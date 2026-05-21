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アース製薬から、夏限定の涼やかな香りの消臭芳香剤『スッキーリ！なついろピーチソルベ』を新発売
〜独自の「逆さボトル」で最後の一滴までしっかり海辺のリゾート気分で消臭〜
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、消臭芳香剤『スッキーリ！』シリーズから、夏限定の香りとなる『スッキーリ！ お部屋用 なついろピーチソルベ』および『スッキーリ！ トイレ用 なついろピーチソルベ』を、2026年6月1日(月)より全国で数量限定にて発売します。
気温や湿度が上昇する夏の季節は、お部屋やトイレなどにこもるイヤなニオイが特に気になりやすい時期です。ニオイ対策としての消臭効果はもちろんのこと、暑さで疲れた心身をリフレッシュさせるような、涼やかで心地よい香りが求められています。このような背景から、アース製薬は、最後の一滴まで効果が続くことでご好評をいただいている置き型消臭芳香剤『スッキーリ！』シリーズより、夏の暑い時期にぴったりの「なついろピーチソルベの香り」を発売します。本製品は太陽をたっぷり浴びて育ったフレッシュな桃をまるごとギュッと搾ったようなピーチソルベの香りです。目を閉じればまるで海辺のリゾートにいるような気持ちになれる特別な香り空間をお届けします。
【製品特長】
１．海辺のリゾート気分へ誘う「ピーチソルベ」の香り
ほのかな甘さと、みずみずしく涼やかなピーチソルベの香りを採用しました。天然精油を配合しており、お部屋やトイレを上質な香りで満たします。涼しげな海辺を思わせる夏限定のパッケージデザインで、視覚からも爽やかさを演出します。
２．3種の消臭剤が、気になるイヤなニオイをしっかり除去
植物抽出物（植物系消臭剤）、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー（無機系消臭剤）の3種の消臭剤を配合。お部屋や玄関、トイレのイヤなニオイをしっかりと除去（強力消臭）し、快適な空間を保ちます。
３．最後の一滴まで効果が続く、唯一（※1）の「逆さボトル」
上から下に液が落ちる独自の「逆さボトル」構造を採用しています。下から吸い上げる芳香剤とは異なり、液残りがなく、最後の一滴まで消臭効果と香りが変わらずに持続します。
【製品概要】
製品名：スッキーリ！ お部屋用 なついろピーチソルベ
用途：室内用
内容量：400mL
使用期間：1.5〜3カ月間（温度や使用期間による）
成分：香料（天然精油配合）、非イオン界面活性剤、イオン系消臭剤、植物抽出物（植物系消臭剤）、強力デオドライズパウダー（無機系消臭剤）
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年6月1日(月)／全国（数量限定）
製品名：スッキーリ！ トイレ用 なついろピーチソルベ
用途：トイレ用
内容量：400mL
使用期間：1.5〜3カ月間（温度や使用期間による）
成分：香料（天然精油配合）、非イオン界面活性剤、イオン系消臭剤、植物抽出物（植物系消臭剤）、強力デオドライズパウダー（無機系消臭剤）
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年6月1日(月)／全国（数量限定）
【『スッキーリ！』シリーズについて】
置き型タイプの『スッキーリ』は、独自の「逆さボトル」を採用した消臭芳香剤です。重力で液が下がり、液が減っても香りが弱まりにくい構造で、最後の1滴まで消臭効果と香りが持続します。また、スプレータイプの『スッキーリエア』は、瞬時にニオイを消臭し、除菌成分（IPMP※3）配合で便器内の除菌も可能です（※2）。用途やお好みに合わせてお選びいただけます。
※1：当社消臭芳香剤において
※2：便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。すべての菌を除菌するわけではありません。
※3：イソプロピルメチルフェノール
関連リンク
アース製薬
https://www.earth.jp/index.html
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、消臭芳香剤『スッキーリ！』シリーズから、夏限定の香りとなる『スッキーリ！ お部屋用 なついろピーチソルベ』および『スッキーリ！ トイレ用 なついろピーチソルベ』を、2026年6月1日(月)より全国で数量限定にて発売します。
気温や湿度が上昇する夏の季節は、お部屋やトイレなどにこもるイヤなニオイが特に気になりやすい時期です。ニオイ対策としての消臭効果はもちろんのこと、暑さで疲れた心身をリフレッシュさせるような、涼やかで心地よい香りが求められています。このような背景から、アース製薬は、最後の一滴まで効果が続くことでご好評をいただいている置き型消臭芳香剤『スッキーリ！』シリーズより、夏の暑い時期にぴったりの「なついろピーチソルベの香り」を発売します。本製品は太陽をたっぷり浴びて育ったフレッシュな桃をまるごとギュッと搾ったようなピーチソルベの香りです。目を閉じればまるで海辺のリゾートにいるような気持ちになれる特別な香り空間をお届けします。
【製品特長】
１．海辺のリゾート気分へ誘う「ピーチソルベ」の香り
ほのかな甘さと、みずみずしく涼やかなピーチソルベの香りを採用しました。天然精油を配合しており、お部屋やトイレを上質な香りで満たします。涼しげな海辺を思わせる夏限定のパッケージデザインで、視覚からも爽やかさを演出します。
２．3種の消臭剤が、気になるイヤなニオイをしっかり除去
植物抽出物（植物系消臭剤）、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー（無機系消臭剤）の3種の消臭剤を配合。お部屋や玄関、トイレのイヤなニオイをしっかりと除去（強力消臭）し、快適な空間を保ちます。
３．最後の一滴まで効果が続く、唯一（※1）の「逆さボトル」
上から下に液が落ちる独自の「逆さボトル」構造を採用しています。下から吸い上げる芳香剤とは異なり、液残りがなく、最後の一滴まで消臭効果と香りが変わらずに持続します。
【製品概要】
製品名：スッキーリ！ お部屋用 なついろピーチソルベ
用途：室内用
内容量：400mL
使用期間：1.5〜3カ月間（温度や使用期間による）
成分：香料（天然精油配合）、非イオン界面活性剤、イオン系消臭剤、植物抽出物（植物系消臭剤）、強力デオドライズパウダー（無機系消臭剤）
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年6月1日(月)／全国（数量限定）
製品名：スッキーリ！ トイレ用 なついろピーチソルベ
用途：トイレ用
内容量：400mL
使用期間：1.5〜3カ月間（温度や使用期間による）
成分：香料（天然精油配合）、非イオン界面活性剤、イオン系消臭剤、植物抽出物（植物系消臭剤）、強力デオドライズパウダー（無機系消臭剤）
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年6月1日(月)／全国（数量限定）
【『スッキーリ！』シリーズについて】
置き型タイプの『スッキーリ』は、独自の「逆さボトル」を採用した消臭芳香剤です。重力で液が下がり、液が減っても香りが弱まりにくい構造で、最後の1滴まで消臭効果と香りが持続します。また、スプレータイプの『スッキーリエア』は、瞬時にニオイを消臭し、除菌成分（IPMP※3）配合で便器内の除菌も可能です（※2）。用途やお好みに合わせてお選びいただけます。
※1：当社消臭芳香剤において
※2：便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。すべての菌を除菌するわけではありません。
※3：イソプロピルメチルフェノール
関連リンク
アース製薬
https://www.earth.jp/index.html