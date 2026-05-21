株式会社バンダイ トイ事業部は、1996年に発売され累計出荷数1億3百万個(2026年3月31日時点)を突破した「たまごっち」の最新シリーズ『Tamagotchi Paradise(たまごっちパラダイス)』から、新機能を搭載した「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics / White Glacier」(全2種、6,380円・税10％込／5,800円・税抜)を、2026年7月11日(土)より全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売場、オンラインショップ、たまごっち公式ショップなどにて販売を開始し、海外でも順次販売を開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





さらに、今回シリーズ初となる『Tamagotchi Paradise』専用ケースが付属したセット商品「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics Premium Set / White Glacier Premium Set」(全2種、8,250円・税10％込／7,500円・税抜)も2026年7月11日(土)より販売いたします。





Tamagotchi Paradise公式サイト： https://tamagotchi-official.com/jp/series/paradise/





Tamagotchi Paradise - Orange Tropics / White Glacier キービジュアル





『Tamagotchi Paradise』はこれまでの3つボタンに加えズーム機能(ズームダイヤル)搭載で、お世話遊びがパワーアップしました。生まれた惑星を豊かな「たまごっちパラダイス」にすることをゴールに、「ズームダイヤル」をぐるぐる回して、たくさんのたまごっちと幅広いお世話遊びを楽しむことができます。





さらに今回新たに登場する「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics / White Glacier」の2種から、友だちとツーしんして協力・対戦ミニゲームができる機能が追加され、よりパワーアップした内容になっています。





新機能ツーしんミニゲーム





■「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics / White Glacier」商品特長

＜新たに発見された「なんごく」と「こおり」のフィールド＞

「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics」では、「なんごく」のフィールドからお世話がスタートし、育成を続けていくと「こおり」「もり」のフィールドでも遊べるようになります。

「Tamagotchi Paradise - White Glacier」では、「こおり」のフィールドからお世話がスタートし、育成を続けていくと「なんごく」「もり」のフィールドでも遊べるようになります。





Tamagotchi Paradise - Orange Tropics フィールド

Tamagotchi Paradise - White Glacier フィールド





＜新たに30以上のたまごっちが育成可能に！＞

『Tamagotchi Paradise』では、環境やお世話の仕方によって育つたまごっちが変わり、より生き物らしい育成体験が可能になりました。「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics / White Glacier」から追加された「なんごく」と「こおり」のフィールドでは、合わせて30以上の個性豊かなたまごっちが新たに育成可能になります。

なんごくフィールドたまごっち

こおりフィールドたまごっち





また、新しいたまごっちだけではなく、「なんごく」「こおり」の世界観ならではの新しいアイテムやミニゲームも登場する充実した内容になっています。





＜新機能ツーしんミニゲーム登場！＞

「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics / White Glacier」の2種から新たに、ツーしんして一緒に協力・対戦ミニゲームができる新機能が登場し、「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics / White Glacier」を持っている友だち同士で一緒にミニゲームをリアルタイムで楽しめるようになりました。

協力ミニゲームの「たまシューティング」は2人で協力してウイルスっちを退治するゲームです。対戦ミニゲームの「ワイワイユーホッケー」は相手のゴールにボールをシュートするゲームです。





※ツーしんミニゲームは「Tamagotchi Paradise - Pink Land / Blue Water / Purple Sky / Jade Forest / Purple Sky 竹下☆ぱらだいす＆しなこスペシャルセット」ではプレイできません。









■「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics Premium Set / White Glacier Premium Set」商品特長

＜公式のケースがついたプレミアムなセットが登場！＞

本商品は『Tamagotchi Paradise』のデバイスと専用ケースがセットになった商品です。軟質素材のケースの表面にはたまごっちフェイスがついており、裏面には『Tamagotchi Paradise』のたまごっちたちのイラストがデザインされています。表から見ても裏から見てもかわいいデザインです。また「ズームダイヤル」の部分は星形のカバーが付いています。

デバイスとは異なるカラーのケースがセットになっており、その日の気分に合わせてケースの付け外しでデバイスのカラーチェンジも楽しめます。

Tamagotchi Paradise専用ケース





■早期購買特典キャンペーン実施！

2026年7月11日(土)発売の『Tamagotchi Paradise』を購入されたお客様を対象に、先着で「たまラボステッカー：おこじょっち」を配布いたします。





対象商品：・Tamagotchi Paradise - Orange Tropics

・Tamagotchi Paradise - White Glacier

・Tamagotchi Paradise - Orange Tropics Premium Set

・Tamagotchi Paradise - White Glacier Premium Set

購買特典ステッカーおこじょっち





※なくなり次第終了となります。

※一部取り扱いのないエリアや店舗があります。

※ラボコードのSNS、WEB等での拡散はおやめください。





また、たまごっちの海外ツアー「ワールドたまごっちツアー」を今年も5月より開催いたします。日本はもちろん、アメリカ、イギリス、フランス、メキシコなど、様々な地域を巡り、一部の会場では「Original Tamagotchi 祝30しゅーねん！たまごっち」の販売も実施いたします。

「Original Tamagotchi 祝30しゅーねん！たまごっち」商品画像





■商品概要(国内展開)

商品名：Tamagotchi Paradise - Orange Tropics / White Glacier

価格 ：6,380円・税10％込／5,800円・税抜

内容 ：Tamagotchi Paradise×1、取扱説明書×1、育成ガイド×1





商品名：Tamagotchi Paradise - Orange Tropics Premium Set / White Glacier Premium Set

価格 ：8,250円・税10％込／7,500円・税抜

内容 ：Tamagotchi Paradise×1、ケース×1、取扱説明書×1、育成ガイド×1





＜共通項目＞

発売日 ：2026年7月11日(土)

予約販売：2026年5月21日(木)11時～順次開始予定

(※予約開始タイミングは店舗によって異なる場合があります。)

電池 ：単4乾電池×2本(別売り)

サイズ ：本体…W約73mm × H約76mm × D約31.5mm

販売場所：全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売場、オンラインショップ、

たまごっち公式ショップなど

対象年齢：6才以上

発売元 ：株式会社バンダイ





※日本特許出願済です。

※日本意匠登録出願済です。

※Tamagotchi Paradise(ロゴ)はバンダイの登録商標です。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している画像は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※画像はイメージです。





(C)BANDAI