月2024年9月-2025年8月
※美白とは、メラニンの生成をおさえ、シミ・ソバカスを防ぐこと
※詰替用には限定パッケージ商品はございません。
※掲載内容は発表日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
ちふれホールディングス株式会社 広報部 広報課 長野・福角
■コラボレーションの背景
近年、スキンケア品の使用率は小学校高学年で約7割、中学1・2年生では約8割にのぼるなど、若年層におけるスキンケアの日常化が進んでおり、使用アイテムは洗顔料に次いで「化粧水」「乳液」が中心となっています＊1。また、美白スキンケア市場は、夏の長期化や酷暑による美白意識の高まりから好調に推移しており＊2、近年は「成分買い」のトレンドから、特に「トラネキサム酸」が幅広い年代から関心を集めています＊3。これらの背景から、美白・抗肌あれ有効成分トラネキサム酸と4種の保湿成分＊4を配合し、やさしい使用感を兼ね備えた『ちふれ 美白化粧水 TA』・『ちふれ 美白乳液 TA』を、スキンケアに関心を持ち始めた若年層を含め、より多くの方にお届けするため、世代を問わず絶大な人気を誇るサンリオキャラクター「シナモロール」とコラボレーションいたしました。
■限定パッケージについて
「空をふわふわ飛ぶシナモロールのように、軽やかな毎日を。」をコンセプトに、やさしい世界観と遊び心を詰め込んだ限定パッケージです。ボトルには、すこやかな肌を表現した、明るくかわいいポーズのシナモロールをあしらいました。毎日のスキンケアが前向きで楽しいひとときになるようにデザインしています。
■商品概要
・商品名 ：ちふれ 美白化粧水 TA
（販売名 ：ちふれ 美白化粧水 ＴＡ）
・内容量 ：本品 180mL ／詰替用 150mL
・価格（税込） ：本品 1,100円／詰替用 770円
・分類 ：医薬部外品
・商品名 ：ちふれ 美白乳液 TA
（販売名 ：ちふれ 美白乳液 ＴＡ）
・内容量 ：本品 150mL／詰替用 125mL
・価格（税込） ：本品 1,155円／詰替用 825円
・分類 ：医薬部外品
＊1…α世代の美容メイクに関する調査報告書(2025年3月）_日本インフォメーション
＊2…富士経済：化粧品市場トレンド横断分析 2025 機能分析編
＊3…見える化エンジンデータ：X（旧Twitter） PR投稿などを除外したデータクリーニング後の件数
期間：2023年9月-2024年8月2024年9月-2025年8月
※美白とは、メラニンの生成をおさえ、シミ・ソバカスを防ぐこと
※詰替用には限定パッケージ商品はございません。
※掲載内容は発表日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
ちふれホールディングス株式会社 広報部 広報課 長野・福角